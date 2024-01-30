Prime'a abone ol
WRC Monte Carlo Rallisi
Haberler

Abiteboul: "Neuville hiç bu kadar güçlü olmamıştı"

Hyundai patronu Cyril Abiteboul, Thierry Neuville'in çarpıcı Monte Carlo Rallisi zaferinin, Dünya Ralli Şampiyonası sürücüsünün hiç bu kadar güçlü olmadığının kanıtı olduğunu düşünüyor.

Tom Howard
Editör Tom Howard
Yayın tarihi
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1

Neuville, dokuz kez Monte Carlo galibi Sebastien Ogier'i 16.1 saniye farkla yenerek yoğun bir mücadeleden galip çıkmasının ardından WRC kariyerinin en iyi sürüşünü gerçekleştirdi.

Hyundai sürücüsü, 2024 için yeni puanlama sistemi kapsamında 30 puan alarak mükemmel bir zafer elde etti. Cumartesi gününün sonunda sıralamalarda zirveye yerleşerek 18 puanın sahibi olurken, pazar günkü üç etabı da kazanarak 12 maksimum puanın sahibi oldu (7 puan pazar günü zirveye yerleştiği için, 5 puan da Power Stage galibiyeti için).

Sürücüsünün performansını değerlendiren Abiteboul, Neuville'in rakiplerine bir mesaj gönderdiğine ve 'yeni bir seviyeye ulaştığına' inanıyor.

Abiteboul, Autosport/Motorsport.com'a Neuville'in zaferi hakkında şunları söyledi: "Daha önce de galibiyetleri, çok iyi sonuçları oldu ve daha önce de şampiyonluk kazanmaya çok yaklaştı."

"Ben [geçmişte] orada değildim; bu yüzden yorum yapamam ancak geçen yıl hakkında konuşmak gerekirse, iki galibiyet ve daha fazla galibiyet fırsatı vardı."

"Bunların hepsini tartıştık, konuştuk ve geçen yılın ilginç bir sorgulamasını gerçekleştirdik."

Podium: Cyril Abiteboul, Team principal Hyundai World Rally Team

Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Podium: Cyril Abiteboul, Team principal Hyundai World Rally Team

"Bunun bir sürücünün hayatında önemli olduğuna inanıyorum. Bu tür şeyleri konuşmak kolay değil ama biz konuştuk."

"Bence bu hafta sonu yaşananlar, onun her zamankinden daha güçlü bir insan, daha güçlü bir sürücü ve daha güçlü bir rakip olmasından kaynaklanıyor. Takıma katıldığımdan beri benim için de durum kesinlikle böyle."

Geçen sezondan bu yana sürücüsünde ne gibi değişiklikler gördüğü sorulduğunda Abiteboul, "Bilmiyorum, belki başarılı olma ve hata yapmama yeteneğine olan güveni değişmiş olabilir."

"Bu bir kombinasyon ve ortada sihirli bir değnek yok. Araçla ne kadar iyi olduğundan bahsediyor ve bence bu çok doğru."

"Araçla bir bütün olduğunuzda, herhangi bir 'özel an' yaşamadan zorlama yeteneğine sahip olursunuz. Bu yüzden [Neuville] artık sınırları görebiliyor."

"Bence rallinin her noktasında sınırlar içindeydi, bu da aracı onunla ve onun etrafında nasıl inşa ettiğimizin bir göstergesi." yanıtını verdi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Monte Carlo Rallisi: Ogier zorladı, Neuville sezona muhteşem bir zaferle başladı!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Tom Howard
Daha fazlası
Tom Howard
Monte Carlo Rallisi: Neuville, aralarındaki yakın mücadeleye rağmen Ogier'i geride bıraktı

Monte Carlo Rallisi: Neuville, aralarındaki yakın mücadeleye rağmen Ogier'i geride bıraktı

WRC
Monte Carlo Rallisi

Monte Carlo Rallisi: Neuville, aralarındaki yakın mücadeleye rağmen Ogier'i geride bıraktı Monte Carlo Rallisi: Neuville, aralarındaki yakın mücadeleye rağmen Ogier'i geride bıraktı

Neuville: "Monte Carlo liderliğine yükselişte 'yol notu bilgisi' fark yarattı"

Neuville: "Monte Carlo liderliğine yükselişte 'yol notu bilgisi' fark yarattı"

WRC
Monte Carlo Rallisi

Neuville: "Monte Carlo liderliğine yükselişte 'yol notu bilgisi' fark yarattı" Neuville: "Monte Carlo liderliğine yükselişte 'yol notu bilgisi' fark yarattı"

Evans: "Monte Carlo Rallisi'nde risk seviyesini arttırmak istemiyorum"

Evans: "Monte Carlo Rallisi'nde risk seviyesini arttırmak istemiyorum"

WRC
Monte Carlo Rallisi

Evans: "Monte Carlo Rallisi'nde risk seviyesini arttırmak istemiyorum" Evans: "Monte Carlo Rallisi'nde risk seviyesini arttırmak istemiyorum"

Thierry Neuville
Daha fazlası
Thierry Neuville
Neuville: "Yeni WRC puan sistemi daha fazla heyecan ve strateji getirecek"

Neuville: "Yeni WRC puan sistemi daha fazla heyecan ve strateji getirecek"

WRC
Monte Carlo Rallisi

Neuville: "Yeni WRC puan sistemi daha fazla heyecan ve strateji getirecek" Neuville: "Yeni WRC puan sistemi daha fazla heyecan ve strateji getirecek"

Neuville gelecekteki WRC yarış formatı için düşüncelerini paylaştı

Neuville gelecekteki WRC yarış formatı için düşüncelerini paylaştı

WRC

Neuville gelecekteki WRC yarış formatı için düşüncelerini paylaştı Neuville gelecekteki WRC yarış formatı için düşüncelerini paylaştı

Abiteboul: "2024'te Hyundai'de Neuville ve Tanak arasında eşitlik olacak"

Abiteboul: "2024'te Hyundai'de Neuville ve Tanak arasında eşitlik olacak"

WRC

Abiteboul: "2024'te Hyundai'de Neuville ve Tanak arasında eşitlik olacak" Abiteboul: "2024'te Hyundai'de Neuville ve Tanak arasında eşitlik olacak"

Hyundai Motorsport
Daha fazlası
Hyundai Motorsport
Tanak: "Zaman kaybına rağmen stratejimizi değiştirmeyi düşünmüyoruz"

Tanak: "Zaman kaybına rağmen stratejimizi değiştirmeyi düşünmüyoruz"

WRC
Monte Carlo Rallisi

Tanak: "Zaman kaybına rağmen stratejimizi değiştirmeyi düşünmüyoruz" Tanak: "Zaman kaybına rağmen stratejimizi değiştirmeyi düşünmüyoruz"

Hyundai, 2024 WRC aracının örtüsünü kaldırdı!

Hyundai, 2024 WRC aracının örtüsünü kaldırdı!

WRC

Hyundai, 2024 WRC aracının örtüsünü kaldırdı! Hyundai, 2024 WRC aracının örtüsünü kaldırdı!

Mikkelsen, WRC 2024'te neden M-Sport yerine Hyundai'yi seçti?

Mikkelsen, WRC 2024'te neden M-Sport yerine Hyundai'yi seçti?

WRC

Mikkelsen, WRC 2024'te neden M-Sport yerine Hyundai'yi seçti? Mikkelsen, WRC 2024'te neden M-Sport yerine Hyundai'yi seçti?

Son Haberler

Lansmanla birlikte çirkinleşen sezon - 2014 F1 sezonu

Lansmanla birlikte çirkinleşen sezon - 2014 F1 sezonu

F1 Formula 1

Lansmanla birlikte çirkinleşen sezon - 2014 F1 sezonu Lansmanla birlikte çirkinleşen sezon - 2014 F1 sezonu

Ferrari'nin en yüksek ücretli F1 sözleşmeleri

Ferrari'nin en yüksek ücretli F1 sözleşmeleri

F1 Formula 1

Ferrari'nin en yüksek ücretli F1 sözleşmeleri Ferrari'nin en yüksek ücretli F1 sözleşmeleri

Norris: "Piastri, Sainz ve Ricciardo'dan daha zorlu bir takım arkadaşı"

Norris: "Piastri, Sainz ve Ricciardo'dan daha zorlu bir takım arkadaşı"

F1 Formula 1

Norris: "Piastri, Sainz ve Ricciardo'dan daha zorlu bir takım arkadaşı" Norris: "Piastri, Sainz ve Ricciardo'dan daha zorlu bir takım arkadaşı"

WSBK Portimao testi: Toprak testleri tur rekoruyla zirvede tamamladı!

WSBK Portimao testi: Toprak testleri tur rekoruyla zirvede tamamladı!

SBK World Superbike
Portimao Ocak testi

WSBK Portimao testi: Toprak testleri tur rekoruyla zirvede tamamladı! WSBK Portimao testi: Toprak testleri tur rekoruyla zirvede tamamladı!

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol