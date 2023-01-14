Abiteboul, yeni bir disipline adım attığı için heyecanlı

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Kısa süre önce son birkaç aydır süren dedikodulara son noktayı koyan Hyundai, eski Renault takım patronu Abiteboul ile anlaştıklarını resmi olarak duyurdu.

Kariyerinde ilk kez ralli alanında çalışacak olan Abiteboul, başta WRC takımı olmak üzere diğer tüm müşteri operasyonlarının başına geçecek.

Hyundai tarafından yayınlanan bir soru-cevap programında konuşan Abiteboul, önemli bir küresel markanın cazibesinin ve takımla karşılıklı bağlara sahip olmalarının bu hamleyi tetiklediğini söyledi.

Abiteboul, "Hyundai, tüm küresel markalar arasında en yenilikçi ve en hızlı büyüyen üretici konumunda. Birbirimizle görüşmelere başlamadan çok önce, şirketin başardıklarından çok etkilenmiştim, bu nedenle bu göreve en başından beri yatırım yaptım."

"Sanırım aralıksız çalıştığım 15 yılın ardından farklı nedenlerle motor sporlarına bir süre ara verdiğim iyi biliniyor. Her ne kadar biraz uzaklaşmam gerekse de, motor sporlarının heyecanına olan iştahım varlığını korumaktaydı."

"Hyundai Motorsport ile karşılıklı bağlantılarım vardı ve yeni bir takım patronu aradıklarını biliyordum. Onlarla temasa geçtim ve aramızda iyi bir uyum olduğunu gördük."

"Her iki taraf da doğal olarak daha ileri gitmek istiyordu ancak bu istek kendini sadece birkaç hafta önce gösterdi."

"Her şey hala çok yeni ve hala öğrenmem gereken çok şey var ama bu zorlu görev beni çok heyecanlandırıyor. Hyundai markasının motor sporları faaliyetleriyle büyük ölçüde geliştiğini düşünüyorum, artık bu ivmeyi sürdürmek ve ilerletmek benim sorumluluğumda." dedi.

Photo by: Hyundai Motorsport

Yeni bir disipline adım attığı için heyecanlı olduğunu belirten Abiteboul, takımın herhangi bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç duymadığına inanıyor.

Abiteboul, "Buna da hayatımda yaşadığım diğer tüm olaylara yaklaştığım gibi yaklaşıyorum; çok alçakgönüllüyüm, yapılabilecekler ve yapılması gerekenler konusunda ise heyecanlı ve sabırlıyım."

"Daha önce bulunduğum ve yeni bir ekip kurmak zorunda kaldığım yerlerin aksine şu an herhangi bir değişikliğe gerek yok. Takım, oldukça iyi işleyen ve son derece iyi sonuçlar verebilecek kapasitede bir sistem kurmuş vaziyette."

"Zorluk daha çok kendi içimde ve hızlı bir şekilde öğrenmem gerekenlerle ilgili olacak. Sadece bir beklenti değil, aynı zamanda bunu yerine getirme yükümlülüğü de var."

"Kendimi hazır hissediyorum. Belli bir dereceye kadar hedeflerin, süreçlerin ve detaylara verilen önemin çok benzer olduğunu görebiliyorum; çalışmaya ve kısa, orta ve uzun vadeyi aynı anda düşünmeye yönelik amansız adanmışlık.

"Öte yandan, bunun daha önce deneyimlediklerimden tamamen farklı olduğunu da görebiliyorum. Profesyonel bir bakış açısıyla, bu benim ralliye ilk girişim olacak, ancak yıllar boyunca serinin bir takipçisi oldum."

"Motor sporlarında tek bir kategoride çalıştığınızda o kategoriye tamamen odaklanmanız ve son derece uzmanlaşmanız gerekir, bu nedenle yaptığım iş sayesinde Formula 1'de uzmanlaştım.

"Şimdi aynı şeyi rallide de yapmam gerekiyor, bu biraz zaman alacak ama sporun DNA'sını ve mirasını geliştirme konusunda çok hevesliyim." dedi.