91 yaşındaki Zasada, en yaşlı WRC sürücüsü olacak!

Zasada, 19 yıllık bir aradan sonra WRC'ye geri dönen Afrika etkinliğinde M-Sport Polonya tarafından yönetilen Ford Fiesta Rally3 aracıyla inanılmaz bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Uzun ve başarılarla dolu bir kariyere sahip olan Zasada, 1966, 1967 ve 1971'de Avrupa Ralli Şampiyonluğunu kazandı ve üç kez de ikinci oldu. Steyr Puch, Porsche, BMW ve Mercedes-Benz adına mücadele etti ve 1967'de Polonya'da yılın sporcusu seçildi.

Polonyalı sürücünün, kendisinden 70 yaş küçük sürücülere karşı rekabet edilmek adına geri dönüş kararı almış olması, WRC için bir rekor anlamına gelecek ve Zasada, şampiyonanın şimdiye kadarki en yaşlı sürücü olan Norveçli Leif Vold-Johansen'i geride bırakacak.

Vold-Johansen 1994 yılında, 82 yaşındayken Monte-Carlo Rallisi'ne katıldı ve 12 ay sonra yardımcı pilot olarak etkinliğe geri döndü.

Zasada, Safari Rallisi'nde daha önce sekiz kez yarıştı ve 1972'de bir Porsche 911S ile ikinci oldu. Katıldığı son etkinlik, 24 yıl önce Kenya'da eşi Ewa ile katıldığı ve Mitsubishi Lancer'la 12. olduğu etkinlikti.

Sobieslaw Zasada Rajd Polski 1966 Photo by: Sobieslaw Zasada Archives

Zasada, "Bu, tabii ki büyük bir mücadele ve amacım sadece bitiş çizgisine ulaşmak."

"Safari'yi her zaman harika bir ralli olarak gördüm. Geri dönüyorum çünkü bu rallinin bugünkü haliyle neye benzediğini görmeyi çok istiyorum."

"Çok zor rallilerdi. 1972'de 6480 km uzunluğundaki en uzun Safari Rallisi'nde ikinci oldum."

"Kazanan, zaman tablosunda dokuz saatten fazla avantaja sahipti. Üç gün ve üç gece ara vermeden yarışılıyordu. Çay içmek bana çok yardım etmişti."

"Bu ralliler, dayanıklılık ve durum anlamında mevcut rallilerden üç hatta dört kat daha zor olduğunu düşünüyorum." dedi.