Akropolis Rallisi: Neuville uzun süre sonra galip, Hyundai 1-2-3!

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Rallinin son gününe lider giren ve takım emri sonucu zorlamayı bırakan Neuville ve yardımcı sürücüsü Martijn Wydaeghe 15.0 saniye farkla sezonun ilk galibiyetini elde ettiler. Belçikalı sürücü, 2021 İspanya Rallisi'nden bu yana ilk kez podyumun zirvesine ulaşmayı başardı.

Ott Tanak ve Martin Jarveoja ikinci olarak arka arkaya dördüncü kez podyuma çıkarlarken, üçüncü sırada ise bu sezon parkura çıktığı tüm rallilerde podyum görmeyi başaran Dani Sordo yer aldı.

Bu sonuç Hyundai için tarihi bir öneme sahip: sezona zor bir başlangıç yapan takım, tarihinde ilk kez podyumun üç basamağını da kapatmayı başardı.

Dördüncü sırada M-Sport sürücüsü Pierre-Louis Loubet yer aldı. Normalde bu Fransız sürücü için gayet iyi bir sonuç olabilirdi, ancak Cuma günü iki etap kazandığı ve kısa süreliğine ralliye liderlik ettiğini, Cumartesi ise lastik patlatarak her şeyi kaybettiğini düşünürsek kendisinin sadece hasar azalttığını söyleyebiliriz.

Loubet'in takım arkadaşı Craig Breen Cuma günü lastik patlattıktan sonra geri dönmeyi başararak beşinci olurken, puan alabilen tek Toyota altıncı sıradaki Takamoto Katsuta aldı. Puan serisini sürdüren Japon sürücü, güç etabında lastik patlatmasına rağmen ralli dışı kalmadı.

Toyota kabus gibi bir ralliyi geride bıraktı. Cuma günü tempo tutturmakta zorlanan takım, Cumartesi günü başlarken arkadan kayma yaşayarak bir ağaca çarpan ve sol arka süspansiyonuna zarar veren Kalle Rovanpera'yı, akşam ise Esapekka Lappi'yi kaybetti.

Her şeye rağmen Elfyn Evans dördüncülüğe tutunacak gibiydi, ancak o da Pazar sabahı bir turbo arızası yaşayarak ralliye veda etti. Böylece dört Toyota sürücüsünün üçü ralliden puansız ayrıldı.

Güç etabından puan çıkarmayı amaçlayan Rovanpera tıpkı Ypres'te olduğu gibi istediğine ulaştı ve etabı ikinci sırada tamamlayarak dört puan aldı. Şampiyonada Tanak ile fark ise 53'e geriledi -yine de kapanması çok zor bir fark.

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Rallinin kısa özeti

Cuma günü pek olaylı geçmedi, ancak zaman çizelgelerine bakan herkes bir sürprizle karşılaştı: M-Sport sezonun dördüncü rallisine çıkan 9 kez dünya şampiyonu Sebastien Loeb ile lider, Pierre-Louis Loubet ile ikinciydi!

Cuma günü iki etap galibiyeti elde eden Loubet, kariyerinde ilk kez bir etap galibiyetine ulaştı ve kariyerinde ilk kez bir ralliyi lider götürdü.

Ancak M-Sport -bir klasik olarak- Cumartesi günü sorunlarla boğuşmaya başladı. Ralli lideri Loeb 8. virajda bir alternatör sorunu yaşayarak ralliye veda ederken, Loubet ise lastik patlatarak 7. sıraya geriledi. Böylece üçüncülüğe kadar yükselen Neuville kendini liderlikte buldu.

Neuville için takım arkadaşı dışında en büyük tehdit Lappi idi, ancak fark 31.0 saniyeye kadar çıkmıştı -zaten Fin sürücü bir yakıt basıncı sorunundan ötürü ralliye de veda etti. Böylece üçüncülüğe Dani Sordo yükseldi.

Cumartesi tüm etapları kazanmayı başaran Hyundai için sorulan en önemli soru ise Tanak lehine takım emri uygulanıp uygulanmayacağıydı, ancak bu gerçekleşmedi, aksine tempoyu arttıran ve Pazar sabahına etap galibiyetiyle başlayan Tanak'a "pozisyonu koru" emri gitti.

M-Sport iki araçla puan aldı ancak çok daha fazlası elde edilebilirdi, nitekim Loeb'in yanı sıra Gus Greensmith de altıncı sırada sürdürdüğü ralliye bir mekanik arıza nedeniyle veda etti.

WRC2'de ise Toksport sürücüsü Emil Lindholm galibiyete ulaşırken ikinci sırada Nikolay Gryazin, üçüncü sırada Yohan Rossel'in son etaptaki kazasından faydalanan Eyvinde Brynildsen yer aldı.

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images