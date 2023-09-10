2023 Yunanistan Rallisi: Rovanpera kazandı, Toyota 1-2

Toyota sürücüsü, rallinin yıpratıcı 15 etabını hiçbir sıkıntı yaşamadan olmadan tamamlayan iki Rally1 sürücüsünden biriydi, bu sayede mücadeleyi takım arkadaşı Elfyn Evans'ın 1 dakika 31.7 saniye önünde galip tamamlamayı başardı.

Cuma günü engebeli çakıl etaplarında sıkıntılar yaşayan ve üçüncülüğe kadar düşen Rovanpera, Cumartesi gününe Sebastien Ogier ve Thierry Neuville ikilisinin 25.5 saniye gerisinde girmişti.

İkinci güne lider giren Ogier, kısa süre içinde Neuville'e geçildi ve 10.9 saniye geri düştü.

Rovanpera art arda dört etap galibiyeti elde ettikten sonra zafer mücadelesine dahil olurken, Cumartesi öğleden sonra Neuville ve Ogier'in sorun yaşamasıyla şok bir şekilde liderliğe yükseldi.

Neuville dokuzuncu etapta bir çukura çarparak i20 N'in sağ ön süspansiyonunda ölümcül hasara neden oldu ve liderliği Ogier'e teslim etti.

Üç etap sonra ise iki kez lastik patlatan ve sol arka süspansiyonunu kıran Ogier ralliye veda etti, böylece liderlik Rovanpera'ya geçti.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Lastik patlatmadan ve herhangi bir arıza yaşamadan ralliye tutunan Rovanpera, Pazar günü epey rahat geçen etapların ardından Güç Etabı'nı da kazandı ve sezonun üçüncü galibiyetine ulaştı.

Cumartesi günü dokuzuncu etapta aracının fazla ısınmasından ötürü kenara çekmek zorunda kalan ve beşinciliğe düşen Evans sonrasında toparlanmayı başardı ve ikinciliğe kadar dönebildi.

Podyumun son basamağında ise 4.2 saniye gerideki Hyundai sürücüsü Dani Sordo yer aldı, yarı zamanlı kariyerini sürdüren Sordo, podyuma çıkan tek Hyundai konumundaydı.

M-Sport'tan Ott Tanak, ani bir su pompası arızası nedeniyle Cuma günü servis alanına 22 dakika geç kaldığı için aldığı 3 dakika 40 saniyelik cezayı telafi ederek dördüncü oldu. Kendisi cezanın ardından 32. sıraya kadar gerilemişti.

Esapekka Lappi beşinci oldu ancak bu yolda çeşitli engellerle karşılaştı. Fin pilot Cuma günü radyatörüne zarar verdi ve i20 N'i çalıştırmak için su almak üzere bir restorana gitmesi gerekti.

Alternatör ve tahrik mili arızaları da Fin pilota sıkıntı çıkarttı, ancak tüm bunlar Lappi'nin ralliyi tamamlamasına engel olmadı.

Takamoto Katsuta tam 7 dakika 20 saniye geride altıncılıkla yetindi, kendisi 11. etapta lastik patlatarak dört dakika kaybetti.

Ogier ise 10. olarak hiç olmazsa bir puan alabildi.