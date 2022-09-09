Akropolis Rallisi: Loeb lider, Rovanpera geride kaldı

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Dokuz kez dünya şampiyonu parkura en geç çıkan isimlerden birisiydi, dolayısıyla yolun temizlenmesinden ciddi derecede faydalandı ve sabah düzenlenen üç etabın tamamını kazanmayı başardı.

Ralli liderliğine oturan Loeb böylece "bir rallide lider giden en yaşlı pilot" rekorunu da kırdı. Rekor öncesinde 1979 dünya şampiyonu Bjorn Waldergard tarafından 1991'de kırılmıştı.

İkinci sırada geçen gece Atina Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilen özel etabı kazanan Hyundai sürücüsü Thierry Neuville yer almakta.

Üçüncü sırada ise sürpriz bir isim var: Loeb'in takım arkadaşı Pierre-Louis Loubet. İyi bir tempo tutturan Loubet ilk sıradan 8 saniye geride; ancak dördüncü sıradaki Esapekka Lappi'nin sadece 0.9 saniye önünde yer alıyor.

İlk 10 sırayı ise Ott Tanak (Hyundai), Dani Sordo (Hyundai), Elfyn Evans (Toyota), Gus Greensmith (M-Sport-Ford), Kalle Rovanpera (Toyota) ve Takamoto Katsuta (Toyota) tamamladı.

Sebastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Fotoğraf: M-Sport

Cuma sabah etaplarının özeti

Perşembe günü gerçekleştirilen özel etabın ardından sürücüler geleneksel parkur için Atina'nın kuzeybatısında bulunan dağlara ilerlediler.

Araçlar 3 dakika aralıklarla yola çıkıyorlar, bu da sabah etaplarında araçların kaldırdığı tozun tam olarak dağılmamasına ve görüşün bir hayli azalmasına sebep oldu.

Ancak her geçen sürücüyle birlikte toz azalmaya başladı, bu da parkura geç çıkan Loeb ve Loubet gibi isimlerin avantaj kazanmasına sebep oldu.

2. Etap: Loeb galip, M-Sport avantajlı

Loeb henüz ilk etaptan itibaren ne kadar dominant olacağını gösterdi desek yeridir, tecrübeli sürücü takım arkadaşının 0.8 saniye önünde etap galibiyetine ulaşmayı başardı. İki M-Sport'un arkasında ise parkura erken çıkan ve zaman kaybeden Tanak ile Rovanpera yer aldılar.

Parkura ilk çıkan isim şampiyona lideri Rovanpera görüş konusunda sıkıntı çekmedi, ancak Toyota'sının çekiş sorunlarından etkilenmesinin ardından 2.6 saniye geride yer aldı.

5. sırada görüş eksikliğinden ötürü epey sinirlendiği görülen Neuville yer aldı. Etabın ardından konuşan Belçikalı, "Görüş hiç yoktu, beşinci viteste tam gaz gidiyorsunuz ve nerede olduğunuz hakkında hiçbir fikriniz yok. İnanılır gibi değil."

"Araçların parkura çıkışının daha geniş aralıklarla gerçekleştirilmesini istedik; parkurun tozlu olacağını ve hiç rüzgar olmayacağını biliyorduk -fakat kimse umursamadı." dedi.

Altıncı sırada Breen, yedinci sırada ise Evans yer aldı. Etabın bitmesinin ardından Breen'in aracında ufak bir yangın çıktı, ancak hızla söndürüldü.

3. etap: Loeb temposunu koruyor, Neuville ikinci

Neuville'in şikayetlerini dinleyen yarış hakemleri, etap öncesi sürücülerin parkura çıkış aralıklarını üç dakikadan dört dakikaya çıkarttılar.

Bu durum Loeb'e engel olmadı ve ralli lideri bu etaptan da galibiyetle ayrıldı. Loeb'in bir saniye arkasındaki Neuville ikinci, 2.6 saniye gerideki Loubet ise üçüncü sırada yer aldı.

İlk etapta bir hayli zorlanan Rovanpera için bu etap da pek iyi geçmedi; şampiyona lideri 10.5 saniye geride ancak 10. olabildi.

Katsuta için de durum pek iyi değildi. İkinci etabı 13 saniye geride tamamlayan Japon sürücü, Toyota'nın hız eksikliğinden şikayetçiydi.

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: Toyota Racing

4. etap: Loeb yine lider, M-Sport oldukça güçlü

Cuma sabahının son etabında pilotlar 2. etap olan Loutraki'ye döndüler, ancak etap bu kez tersten geçilecekti.

Loeb bu etapta da galibiyete ulaştı, ancak yola kendisinden önce çıkan Lappi ile aynı zamanı elde ettiği için en hızlı zamanın sahibi olamadı.

Üçüncü sırada sene sonunda WRC'den emekli olmaya hazırlanan Sordo, dördüncü sırada Greensmith, beşinci sırada ise fren sorunlarıyla boğuşan Loubet yer aldı. M-Sport üç sürücüsüyle birlikte ilk beşte yer alıyor.

Farkların çok yakın olduğu etapta Neuville sadece 3.7 saniye geride altıncıydı.

Bu etapta iki isim ciddi drama yaşadılar: 15 saniye geride kalan Katsuta ve lastik patlatarak iki dakika kaybeden Breen.

Lastik değiştirmek zorunda kalan Breen, an itibariyle puan alabilecek bir konumda değil, bu son üç ralliyi tamamlayamayan M-Sport sürücüsü için kötü haber.

WRC2'de ise Teemu Suninen'in liderliği mevcut, Fin sürücünün hemen arkasında Nikolay Gryazin ve Yohan Rossel bulunmakta.