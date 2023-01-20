Abiteboul: "WRC, Formula 1'den ne öğrenebilir?"

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Güney Koreli fabrika takımının yeni takım patronu olan Abiteboul, bu hafta sonu Monte Carlo'da gerçekleşecek WRC yarışına katılacak.

Bu görev, kariyerinin büyük bölümünü F1'de Caterham'da (2012-2014) takım patronu olarak geçirdikten sonra Renault'ya katılan ve Alpine adını aldığı 2021 yılına kadar Enstone takımının başında bulunan Fransız'ın, ralliye ilk adımı anlamına geliyor.

Yeni olmasına rağmen Abiteboul, WRC'nin F1'den öğrenmesi gereken alanları şimdiden belirledi.

Abiteboul WRC'nin, F1'in Netflix'te yayınlanan Drive to Survive dizisiyle başardığı gibi, yeni bir izleyici kitlesinin ilgisini çekmek için 'benzersiz hikayelerini anlatma' konusunda daha iyisini yapabileceğini düşünüyor.

WRC, ücretsiz televizyon kanallarında çok az yer alıyor ancak WRC+, her etabın canlı olarak yayınlanması da dahil olmak üzere etkinliklerin tamamını kapsayan bir abonelik hizmeti sunuyor. Bu yıl abonelik hizmeti WRC, Avrupa Ralli Şampiyonası ve Dünya Rallikros'u kapsayacak şekilde 7/24 hizmet verecek şekilde genişletilecek.

Abiteboul bu konuda, “WRC'de sıkıntılı bir durum yok. Bence zorluklar varsa da, bu zorluklara karşı doğru çözümü bulmamız gerekiyor."

“Formula 1'in 5-10 yıl önce içinde bulunduğu zor durumu ele almak için kendi yolu vardı. Şu anda odaklanılması gereken tek alan pazarlama."

“F1 bu alanda inanılmaz bir başarı gösterdi. Ürünün kendisine bakarsanız, biraz gelişmiştir ama pazarlama kesinlikle çok daha hızlı gelişti."

"WRC'de ne yaptığımızın biraz daha iyi anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Pazarlama sadece yarışla ilgili değil. Eminim Netflix dizisini izlemişsinizdir ve yaptıkları, her şeyi basitçe açıklamak. İzleyenlere yeni bir perspektif, yeni bir bakış açısı kazandırdılar ve sporu anlamak için bir fırsat verdiler."

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1, Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

“Bence aynı şey burada da geçerli, bence rallide anlatılmamış pek çok hikâye var. Bunları ralli kurallarını alt üst etmek zorunda kalmadan yapabiliriz. 10 saattir buradayım ve şimdiden ralli hakkında anlatabileceğimiz ne kadar çok hikâye olduğunu görebiliyorum. Gazetecilerin kötü bir iş yaptığını söylemiyorum."

“Rallinin sıradan bir izleyicisiydim ancak olan biteni tam olarak bilemiyordum, bu yüzden bu hikayeleri burada olmayan insanlara ulaştırmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Buradaki insanların hikayeleri bildiğinden eminim ama biz, olmayan insanlardan bahsediyoruz." dedi.

Hyundai sürücüleri Thierry Neuville ve Esapekka Lappi, Abiteboul'ün deneyimlerine güveniyor.

Neuville, "Bence hepimiz ondan [Abiteboul] çok şey bekliyoruz. Onun asıl hedefi, Formula 1'den ve genel olarak motor sporlarından edindiği deneyimlere dayanarak, takımımızı en iyisini elde edecek şekilde yeniden yapılandırmak."

“Yılın başında kendisiyle birkaç görüşme yaptıktan sonra, onun spora daha fazlasını katacağından emindim. O, F1'de çalışmış biri ve biz F1'e kıyasla çok küçük bir seriyiz. Ancak çok daha fazla potansiyelimiz var ve muhtemelen o da ralliyi yeniden harika bir hale getirmek isteyecektir." dedi.

Hyundai ile yeni sözleşme imzalayan Lappi ise şunları ekledi: "Bence spor için iyi olacak. Takımımızın sorumluluk alacak ve karar verecek yeni bir patrona ihtiyacı vardı. Bunu yapabileceğinden eminim. Hepimiz onu gerçekte nasıl biri olduğundan çok Netflix'ten biliyoruz. Sanırım bunu bu yıl öğreneceğim."

“Sanırım Hyundai, Abiteboul ile anlaşarak ciddi oldukları mesajını vermek istiyor. Geçen yıl Hyundai'nin neden yeni bir patron getirmediği konusunda çok tartışma oldu, belki de yeterince iyi birini bulmak istediler."