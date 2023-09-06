2023 Yunanistan Rallisi Shakedown etabı, yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi

Yunanistan, bu hafta Daniel Fırtınası nedeniyle rekor düzeyde yağış aldıktan sonra ani sel baskınlarına maruz kaldı. Geçtiğimiz Pazar günü WRC ekiplerine yaklaşan fırtına için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Fırtına, Akropolis Rallisi'ne ev sahipliği yapan Lamia'yı vurdu ve servis parkı çevresindeki birçok yolun sular altında kalmasına neden oldu. Ralli etkinlik direktörü Pavlos Athanassoulas Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, son 48 saat içinde fırtınanın "Yunanistan tarihindeki en büyük miktarda su düşüşüne" neden olduğunu söyledi.

WRC ekipleri bu koşullara rağmen, kesintili bir programla da olsa etapları yeniden gözden geçirmeyi başardı. Ancak 7-10. etapların (Pavliani) keşfi, Çarşamba akşamı ışığın azalması ve yağmurun şehirdeki trafiği kısıtlaması nedeniyle bazı ekipler için erken sona erdi.

Keşif programındaki aksama, yetkililerin Rally1 takımları için shakedown'ı en az bir koşuya indirmesine, diğer yarışmacılar için shakedown'ın isteğe bağlı olmasına neden oldu ancak Çarşamba akşamı Perşembe günkü shakedown'ın (Lamia 3.2km) tamamen iptal edilmesi kararı alındı.

Pazar günkü rallinin son etabı olan Güç Etabı (Power Stage) da (15. etap, Grammeni,19.77km) fırtınanın etkileri nedeniyle 10 kilometre kısaltıldı.

Athanassoulas, "Neyse ki işler çok fazla etkilenmedi."

"Sürücüler bir şekilde, mümkün olan en iyi koşullarda değil ama tüm etaplarda keşif yapma fırsatı buldular."

Yağmurlu atmosfer Fotoğraf: Tom Howard

"Power Stage'i 10 kilometre kısaltmak zorunda kaldık çünkü sürücüler için ilk bölüm çok zor ve tehlikeliydi. Parkur görevlisi yeni bir güzergah yayınladı ve biz de Power Stage'i kısalttık, ancak bunun dışında tüm etaplar yeniden keşfedildi ve sürücüler ralliye başlamaya hazır." dedi.

Ralli Perşembe akşamı Atina şehir merkezinde, Lamia'nın yaklaşık 200 kilometre güneydoğusunda düzenlenecek özel etapla başlayacak. Mevcut hava tahminleri, Cumartesi gününden itibaren geleneksel Akropolis Rallisi'nin sıcak ve kuru koşullarının hakim olmasından önce Perşembe ve Cuma günleri dördüncü kez yağış ihtimalinin yüksek olduğunu öngörüyor.

Ralli yetkilileri sürücülerin, takımların, organizatörlerin ve seyircilerin güvenliğini sağlamak için hava durumunu izlemeye devam edecek, ancak Athanassoulas rallinin devam edeceğinden emin.

Rallinin iptal edilebileceğine dair herhangi bir ihtimal olup olmadığı sorulduğunda Athanassoulas ,"Kesinlikle yok."

"Konuştuğumuz gibi Cuma etapları güvenli görünüyor ve Cumartesi günü için önümüzde olabildiğince kurumaları için iki gün var ve bu etaplar sürücülere beklediklerinden farklı bir meydan okuma sunacak."

"Doğa koşullarına karşı gelemeyiz."

"Şu anda, son iki gün içinde Yunanistan tarihinin en büyük miktarda su düşüşüne tanık olduk. "

"Bu çok büyük bir fırtına ve yıllardır gördüğümüz en büyük fırtına, ama neyse ki şu anda organizasyondan insanlar Cuma günü ilk iki etaptan geçtiler ve her ikisi de oldukça iyi ve sürülebilir durumda."

"Yağmurun gece durması bekleniyor, dolayısıyla kurumaları için 24 saatleri var, yani durum daha da kötüye gitmezse, Cuma günkü etaplar güvenli durumda."

"Sürücüler, seyirciler ve ralliye katılan herkes için güvenli olan her şeyi yapacağız." şeklinde cevap verdi.

Toyota'dan Kalle Rovanpera, şampiyona sıralamasında takım arkadaşı Elfyn Evans'a 25 puan fark atması nedeniyle ralliye ilk sırada başlayacak.