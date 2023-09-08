2023 Yunanistan Rallisi: Cuma gününün lideri Neuville, Ogier yakın takipte

Hyundai pilotu Neuville Cuma günkü beş etaptan yalnızca birini kazandı, ancak son yarışın galibi bir dizi tutarlı zaman elde ederek 2011 Akropolis fatihi Ogier'in 2.8 sn önünde günü tamamladı.

Şampiyona ve gece rallisi lideri Kalle Rovanpera, Cuma günü yola ilk çıkmasının ardından zararı sınırlamaya çalıştı ve 25.5 sn geride üçüncü oldu. Şampiyonluk rakibi Elfyn Evans ise 5.5 sn geride dördüncü oldu.

Hyundai'den Esapekka Lappi, Toyota'dan Takamoto Katsuta'nın önünde beşinci sırada yer alırken, Dani Sordo üçüncü Hyundai'de yedinci sırada yer aldı.

M-Sport Ford, Pierre-Louis Loubet'in ikinci etaptan önce muhtemel bir su pompası sorunuyla veda etmesinin ardından bir başka zorlu bir gün geçirdi. Ott Tanak, lastik takma bölgesinden geç ayrılması nedeniyle ceza aldı. 2019 dünya şampiyonunu dördüncü sıraya yükselmişti ancak ceza onu sekizinci sıraya düşürdü.

Sabahki sıcak ve kuru hava öğleden sonra da devam etti ve Daniel Fırtınası'nın bıraktığı su birikintileriyle daha önce gidilen yollardan çok daha kuru yollar sundu.

Öğleden sonraki aksiyon başlamadan önce, Tanak'ın orta noktadaki lastik takma bölgesinde bir su pompası sorunu yaşamasıyla rallinin görünümü değişti. Sorun giderildi, ancak Tanak bölgeyi 22 dakika geç terk ederek 3 dk 40 sn zaman cezası aldı.

Ogier öğleden sonraki ilk test olan ve Loutraki'den (10.37km) geçen ikinci etapta en hızlı zamanı elde etti. Yetkililer, kalan dokuz Rally1 aracından sekizi rotayı tamamladıktan sonra, kalabalık güvenliği nedeniyle etabı iptal etti.

Yarı zamanlı bir sezon geçiren sekiz kez dünya şampiyonu Ogier, ralli lideri Neuville'den 2.2s daha hızlıydı.

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT Fotoğraf: Toyota Racing

Etap sıcak ve kuru koşullarda gerçekleştirildi ve bu da ilk yarışçılar için bir dezavantaj oldu. Yolda ilk sırada başlayan Rovanpera, Toyota takım arkadaşından 6.0 sn daha yavaş bir süre kaydederek Ogier'in arkasında üçüncü sıraya geriledi.

Evans ve Lappi genel sıralamada dördüncülüğü paylaşarak 15.6 sn geride kaldılar. Lappi dördüncü etapta üçüncü en hızlı zamanı yapmak için hızını artırdı, ancak Finli daha sonra sızıntı yapan radyatörü tamir etmek için bir yol bölümünde kenara çekilmek zorunda kaldı.

Döngünün ikinci etabında yine Pirelli'nin yumuşak lastiklerinin avantajına olan nemli alanlar vardı.

Neuville, beşinci etapta (Livadia (21.03km)) engebeli geçiş için dört yumuşak lastik kullanarak oynadığı kumardan en iyi şekilde yararlandı ve Belçikalı, Ogier'den 5.0 sn daha hızlı bir derece elde etti.

Neuville, "Etaptan önce bir [lastik] seçimi yapmak zordu, sonunda hepsini kullan dedim. Şimdi alabileceklerimiz yarın için iyi olacak, ancak dürüst olmak gerekirse güzel bir etap değildi." dedi.

Hızlanan Tanak zamanlama ekranlarını aydınlatmadan önce Neuville'in bugüne kadarki ikinci etap galibiyetini alacağı görülüyordu. Su pompası gecikmesinin ardından daha iyi bir yol pozisyonundan yararlanan Estonyalı, Neuville'den 5.9 sn daha hızlıydı.

Ogier, Neuville'in zamanı ve tam yumuşak lastik seçimiyle ilgili olarak "Bu doğru bir seçimdi ama ralli çok uzun ve çok fazla yumuşak lastiğimiz yok. Her şey stratejiyle ilgili." dedi.

Lappi yaralı Hyundai'sini takım arkadaşı Sordo ve Katsuta'nın önünde dördüncü en hızlı zamana ulaştırmayı başardı.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf tarafından: Dufour Fabien / Hyundai Motorsport

Rovanpera, yola çıkan ilk araç olarak kaygan ve gevşek çakılların yükünü çekti. Finli pilot Evans'tan daha hızlıydı ancak genel sıralamada ralli lideri Neuville'in 20.2 sn gerisine düştü.

Rovanpera günün en uzun etabı olan altıncı etapta (Elatia, 28.32km) da sıkıntı çekmeye devam etti. Toyota sürücüsü 10'ar sn kaybetti ancak genel sıralamada üçüncülüğünü korumayı başardı.

Ogier, GR Yaris'inin arka kanadının üst düzlemini kaybetmesine rağmen etabı kazandı. Ogier, muhtemelen arka diferansiyel sorunu yaşayan Neuville'den 4.6 sn daha hızlıydı.

Hasar gören tek Toyota sürücüsü Ogier değildi, takım arkadaşı Evans da altıncılıktan dördüncülüğe yükselirken arka kanadının bir kısmını kaybetti.

Yohann Rossel, M-Sport'tan Adrien Fourmaux'nun altıncı etapta lastik patlatarak durmasının ardından WRC2'de liderliği ele geçirdi.

Diğer taraftan Türkiye'yi Dünya Ralli Şampiyonası'nda WRC3 klasmanında temsil eden Castrol Ford Team Türkiye ekibi Ali Türkkan ve Burak Erdener, Perşembe akşam Atina'da gerçekleştirilen özel ilk etabın sonunda yaşadıkları mekanik arıza nedeniyle ralliye erken veda etmek zorunda kaldı.

Cumartesi günü ekipleri altı etap bekliyor.