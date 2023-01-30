Abiteboul, Hyundai WRC patronu olarak ilk görevlerini belirledi
Net bir yapı tanımlamak ve güçlü bir ekip ruhu yaratmak, Cyril Abiteboul'un Hyundai WRC takım patronu olarak ulaşmak istediği ilk hedefler arasında yer alıyor.
Eski Renault Formula 1 patronu, ralliye ilk adımını geçtiğimiz hafta sonu Monte Carlo'da düzenlenen WRC sezon açılışında Hyundai takımına liderlik ederek attı.
Hyundai, Toyota tarafından rahat bir şekilde mağlup edildi. Koreli marka, kazanan Sebastien Ogier'in 44.6 saniye gerisinde olmasına rağmen Thierry Neuville ile üçüncü sırayı aldı. Geçen yılın aksine, üç i20 N de ralliyi Dani Sordo yedinci ve Esapekka Lappi sekizinci olarak tamamladı.
Hyundai geçen yıl, uzun süredir lider olan Andrea Adamo'nun Aralık 2021'de ayrılmasının ardından toparlanmaya çalışırken, bir dizi takım içi mücadelenin yaşandığı zor bir sezon geçirdi.
Yeni lider olarak atanmasıyla birlikte Abiteboul, takımın gelişebileceği alanları şimdiden belirledi. Takımın genel yapısını ve rollerini tanımlamak, istek listesindeki ilk görev.
Takım şu anda ünlü mühendis Christian Loriaux'nun danışman olarak çalışmasıyla, teknik direktör olmadan faaliyet gösteriyor.
Abiteboul'e hangi alanları geliştirmek istediği sorulduğunda, "Bunu söylemek için biraz erken."
"İşe başlayalı henüz birkaç gün oldu, yıllardır burada olan insanlar varken bunu söylemek biraz küstahlık olur."
"Daha güçlü bir takım ruhu yaratmak istiyorum, [Hyundai başkanı] Sean Kim'in benden beklediği de tam olarak bu."
"Bence sorumluluklar ve yapı konusunda biraz netlik olabilir, takımda bunun zor olacağını düşünmüyorum. Çok net bir liderliğin olmadığı her takımda herkes kendi alışkanlıklarını benimsemiştir, bu insani bir özellik."
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport
"Bence net roller, sorumluluk ve 'hesap verebilirlik' içeren bir yapıya ihtiyacımız var, dolayısıyla benim odak noktam bu olacak.
"Kısa vadede biraz netliğe ihtiyacımız var. Ancak bunun haftalar alacağını ve belki de birkaç ay içinde yapıda bazı iyileştirmeler yapılacağını söyleyebilirim." şeklinde yanıt verdi.
Abiteboul, Hyundai'nin Almanya'daki Alzenau fabrikasından çok etkilendi. Geçen ay ilk kez ziyaret ettiği bu tesisin şampiyona kazanacak araçlar üretebileceğine inanıyor.
Fransız, "Burası, alan olarak çok büyük."
"Kişi başına düşen metrekare oranına bakarsanız oldukça fazla."
"Ama daha önce F1'de yaptığım işten biraz farklı: Orada bir araç tasarlayıp inşa ediyorsunuz, onu geliştiriyorsunuz ve sonra 'hepsi bu kadar' diyerek çöpe atıyorsunuz."
"Burada saklamanız gereken ve çok fazla yer kaplayan çok sayıda yedek parça var, ama tasarlamamız gerekenleri tasarlamak ve geliştirmek için tüm ekipmanlara sahip olduğumuzu görmek oldukça ilgimi çekti."
"Motor dinamosundan memnun kaldım. Geldiğim yerde, dinamo konusunda hâlâ biraz duygusaldım; AVL'den iyi bir dinamo aldık."
"Tüm doğru bileşenlere sahibiz ama herkesi bir araya getirebilecek bir projeye ihtiyacımız var. Yeteneğimiz ve ekipmanımız var ama bunu şampiyonluğa çevirmeliyiz." dedi.
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