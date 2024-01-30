Abiteboul: "Neuville hiç bu kadar güçlü olmamıştı"
Hyundai patronu Cyril Abiteboul, Thierry Neuville'in çarpıcı Monte Carlo Rallisi zaferinin, Dünya Ralli Şampiyonası sürücüsünün hiç bu kadar güçlü olmadığının kanıtı olduğunu düşünüyor.
Neuville, dokuz kez Monte Carlo galibi Sebastien Ogier'i 16.1 saniye farkla yenerek yoğun bir mücadeleden galip çıkmasının ardından WRC kariyerinin en iyi sürüşünü gerçekleştirdi.
Hyundai sürücüsü, 2024 için yeni puanlama sistemi kapsamında 30 puan alarak mükemmel bir zafer elde etti. Cumartesi gününün sonunda sıralamalarda zirveye yerleşerek 18 puanın sahibi olurken, pazar günkü üç etabı da kazanarak 12 maksimum puanın sahibi oldu (7 puan pazar günü zirveye yerleştiği için, 5 puan da Power Stage galibiyeti için).
Sürücüsünün performansını değerlendiren Abiteboul, Neuville'in rakiplerine bir mesaj gönderdiğine ve 'yeni bir seviyeye ulaştığına' inanıyor.
Abiteboul, Autosport/Motorsport.com'a Neuville'in zaferi hakkında şunları söyledi: "Daha önce de galibiyetleri, çok iyi sonuçları oldu ve daha önce de şampiyonluk kazanmaya çok yaklaştı."
"Ben [geçmişte] orada değildim; bu yüzden yorum yapamam ancak geçen yıl hakkında konuşmak gerekirse, iki galibiyet ve daha fazla galibiyet fırsatı vardı."
"Bunların hepsini tartıştık, konuştuk ve geçen yılın ilginç bir sorgulamasını gerçekleştirdik."
Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport
Podium: Cyril Abiteboul, Team principal Hyundai World Rally Team
"Bunun bir sürücünün hayatında önemli olduğuna inanıyorum. Bu tür şeyleri konuşmak kolay değil ama biz konuştuk."
"Bence bu hafta sonu yaşananlar, onun her zamankinden daha güçlü bir insan, daha güçlü bir sürücü ve daha güçlü bir rakip olmasından kaynaklanıyor. Takıma katıldığımdan beri benim için de durum kesinlikle böyle."
Geçen sezondan bu yana sürücüsünde ne gibi değişiklikler gördüğü sorulduğunda Abiteboul, "Bilmiyorum, belki başarılı olma ve hata yapmama yeteneğine olan güveni değişmiş olabilir."
"Bu bir kombinasyon ve ortada sihirli bir değnek yok. Araçla ne kadar iyi olduğundan bahsediyor ve bence bu çok doğru."
"Araçla bir bütün olduğunuzda, herhangi bir 'özel an' yaşamadan zorlama yeteneğine sahip olursunuz. Bu yüzden [Neuville] artık sınırları görebiliyor."
"Bence rallinin her noktasında sınırlar içindeydi, bu da aracı onunla ve onun etrafında nasıl inşa ettiğimizin bir göstergesi." yanıtını verdi.
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