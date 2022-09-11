Akropolis Rallisi: Hyundai takım emri uyguladı, Neuville galibiyete yakın!

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Sürprizlerle dolu geçen Akropolis Rallisi'nin son gününde gereksiz bir aksiyon istemeyen Hyundai, Neuville-Tanak ikilisine takım emri uyguladı. Böylece güç etabı öncesi Neuville 29.3 saniye gibi rahat bir farkla liderliğini korumakta.

Diğer Hyundai sürücüsü Dani Sordo rahat bir şekilde üçüncü ilerliyor, Toyota sürücüsü Elfyn Evans'ın ralliye veda etmesinin ardından bir sıra daha yükselen M-Sport sürücüsü Pierre-Louis Loubet dört, tüm bu kaosun içinde yükselen Craig Breen beşinci, Takamoto Katsuta ise altıncı sırada.

Şampiyona lideri Kalle Rovanpera ralliye devam ediyor ancak liderin 17 dakika gerisinde ve puan alabilecek bir konumda değil.

Pazar sabah etapları özeti

İlk etapta Hyundai'nin Tanak lehine herhangi bir takım emri uygulamadığını gördük, ancak buna rağmen iyi bir tempo tutturan Estonyalı sürücü etabı takım arkadaşının 2.9 saniye önünde lider tamamlamayı başardı.

Takım emirlerinin tartışılmamasına şaşırdığını itiraf eden Tanak, "Bu etapta zorladık, muhtemelen yeterli olmayacak ancak yine de zorlamaya devam edeceğiz."

"Takım emirleri konusunda kimse benimle konuşmadı, dolayısıyla oldukça şaşkınım. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, şu anda yapabileceğimiz başka bir şey yok." dedi.

Takımın tarihi bir podyuma ulaşabileceğine dikkat çeken Neuville, "Özellikle bu sabah olanlardan sonra meselenin takım içi sıralama olup olmadığını bilmiyorum."

"Önceliğimiz takımın ilk kez 1-2-3 podyumu elde edebilmesi, bu aşamaya gelmemiz biraz zaman aldı ve eğer bunu başarabilirsek, tüm bu zor zamanlardan sonra takım için harika bir sonuç olacağını düşünüyorum." dedi.

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Dün akşam Esapekka Lappi'nin ralliye veda etmesinin ardından Hyundai dominasyonuna karşı koyabilen tek Toyota sürücüsü konumuna yerleşen Elfyn Evans sabaha büyük hayal kırıklığıyla başladı. Tanımlanamayan bir turbo sorunu yaşayan ve 14. etaba başlayamayan Evans'ın yaşadığı arıza takım tarafından araştırılıyor.

Çok iyi bir Cumartesi günü geçirirken mekanik bir sorun yaşayarak ralli dışı kalan Gus Greensmith ralliye geri dönerken, aynı şekilde Lappi'de geri dönmeyi başardı -ancak elbette puan barajının dışındalar.

Sabah saatlerinin son etabında ise 4.3 saniyelik bir Neuville üstünlüğü vardı, Tanak ise yine ikinci sıradaydı.

Takımın "pozisyonları koruma emri verdiğini" açıklayan Tanak, "Etaptan önce bize pozisyonumuzu korumamız söylendi, bu yüzden daha fazla zorlamak yok."

Çok az Rally1 aracının ayakta kaldığı etapta Breen üçüncü, Katsuta dördüncü, Sordo ise beşinci oldular.