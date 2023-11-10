Abiteboul: "Hyundai, WRC'nin Red Bull Racing'i olmalı"

Renault Formula 1'in eski patronu, Hyundai takımını şampiyonluk kazanacak bir güce dönüştürme sürecinde.

Abiteboul, takımın başına geçtiğinden bu yana teknik departmanın başına eski Volkswagen WRC ve Williams F1 teknik direktörü Francois Xavier Demaison'u getirdi.

Geçtiğimiz ay Hyundai, 2024 sürücü kadrosunu Thierry Neuville ile birlikte güçlendirmek için M-Sport'tan 2019 dünya şampiyonu Ott Tanak ile anlaştığını duyurdu. Bu, 2020-2022 yılları arasında i20N ile beş galibiyet elde eden Tanak'ın takımdaki ikinci dönemi olacak.

WRC.com'a konuşan Abiteboul, Red Bull F1 takımından ve Verstappen'den ilham alarak Hyundai için vizyonunu özetledi ve son iki sezonda sürücüler ve üreticiler dublesi için baskın bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Abiteboul, "Motor sporlarındaki kendi geçmişimde, her zaman kazanma stratejisi olan ve her şeyin sonuçlara göre yönlendirildiği takımlardan ilham almışımdır."

"Red Bull'u düşünüyorum, açıkçası Ott Formula 1'de olsaydı, Red Bull Racing için yarışıyor olacağından oldukça eminim."

"Hyundai için taşımak istediğim şey bu - WRC'nin Red Bull Racing'i olmayı ve Ott'un da bizim Max'imiz [Verstappen] olmasını istiyorum." dedi.

Photo by: Austral / Hyundai Motorsport Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Hyundai, 2019 ve 2020'de arka arkaya üretici şampiyonlukları elde etmesine rağmen henüz bir sürücüyü şampiyonluğuna taşımış değil.

Daha önce bildirildiği gibi, i20N Rally1 aracını gelecek sezon için geliştirmek üzere çalışmalar halihazırda devam ediyor. Ekip, Ekim ayındaki geliştirme jokeri penceresini, gelecek yılın başlarında piyasaya sürülecek olan dayanıklılık iyileştirmelerine odaklanmak için kullanmayı seçti.

Ekip daha sonra, son üç üretici ve pilotlar şampiyonluğunu kazanan mevcut WRC lideri Toyota'yı yakalamak için performans yükseltmelerine odaklanacak.

Autosport'a konuşan Abiteboul, "Yapmamız gerekeni yaptık. Biraz daha geçmemiz gereken homologasyon süreci var, bu yüzden 2024'te ne yapmak istediğimize dair iyi bir fikrimiz var."

"2024 jokerleri geliştirme açısından oldukça ileride, bu yüzden FX teknik stratejiyi elinde tutuyor." dedi.