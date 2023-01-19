Abiteboul: "Hyundai kısa vadede F1'e girmeyecek"
Yeni Hyundai WRC takım patronu Cyril Abiteboul, Formula 1'e girişin şu anlık Hyundai'nin planlarına hizmet etmeyeceğini düşünüyor.
F1'de geçirdiği uzun senelerin ardından WRC'ye geçen ve Hyundai takım patronu olarak göreve başlayan Abiteboul, üreticinin F1'e giriş yapacağı dedikodularını da alevlendirdi.
Son dönemde birçok üreticinin ve takımın 2026 motor kurallarıyla birlikte seriye giriş yapacağı konuşuluyor, ismi geçen üreticilerin arasında Hyundai de yer almakta.
Ancak henüz böyle bir proje için erken olduğunu belirten Abiteboul, ana odağın yol otomobili satışına yardımda bulunan WRC'ye verilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte, üreticinin pazar payını arttırdığı takdirde diğer serileri de değerlendirebileceğini söylüyor.
Autosport/Motorsport.com'a konuşan Abiteboul, diğer serilere giriş planları hakkındaki sorulara, "Belirli bir planımız yok."
"Açıkçası Hyundai, yeni ve benzersiz bir ürün yelpazesi sayesinde küresel ölçekte fantastik bir gelişime fazlasıyla açık. Motor sporları da bu işi desteklemek için burada."
"Bu yüzden şirketin geri kalanıyla birlikte temel ihtiyacımızın ne olduğunu ve bu ihtiyacı nasıl destekleyebileceğimizi anlamam gerekiyor."
"Ralli, A segmenti araçları desteklemek için en iyi çözüm. İşlerin nasıl ilerleyeceğini görmemiz ve rallinin verdiği desteği sürdürebilmemiz gerek."
"Şu anda önceliğimiz kesinlikle bu. Kazanmalı ve rallinin işletmenin çıkarlarına hizmet etmeye devam etmesini sağlamalıyız." dedi.
Son olarak F1 dedikodularını yorumlayan Abiteboul, "Evet demek istemiyorum, çünkü o zaman Hyundai'nin F1'e gittiğini doğrulamış olursunuz."
"Önceki cevabıma geri dönmek istiyorum: F1'in işimize hizmet ettiğinden emin olmamız gerekiyor. Şu anda ralli işimize hizmet ediyor ve önceliğimiz FIA ve organizatörlerle birlikte çalışarak bunun böyle kalmasını sağlamak."
"Eğer ek olarak başka bir şey yapmamız gerekirse, bunu zamanı geldiğinde göreceğiz. Ama şimdilik önceliğimiz bu değil. Öncelik rallide kazanmak." dedi.
Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
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