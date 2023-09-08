2023 Yunanistan Rallisi: Cuma sabahının lideri Neuville, Loubet ralli dışı

İlk etaplarda iyi bir performans sergileyen Neuville, yolu açmasına rağmen yine çok hızlı olabileceğini gösteren Rovanpera'nın 2 saniye farkla önüne geçmeyi başardı.

Bu yıl yarı zamanlı mücadele etmesine rağmen üç ralli kazanan Sebastien Ogier yine oldukça hızlı, an itibariyle üçüncü sırada yer almakta.

M-Sport sürücüsü Ott Tanak için ralli bu kez sorunsuz başladı, kendisi Ogier'in 3.7 saniye gerisinde dördüncü sırada.

Toyota sürücüsü ve şampiyonluk adayı Elfyn Evans nispeten geride kaldığı ilk etapların ardından 12.5 saniye geride beşinci sırada.

Neuville dışındaki Hyundai sürücüleri yine sıkıntı yaşadılar: Esapekka Lappi altıncı, geri dönen Dani Sordo yedinci sırada yer aldılar.

En kötü Toyota konumundaki Takamoto Katsuta sekizinci sırada, ancak ilk sekiz sırayı yalnızca 18.3 saniye ayırmakta.

Ott Tänak, M-Sport Ford World Rally Team Photo by: M-Sport

Günün açılış etabı, ralli başlamadan önce Daniel Fırtınası'nın getirdiği sağanak yağış göz önüne alındığında şaşırtıcı derecede kuru koşullarda yapıldı. Yetkililer Perşembe gecesi şiddetli yağmur ve selin çakıl etabın bir bölümüne zarar vermesi nedeniyle etabı 7.5 km kısaltmayı tercih etti.

Ekipler çok daha yağışlı koşullar bekliyorlardı ancak yağmur çok sayıda pürüzlü ana kayayı açığa çıkarmış olduğu için zemin kuruydu.

Bu, yolu açmak zorunda olan Rovanpera için kötü bir haberdi.

Şampiyona lideri yol temizliğinin etkilerini minimuma indirerek etabın en hızlı beşinci zamanını elde etti, ancak genel klasmanda dördüncülüğe geriledi.

Etaba en iyi ayarlarla çıkan isim Neuville oldu, kendisi bunun ekmeğini Ogier'in 3.4 saniye önünde etap galibiyetine ulaşarak oldu.

Tanak üçüncü sırada yer alırken, Evans dördüncü, Sordo altıncı, Lappi yedinci sıradaydı. Son iki sırada ise Loubet ve Katsuta bulunmaktaydı.

Kalle Rovanperä, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: McKlein / Motorsport Images

Loubet günün ikinci etabına giderken ciddi bir drama yaşadı, aracı arızalanan ve kenara çekmek zorunda kalan Fransız sürücü, günü kapatmak zorunda kaldı.

Bu etapta yer yer su birikintileri vardı, dolayısıyla Rovanpera yolu açmanın dezavantajlarını ortadan kaldırabilecek bir durumdaydı.

Öyle de oldu, nitekim Fin sürücü etap galibiyetini kapmayı başararak genel klasmanda ikinciliğe yükseldi!

Neuville ikinci olarak liderliğini korurken, Ogier bir kez daha üçüncüydü.

Tanak aracı sürmenin çok zorlaştığını söylediği etabı dördüncü tamamlarken, onu Evans ve Lappi takip etmekteydi.

Katsuta yedinci olurken, son sırada Dani Sordo yer aldı.

Kalle Rovanperä, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: McKlein / Motorsport Images