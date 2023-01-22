Abiteboul: "Toyota hızlı ancak endişelenmemize gerek yok"

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Cuma ve Cumartesi günü gerçekleştirilen 14 etabın 12'sini kazanarak ralliyi domine eden Toyota, an itibariyle Sebastien Ogier ve Kalle Rovanpera ile genel klasmanın ilk iki sırasında yer alıyor.

Cumartesi öğleden sonra kuru zeminde ve peş peşe kısa virajlarda kendine en uygun koşulları yakalayan Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, 12. ve 13. etaplarda galibiyete ulaşarak Toyota'nın serisine son vermeyi başardı -ancak genel klasmanda halen bir hayli geride.

Neuville'in takım arkadaşları Dani Sordo ve Esapekka Lappi ise yenilenmiş i20 N'e alışmakta zorlandıkları iki günün ardından ancak yedinci ve sekizinci sıradalar. Hyundai sürücüleri, hız eksikliklerini aracı zeminin kaygan olacağı öngörüsüne göre ayarlamalarıyla açıklıyor.

Hyundai'nin başında ilk rallisine çıkan Abiteboul, takımın ciddi anlamda gelişim kaydettiğini, dolayısıyla endişelenmeye gerek olmadığını düşünüyor.

Autosport'a konuşan Abiteboul, "Geçen yıl Monte Carlo'da olduğumuzdan çok daha iyiyiz. Açıkçası, bu sadece bir yıl içinde kat edebileceğiniz mesafeyi gösteriyor.

"Toyota'nın çok iyi zamanlar elde ettiğini kabul ediyorum, bu aynı zamanda aracımızın şu anda hangi noktada olduğunu gösteren bir ölçüt."

"Bence çok endişelenecek bir şey yok. Analiz edecek çok şeyimiz olacağına inanıyorum ve eğer net bir performans açığımız varsa, bunu kapatmak için bolca fırsatımız da var."

"Ralliye hazırlanırken biraz muhafazakâr davranmış olabiliriz, sanırım koşulların sürekli değişmesi bu yıl havanın çok daha açık olması nedeniyle belki biraz daha agresif olabilirdik.

"Yine de öğrenmeye devam ediyoruz, sezon uzun. Sezon başında sıkıntı yaşamayı tercih ederim, sonunda değil."

"Yaptığımız bazı ayar değişiklikleri sayesinde Cumartesi araçtan istediğimiz tepkileri almayı başardık. Sezon için yeterince lastiğimiz de mevcut, dolayısıyla yarınki lastik stratejimiz konusunda kendimize güveniyoruz." dedi.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Toyota'nın özellikle yüksek hızlı bölümlerde avantajlı olduğunu söyleyen Neuville, bu hafta sonu rakiplerine karşı koymak için yapabilecekleri çok az şey olduğunu kabul ediyor.

Autosport'a "Cumartesi kesinlikle çok daha iyi bir geçti. Özellikle hızlı bölümlerde hala biraz eksik kalıyoruz, araç çok yumuşağız ve yeterince hassas değil.

"Ayarlar nedeniyle zaman kaybediyoruz, daha soğuk ve daha zorlu koşullarla karşılaşacağımızı düşünüyorduk. Rallilere getirebileceğimiz amortisör sayısı sınırlı ve tüm araçların ayarları aynı, bu yüzden yapabilecek pek bir şey yok." dedi.

Hyundai ile ilk rallisinde epey zorlanan Lappi ise, 12. Etapta sağ arka lastiğinin patlaması nedeniyle zaman kaybetmesine rağmen, Cumartesi günü biraz daha iyi hissettiğini söylüyor.

Autosport'a konuşan Lappi, "Gece boyunca daha iyi ayarlar bulmayı başardık. Kendimi kötü hissetmedim ama süreler o kadar iyi değildi."

"Araç bana daha fazla potansiyel olduğunu ve daha fazla zorlayabileceğimi söylüyordu, dolayısıyla tur zamanları da gelişti. Aslında sadece erken fren yapmaya başladım, hepsi bu." dedi.