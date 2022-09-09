Akropolis Rallisi: Loeb, Loubet'le mücadele etse de lider; Rovanpera dokuzuncu

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Bu hafta sonu WRC'ye geri dönen 9 kez dünya şampiyonu Loeb, cuma gününü şu ana kadar kariyerinin en iyi performansını sergileyen Loubet'in 1.7 saniye önünde ilk sırada tamamladı.

Loeb, sabah bölümünde gerçekleştirilen 3 etabı da kazanmış ve genel klasmanda ilk sıraya yükselmişti. Ancak Fransız pilot, 5. etapta ufak bir hata yapınca Loubet'e ilk WRC etap galibiyetini alması için kapıyı açmış oldu. 2019 WRC2 şampiyonu Loubet, bu etap zaferiyle birlikte ilk kez kariyerinde WRC genel klasman liderliğine yükseldi.

Loubet, ardından bir etap daha kazanarak ilk sıradaki avantajını arttırdı. Loeb ise hatasının ardından kısa bir süreliğine genel klasmanda üçüncü sıraya geriledi ancak günün son etabını kazanarak geri dönmeyi başardı ve günü ilk sırada kapattı.

Üçüncü sırada yer alan Lappi, lider Loeb'in 8.7 saniye gerisinde en hızlı Toyota pilotu olmayı sürdürüyor. Perşembe gecesini ilk sırada kapatan Thierry Neuville ise dördüncü. Neuville'in Hyundai takım arkadaşları Dani Sordo ve Ott Tanak onu takip ediyorlar.

Şampiyona lideri ve yol açıcı konumunda olan Kalle Rovanpera, günü liderin 1 dakika 7 saniye gerisinde dokuzuncu sırada tamamladı. Rovanpera, Gus Greensmith ve Elfyn Evans'ın arkasında yer alıyor.

Takamoto Katsuta ise Craig Breen'in önünde ilk 10'u tamamladı. Rallinin erken bölümlerinde lastik patlatan Breen, geri dönmeye çalışıyor.

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Neredeyse kusursuz bir sabah bölümü geçiren Loeb, öğlen bölümünün ilk etabında ciddi bir hata yaptı. Sola dönen keskin bir viraja fazla hız taşıyan ve virajı kaçıran Loeb, aracını geri vitese takıp geri gelmek zorunda kaldı ve 9.9 saniye kaybetti.

Loeb'in takım arkadaşı Loubet, Loeb'in hata yaptığı bu etapta özel bir sürüşle en hızlı isim oldu ve genel klasmanda 1.9 saniye öne geçerek liderliği aldı.

Pierre-Louis Loubet, M-Sport Ford World Rally Team Photo by: M-Sport

Kendisinden önce pilotların yolları temizlemesi, Loubet'in temposuna yardımcı oluyordu. Etaba ilk çıkan Rovanpera, kaygan çakıllarda 16.2 saniye kaybetti, Tanak ise 11 saniye kaybetti. Hyundai pilotları, sonrasında hibrit sorunu yaşadılar ve daha da zaman kaybettiler.

Arkalarda ise Breen'in geri dönmeye çalıştığını gördük. Dördüncü etapta lastik patlatan Breen, bu etapta en hızlı 3. zamanı kaydetti.

Loubet, bir sonraki etabı da kazanarak temposunun tesadüf olmadığını kanıtladı ve genel klasman liderliğindeki avantajını artırdı. Bu etabın ardından Lappi, genel klasmanda Loeb'i geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Bu noktada M-Sport'un temposu bir kez daha gözler önüne serildi çünkü bu etaptaki en hızlı 5 zamandan 4'ü M-Sport pilotlarından gelmişti.

Loeb, 3. sıraya gerilemesinin ardından günün son etabını kazandı ve bu etapta Loubet'ten 10 saniye alarak yeniden genel klasman liderliğine yükseldi. Böylelikle bugünkü tüm etapları M-Sport pilotları kazanmış oldu.

Akropolis Rallisi, yarın gerçekleştirilecek 6 etapla devam edecek.

Akropolis Rallisi - 7. etabın ardından genel klasman: