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Akrapolis Rallisi, 2025 sonuna kadar WRC takviminde

Akropolis Rallisi, sözleşmenin uzatılmasının ardından en az 2025 sonuna kadar Dünya Ralli Şampiyonası takviminde kalmaya devam edecek.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Akrapolis Rallisi, 2025 sonuna kadar WRC takviminde
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Ralli takviminin en zorlu rallilerinden birisi olarak kabul gören Akropolis Rallisi, 2021 yılında takvime geri dönmüş ve ardından bu kontrat iki yıl uzatılmıştı.

Sürücülerin favori rallileri arasında yer alan ve zorluğu ün kazanan bu ralli, yeni anlaşma kapsamında 2025 sonuna kadar WRC'ye ev sahipliği yapacak.

Geçtiğimiz yıl Atina Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen ve 65,000 taraftarın ilgisini çeken özel etap da ralliye geri dönmüştü.

WRC Promoter direktörü Simon Larkin, "Bu anlaşma Yunanistan'ın önümüzdeki iki yıl için Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki yerini güvence altına alıyor ve dünyanın tartışmasız en ünlü rallilerinden birinin geleceğini netleştiriyor."

"Akropolis, WRC'de büyük bir geçmişe ve geçen yıl Atina Olimpiyat Stadyumu'nu dolduran 65.000 kişinin de kanıtladığı üzere, dünyanın en tutkulu taraftarlarından bazılarına sahip."

"Önümüzdeki sezonlarda Yunanistan'daki varlığımızı devam ettirmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Akropolis Rallisi, takvimdeki yerini koruyor fakat WRC, takvime yeni ralliler eklemek istiyor. Bunun için de Suudi Arabistan, Birleşik Krallık, Letonya ve Amerika gibi ülkelerle görüşmeler mevcut.

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

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