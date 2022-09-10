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Akropolis Rallisi: Loeb ralliye veda etti!

Sebastien Loeb, M-Sport'tan takım arkadaşı Pierre-Louis Loubet'in de lastik patlattığı sabah bölümünde, mekanik sorunla raliye veda etti.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Akropolis Rallisi: Loeb ralliye veda etti!
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İkili cuma gününe damgasını vurmuş ve Loeb, cumartesi gününe 1.7 saniye farkla ilk sırada girmişti.

Dokuz kez dünya şampiyonu efsane pilot, sabahki 33.2 km'lik etapta ikinci en hızlı zamanı yaptı ve güçlü performansıyla liderliğini korudu.

Ancak Loeb ve yardımcı pilot Isabelle Galmiche kısa bir süre sonra güç kaybı yaşadı ve Ford Puma'yı tamir etmek için aracı kenara çekmek zorunda kaldılar.

Sorunun problemin aracın alternatör kayışıyla alakalı olduğu anlaşıldı.

Loeb ve Galmiche sorunu onarmak için birkaç dakika uğraştı ancak 9. etap başlamadan önce sorunu çözecek zamanları kalmadı ve güçlü bir sonuç alma umutları sona erdi.

Açıklamada "Ne yazık ki Seb ve Isabelle'in çalışmalarına rağmen vakit tükendi ve bu nedenle Cumartesi günü ralliden çekilecekler." dedi.

Loeb böylelikle bu yıl Portekiz Rallisi'nden sonra bir kez daha lider giderken yarış dışı kalmış oldu.

M-Sport, Loubet'in 9. etap  sırasında sol ön lastiğinin patlatması ve bunun da kendisine büyük zamana mâl olması nedeniyle büyük bir darbe daha aldı.

Loubet kaybettiği 1 dakikanın ardından genel klasmanda yedinci sıraya geriledi.

Pierre-Louis Loubet, Vincent Landais, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Pierre-Louis Loubet, Vincent Landais, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Photo by: Red Bull Content Pool

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Akropolis Rallisi: Loeb, Loubet'le mücadele etse de lider; Rovanpera dokuzuncu
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