600. etap zaferini alan Ogier: "Artık bu galibiyetlerin değeri daha fazla"

Sebastian Ogier, kariyerinin 600. etap zaferini Hırvatistan Rallisi'ndeki yedinci etapta elde etti ve bu etabı, Thierry Neuville'in 0.3 saniye önünde kazanmayı başardı.

Ogier, cuma gününün son etabında Ott Tanak'ın 1.1 saniye önünde en hızlı zamanı yaptı. Bu sayede genel klasmanda ikinciliğe çıktı.

WRC etap galipleriyle ilgili tabloda Ogier, Hannu Mikkola (666), Juha Kankkunen (700), Carlos Sainz (757), Markku Allen (821) ve vatandaşı Sebastien Loeb'ün (925) ardında yer alıyor.

Yedi kez WRC şampiyonu Ogier, ‘’Bu iyi bir sayı, ancak bazıları bundan daha fazlasını yaptı. Bu bir rekor değil ancak etapları kazanmak ve bu tabloya daha fazla galibiyet eklemek istiyorum.’’

‘’Eskiden, bir sezonda çok fazla etap kazandığım zamanlar vardı ancak artık, beş kişi, şampiyonada çok yoğun bir mücadele içerisindeyiz ve bu galibiyetleri paylaşıyoruz.’’

‘’Sanırım, etapları kazanmak artık daha zor, belki de bu zaferleri daha çok takdir etmeliyim.’’ dedi.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing

‘Jaškovo to Mali Modruš Potok’ ve ‘Pećurkovo Brdo to Mrežnički Novaki’deki en hızlı zamanlar, Ogier’in, daha alışık olduğu asfalta dönmesinin sonucunda ortaya çıktı.

Öğle arasında değişiklik yapmadan önce 37 yaşındaki Ogier, önden kayma nedeniyle epey zorlanıyordu. Ayrıca ilk etapta lastiği patladığı için rakiplerine kıyasla dezavantajlı duruma düştü.

‘’Her şey doğru ve savaşmak için buradayız, ihtiyacımız olan şey bu.’’

‘’Yarın başka zorlu bir gün olacak çünkü bugün gördüğümüz gibi, yol tutuşunun sıklıkça değişeceği bölgeler olacak, ancak mutluyum.’’

‘’Bu sabah, ayarlarda biraz hata yaptık, etaplarda daha önce denemediğim bir yol seçtim ve aracı %100 kullanamadığımı hissettim.’’

‘’Bu öğleden sonra, bildiğim şeye geri döndüm ve çok daha iyi hissettim. Thierry’yle olan farkımız kapandı, bu yüzden yarın çok zorlayacağız.’’