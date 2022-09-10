Akropolis Rallisi: Favoriler sıkıntı yaşadı, Neuville yeni lider!

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Güne dördüncü sırada başlayan Neuville, çok iyi bir Cumartesi sabahı geçirdi ve diğer sürücülerin sorunlarından da faydalanarak 31 saniye gibi büyük bir farkla ralliye liderlik ediyor.

Neuville ile aynı tempoyu tutturamayan Tanak 32.3 saniye geride üçüncü, iki Hyundai sürücüsünü Esapekka Lappi ayırıyor.

Cuma günü inanılmaz bir tempo tutturan M-Sport ise Cumartesi günü kabusu yaşadı. Lider Loeb bir alternatör arızasıyla yolda kalarak ralliye veda ederken, ikinci sıradaki Loubet ise lastik patlattı ve yedinciliğe geriledi.

Kabus yaşayan bir diğer isim ise şampiyona lideri Kalle Rovanpera oldu. Bir ağaca temas eden ve sol arka süspansiyonuna hasar veren Rovanpera ciddi zaman kaybetti ve an itibariyle 14 dakika 53 saniye geride!

Sezon sonunda emekli olmaya hazırlanan Dani Sordo böylece dördüncülüğe kadar yükseldi. İspanyol sürücüyü Toyota'dan Elfyn Evans, M-Sport'tan Gus Greensmith, Loubet ve Craig Breen takip ediyor.

Cumartesi sabahı özet

Günün ilk etabı olan 33.2 kilometrelik Pyrgos'ta zafere ulaşan isim Tanak oldu ve ilk etap galibiyetini elde etti. Temposunu koruyan Loeb ikinci, iyi bir başlangıç yapan Neuville ise üçüncüydü.

9. etapta ise büyük bir drama bizleri bekliyordu: ralli lideri Loeb, yol bölümünde bir alternatör arızası yaşamış ve kenara çekmek zorunda kalmıştı.

Yardımcı sürücüsü Isabelle Galmiche ile sorunu çözmeye çalışan 9 kez dünya şampiyonu, verilen zamanı aşmasıyla birlikte ralliye veda etti. Loeb böylece Portekiz Rallisi'nden sonra bu sezon ikinci kez ralli dışı kaldı.

Sebastien Loeb had to retire from the lead with an alternator issue. Photo by: McKlein / Motorsport Images

M-Sport dakikalar sonra bir dramayla daha karşı karşıya kaldı: ilk podyumunu kovalayan Loubet sol ön lastiğini patlatmıştı. Lastik değiştiren ve 1 dakika 13 saniye kaybeden Fransız sürücü ralliye yedinci sırada devam etmekte.

Sezonun ilk yarısını domine eden ancak son iki rallidir zafere ulaşamayan Rovanpera, geçen sene galibiyete ulaştığı rallide kötü formunu Cumartesi günü de devam ettirdi.

Bir ağaca çarpmasının ardından sol arka süspansiyonuyla birlikte aracın arkasını da neredeyse tamamen parçalayan Rovanpera ralliye devam edebildi ancak oldukça yavaş ilerliyor -an itibariyle puan barajının da dışında.

Tüm bu kaosun içinde 9. etaptan Tanak'ın 8.2 saniye önünde lider ayrılan Neuville, bir diferansiyel arızasına rağmen ralli liderliğine de yükseldi.

Üçüncü sırada M-Sport'un güçlü formunu sürdürmeye niyetli görünen Greensmith, onun arkasında ise sırayla Sordo, Evans ve Lappi yer aldı. Lappi bu etabın ardından üçüncülüğe geriledi.

Ancak 10. etapta toparlanan Lappi, Tanak'ın epey zorlanarak 7. olmasından faydalanarak yeniden ikinciliğe yükseldi.

Etapta bir kez daha Neuville dominasyonu vardı, yine 8.1 saniye gibi net bir farkla galibiyete uzandı Belçikalı sürücü. İkinci sırada Greensmith, üçüncü sırada ise Lappi yer aldı.