Abiteboul: "Hyundai WRC'ye F1 zihniyeti getirilmeli"

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Eski Renault F1 patronu, Ocak ayında Monte Carlo'dan sonra takım patronu olarak ikinci WRC etkinliğini gerçekleştiriyor, ancak Fransız şimdiden geliştirilmesi gereken alanları belirledi.

Abiteboul'un ilk hedeflerinden biri, takımın iletişim şeklini, pilotlarla ilişkisini ve karar alma sürecini iyileştirmek. Kariyerinin büyük bölümünü F1'de Caterham ve Renault'da çalışarak geçiren Abiteboul, bu alanda F1 tarzı bir yaklaşımın WRC ekibine fayda sağlayacağına inanıyor.

Abiteboul bu hafta sonu yapılan değişikliklerin bir 'devrim' olmadığını söylerken, Hyundai için uzun vadeli hedefinin, takımda mühendisliğe daha fazla odaklanmak olduğunu belirtiyor.

Autosport'a konuşan Abiteboul, "Her zaman olduğu gibi paralel iki zaman çizelgesiyle çalışıyoruz, bu hafta sonundan itibaren yarışları yönetme şeklimizde birkaç değişiklik yapacağız."

"Bu bir devrim değil çünkü bu takımın devrime ihtiyacı yok, açıkçası tecrübelerimden dolayı takıma faydalı bir devrim getirmemin mümkün olmadığını da söyleyebilirim."

"Burada ve orada küçük değişiklikler var: İşleri yapma şeklimiz, iletişim kurma şeklimiz ve karar verme sürecinin yapısı."

"Formula 1'in emir komuta zinciri ve çok kısa bir sürede sindirmemiz gereken bilgi miktarıyla etkileyici olduğu yer burası. Bence burada durum biraz farklı ama F1'den bu dünyaya aktarabileceğimiz şeyler var ve ben de bu hafta sonu bunu yapacağım."

"Bu interaktif bir süreç olacak ve oradan devam edeceğiz."

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

"Bu, pilotların mühendislik görevlerinin medya görevlerinden biraz daha fazla olduğu anlamına gelebilir. Rallide günler uzun ve pilotlarla çok az etkileşim kurabiliyorsunuz. Ayarlarla mücadele ettiğimizi ve ralliyi hala ne yaptığımıza tam olarak ikna olmadan bitirdiğimizi görüyoruz."

"Bence mühendislik açısından daha güçlü olmamız gerekiyor, gösterinin merkezi bu olacak. İşleri nasıl yaptığımız konusunda biraz daha sistematik bir yol izlemek istiyorum."

"Bir de Hyundai Motorsport'un ve müşteri yarışlarının geleceğini düşünmemiz gereken uzun vadeli bir dönem var. Ne yapmak istediğimizle ilgili görüşmeler yaptık, ancak bunlar hakkında konuşmak için henüz çok erken." dedi.

Bu değişikliklere ek olarak Hyundai, Toksport'un eski takım şefi Tolga Özakıncı'nın gelmesiyle İsveç'te yeni bir takım yöneticisine de sahip olacak.

Özakıncı'nın görevi ayrılan Pablo Marcos'tan devralması, Abiteboul takım patronu olarak atanmadan önce planlanmış bir hamleydi. Özakıncı, Monte Carlo'da gözlemciydi ancak Marcos geçişi denetlemek için sahada olsa da bu hafta sonu komuta edilecek.

Moncet güç aktarım rolüne geri dönüyor

Abiteboul ayrıca, geçen yıl takım patronu yardımcısı unvanıyla takımı yöneten Julien Moncet'nin güç aktarma organları bölümünün başına döneceğini doğruladı.

Abiteboul, "Genel olarak motor ve güç aktarma organları geçen yıl bu takımın bir avantajıydı ve artık öyle değil gibi görünüyor."

"Ancak bunu biraz daha iyi bilmek istiyorum çünkü bu yıl için bir geliştirme stratejisi oluşturmamız ve [homologasyon] jokerlerimizi kullanmamız gerekiyor, bu henüz yapılmamış bir şey."

Julien Moncet, Deputy Team Director & Powertrain Manager, Hyundai World Rally Team Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

"Jokeri harcamak için nerede mücadele ettiğimizi anlamamız gerekiyor ve şu anda eksik olan bilgi de bu."

"Julien daha önce motorda rekabetçi bir avantajımız olduğunu ve bunun anahtarının kendisi olduğunu söyledi, bu yüzden bunu yaptığı için ona şapka çıkarıyorum. Motor sporlarında insanlar birbirini yakalıyor, bu yüzden bu tür şeylerin üstesinden gelmemiz gerekiyor."

"Julien'in motor tarafında gruba liderlik etmeye devam etmesi gerekiyor, ayrıca konuştuğumuz birkaç şey daha var." dedi.

Abiteboul, geçen hafta sonu Finlandiya'daki ulusal rallide Esapekka Lappi'nin de yarışması ile ekibinin güçlü bir araç kurulum yönüne sahip olduğuna inanıyor.

Abiteboul, "Bence ralli çok faydalı oldu, Monte Carlo'da konuştuğumuz gibi güven kazanıyoruz ve takıma alışıyoruz."

"Pilotlarda bu güveni inşa etmek için yapabileceğimiz her şey teknoloji ve araç açısından çok önemli. Ayarlarla oynayabildik ve araç tepki verdi, bu yüzden genel olarak etkinliğe başlamak için iyi bir yönümüz olduğunu düşünüyorum." dedi.