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WRC / Haberler

Adamo: ‘’Hyundai, WRC şampiyonluk savaşında tutarlı olmalı’’

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Hyundai takım patronu Andrea Adamo, takımının daha tutarlı olması konusunda uyardı ve bunun, M-Sport Ford ve Toyota’yı WRC takımlar şampiyonasında yenmek için çok önemli olduğunu söyledi.

Adamo: ‘’Hyundai, WRC şampiyonluk savaşında tutarlı olmalı’’

Hyundai, Monte-Carlo Rallisi’nde hayal kırıklığına uğradıkları bir başlangıç yapmıştı ve etkinlik sonunda Toyota’dan 22 puan geride kalmıştı. Bunun ardından da Adamo, etkinliğin ortasında ekibini basın karşısında eleştirmişti.

Ancak, Ott Tanak ve Martin Jarveoja’nın bir sonraki etkinlik olan Arctic Finlandiya Rallisi’ni kazandı ve Hyundai çok güçlü bir performans sergiledi.

Thierry Neuville ve yeni yardımcı sürücüsü Martijn Wydaeghe, yaşadığı iletişim sorunlarına rağmen art arda ikinci kez üçüncü olması sayesinde, Hyundai ile Toyota’nın puan farkı 11’e düştü.

Adamo, ‘’Arctic Finlandiya Rallisi’yle takım olarak kendimizden beklediğimiz form geri döndü.’’

‘’Şimdi bu momentumu Hırvatistan'a ve sonraki yarışlara taşımalıyız.’’

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

‘’Bu yıl, her yüzeyde tutarlı şekilde güçlü performans göstermemiz, bir kez daha şampiyonluk mücadelesi verebilmemiz için çok önemli. Bu yüzden, bilinmeyen etaplarda hızlıca ortama alışmalıyız ve starttan itibaren hızlı olmalıyız.’’

‘’En iyi performansımızı gösterip, takım olarak, ortak hedefimiz olan önlerde savaşıp, şampiyonanın liderliğini almak için beraber çalışmalıyız.’'

Hyundai, Sanremo Rallisi’ni kazanan Craig Breen ve Paul Nagle’ın takıma geri dönmesinden ve Thierry Neuville'in çakıl zeminde ortaya koyduğu güçlü performanstan sonra Hırvatistan Rallisi'ne oldukça olumlu şekilde gidiyor.

Ancak Neuville, sınırlı miktarda bilgi olduğu göz önüne alındığında, hiçbir şeyi hafife almıyor.

Belçikalı sürücü konu hakkında şunları söyledi: ‘’Asfalttaki rallileri her zaman dört gözle beklerim ancak bu seferki herkes için yeni.’’

‘’Hiçbirimiz daha önce Hırvatistan’da yarışmamıştık. Aynı zamanda, takımlar açısından da , bu etaplarla ilgili hiç tecrübemiz yok. Bu, zorlayıcı bir etkinlik olacak ancak bence, bunun yeni oluşunu herkes çok sevdi.’’

‘’Bu, Hırvatistan Rallisi’nde ilk seferimiz olacağı için, mümkün olduğunca hazır olduğumuza emin olmak için, [Hırvatistan’a] varır varmaz yapacağımız çok iş var.’’

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Ogier: ‘’WRC’nin yeni asfalt lastikleri, Hırvatistan’da seviye belirleyici olacak’’

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Ogier: ‘’WRC’nin yeni asfalt lastikleri, Hırvatistan’da seviye belirleyici olacak’’
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Seri WRC
Editör Jason Craig

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