Akropolis Rallisi: Favoriler sıkıntı yaşadı, Neuville yeni lider!

Güne dördüncü sırada başlayan Neuville, çok iyi bir Cumartesi sabahı geçirdi ve diğer sürücülerin sorunlarından da faydalanarak 31 saniye gibi büyük bir farkla ralliye liderlik ediyor.

Neuville ile aynı tempoyu tutturamayan Tanak 32.3 saniye geride üçüncü, iki Hyundai sürücüsünü Esapekka Lappi ayırıyor.

Cuma günü inanılmaz bir tempo tutturan M-Sport ise Cumartesi günü kabusu yaşadı. Lider Loeb bir alternatör arızasıyla yolda kalarak ralliye veda ederken, ikinci sıradaki Loubet ise lastik patlattı ve yedinciliğe geriledi.

Kabus yaşayan bir diğer isim ise şampiyona lideri Kalle Rovanpera oldu. Bir ağaca temas eden ve sol arka süspansiyonuna hasar veren Rovanpera ciddi zaman kaybetti ve an itibariyle 14 dakika 53 saniye geride!

Sezon sonunda emekli olmaya hazırlanan Dani Sordo böylece dördüncülüğe kadar yükseldi. İspanyol sürücüyü Toyota'dan Elfyn Evans, M-Sport'tan Gus Greensmith, Loubet ve Craig Breen takip ediyor.

Cumartesi sabahı özet

Günün ilk etabı olan 33.2 kilometrelik Pyrgos'ta zafere ulaşan isim Tanak oldu ve ilk etap galibiyetini elde etti. Temposunu koruyan Loeb ikinci, iyi bir başlangıç yapan Neuville ise üçüncüydü.

9. etapta ise büyük bir drama bizleri bekliyordu: ralli lideri Loeb, yol bölümünde bir alternatör arızası yaşamış ve kenara çekmek zorunda kalmıştı.

Yardımcı sürücüsü Isabelle Galmiche ile sorunu çözmeye çalışan 9 kez dünya şampiyonu, verilen zamanı aşmasıyla birlikte ralliye veda etti. Loeb böylece Portekiz Rallisi'nden sonra bu sezon ikinci kez ralli dışı kaldı.

Sebastien Loeb had to retire from the lead with an alternator issue.

Photo by: McKlein / Motorsport Images