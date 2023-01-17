2023 WRC sezon rehberi: Takımlar, pilotlar, kural değişiklikleri ve yarış takvimi

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Dünyada ralli yarışlarının en üst sınıfı olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 51. sezonu, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monte Carlo Rallisi ile başlayacak ve Rally1 araçları yeniden farklı kıtalarda, farklı ülkelerde tozu dumana katacak.

Bu sezon aynı zamanda WRC'nin yeni hibrit döneminin 2. sezonu olacak. Büyük değişiklikler gördüğümüz ve hibrit teknolojisinin ilk kez denendiği 2022 sezondan herkes dersler çıkardı ve araçlarında buna göre değişimler yaptılar.

Buna ek olarak, 2023 sezonu öncesinde pilot marketi de oldukça hareketliydi. Şampiyon bir pilot takım değiştirdi, Hyundai ise neredeyse 1,5 yılın ardından kalıcı bir takım patronu buldu. Gelin, 2023 WRC sezonu öncesinde bilmeniz gerekenlere birlikte göz atalım.

Başlamadan önce, önceki sezonlar da olduğu gibi bu sezon da WRC etap raporlarını, yaşanan sıcak gelişmeleri, son dakika haberlerini, videoları, fotoğrafları ve tüm söylentileri sitemizde bulabileceğiniz hatırlatalım.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Takımlar ve pilot kadroları

Toyota Gazoo Racing

2022'yi tamamen domine eden ve gerçekleştirilen 13 ralliden 7'sini kazanan Toyota, bu yıla da favori konumunda giriyor. Toyota'nın 2022'yi domine etmesinin en büyük nedenlerinden biri, rakiplerinin hazırlıksız olması ve hatalar yapmasıydı. Hem Hyundai hem de M-Sport Ford, geçtiğimiz yıldan dersler aldılar ve bu yıla daha güçlü bir şekilde girecekler.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Hyundai'nin gösterdiği gelişim ve Toyota'yı geçerek aldığı galibiyetler de bunu doğrular nitelikte.

2023'ün 2022 kadar kolay geçmeyeceğinin farkında olan Toyota, GR Yaris'in hem motorunda hem de aerodinamik yapısında bazı değişimlere gitti.

Hibrit motorları soğutmak için araçların arkasında yer alan hava girişleri, aerodinamik anlamda daha verimli hâle getirildiler. 2022 sezonu regülasyonların ilk yılı olduğundan Toyota soğutma konusunda risk almak istememişti ve hava girişlerini büyük tutmuştu.

Bu durum soğutma için iyi olsa da aerodinamik anlamda verimsizdi. Yine de regülasyonların ilk yılı olduğundan Toyota'nın bu konuda risk almaması anlaşılabilir bir durumdu.

Ancak artık tam bir sezon geçti ve mühendisler hangi alanlarda riskler alabileceklerini daha iyi biliyorlar.

Geçtiğimiz sezon toplanan verilerle birlikte, soğutma girişlerinin biraz daha küçültülebileceği, aerodinamik açıdan daha verimli hâle getirilebileceği görüldü ve bu alanda çalışıldı.

Soğutma girişlerinin değişmesiyle aracın arka bölgesindeki aerodinamik akışın değiştiğini söyleyebiliriz. Bundan dolayı da arka çamurluklar ve arka kanatta da ufak düzenlemeler yapıldı. Buna ek olarak, 1.6 litrelik motorun gücünü lastikleri aktarma şekli de geliştirildi.

Takımın şampiyon pilotu Kalle Rovanpera, yeni aracı geçtiğimiz günlerde ilk kez sürme şansı buldu ve yeni canavarının gösterdiği performanstan oldukça mutluydu.

Japon marka, iyi bir temele sahip olan GR Yaris'ini performans ve dayanıklılık anlamında daha da geliştirdi ve kesinlikle rakipleriyle her koşulda mücadele edebilecek bir araca sahip. Yine de bu sezonun 2022 kadar kolay geçmeyeceği kesin.

Foto Galeri: GR Yaris Rally1

Toyota GR Yaris Rally1 1 / 4 Fotoğraf: Toyota Racing Toyota GR Yaris Rally1 2 / 4 Fotoğraf: Toyota Racing Toyota GR Yaris Rally1 3 / 4 Fotoğraf: Toyota Racing Toyota GR Yaris Rally1 4 / 4 Fotoğraf: Toyota Racing

Kalle Rovanperä

Son şampiyon Rovanperä, WRC'deki dördüncü sezonuna başlamaya ve şampiyonluğunu korumaya hazırlanıyor. WRC kariyerinin tamamını Toyota'da geçiren yıldız isim, 2022 sezonunu kelimenin tam anlamıyla domine etmişti. 13 ralliden 6'sını kazanarak şampiyonluğa uzanan ve WRC tarihinin en genç dünya şampiyonu olarak tarihe geçen Rovanperä, yeni sezon öncesinde de favori konumunda.

Monte Carlo Rallisi öncesinde yeni aracını test eden Finlandiyalı pilot, gördüklerinden mutluydu ve yeni sezon öncesinde her şey hazır gibi duruyor.

"Hissiyat gerçekten çok iyiydi. Elbette geçtiğimiz yılın aracının bilgilerine sahibiz ama sürekli olarak gelişmek istediğimizden ufak değişiklikler de yaptık."

Rovanperä, 2022 sezonundaki başarısını tekrarlayabilecek mi göreceğiz.

Şampiyonlar: Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Elfyn Evans

Sebastian Ogier'in emekli olmasıyla birlikte, 2022 sezonunun Eflyn Evans'ın sezonu olacağını düşünen kişi sayısı çoktu.

Evans, 2020 ve 2021'de güçlü performanslar gösterse de Ogier'e geçilerek 2. olmuştu. 2021'in sonunda Ogier'in emekli olmasıyla birlikte birçok kişi 2022'de Evans'ın şampiyon olacağını düşünüyordu. Sonuçta artık Evans'ın önünde Ogier yoktu ve altındaki araç da rekabetçiydi. Ancak bu sefer de beklenmedik bir şekilde Rovanpera'nın üstün performansını gördük ve Evans yine şampiyon olamadı.

2023'te 10. sezonuna başlayacak olan Evans, Toyota ile ise 4. sezonuna giriyor. 2022'yi galibiyetsiz kapatan Galli pilot, bu yıl yeniden galibiyetler alarak 2022'den önceki formuna dönmek ve şampiyonluklar için savaşmak isteyecektir.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: Toyota Racing

Sebastien Ogier

WRC'nin efsane ismi bu yıl da Toyota'yla yarı zamanlı olarak yarışacak. Toyota'ya 2020'nin başında gelen Ogier, 7 ve 8. dünya şampiyonluklarını Japon marka ile kazanmasının ardından 2022'de yarı zamanlı pilot olarak yarışmaya başladı.

Kendisini bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Monte Carlo Rallisi'nde araçta göreceğiz.

Sébastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Takamoto Katsuta

Kendisi için mükemmel bir 2022 geçiren Takamoto Katsuta, bu yıl da Toyota ile WRC'de yarışmaya devam edecek.

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Hyundai Shell Mobis World Rally Team

2023 sezonu öncesinde belki de en çok merak edilen soru şu: Hyundai, Toyota'yla mücadele edebilecek bir araç üretebilecek mi? Hyundai'nin 2022'nin 2. yarısında gösterdiği performansa bakacak olursak, bu sorunun yanıtı "evet" olabilir.

Güney Koreli marka, yeni Hibrit döneminin ilk yılı olan 2022'ye kabus gibi bir başlangıç yapmıştı. Yeni kurallara kesinlikle istediği gibi hazırlanamayan Hyundai, ilk ralli olan Monte Carlo Rallisi'nde rakiplerinin neredeyse bir klasman gerisindeydi ve en hızlı Hyundai pilotu, ralliyi liderin 7 dakika kadar gerisinde tamamlamıştı.

Koreli marka, sezonun ilk yarısında dayanıklılık sorunlarıyla boğuşsa da sıkı çalışmalar sonucu büyük gelişim sağlandı ve sezonun ikinci yarısında Hyundai'nin zaferler aldığını gördük.

İkinci yarıdaki güçlü form grafiği sayesinde geçtiğimiz sezonu 5 zaferle kapatan Hyundai, bu alanda kendi rekorunu da kırmıştı. Takım 2022'nin son yarısında yakaladığı momentumu bu sezona da taşıyabilirse, kesinlikle şampiyonluk için mücadele edebilir.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan marka, 2023 aracı i20 N'de aracı daha verimli hâle getirmek için çalıştı. Dayanıklılık sorunlarının çoğunluğu geçtiğimiz yılın başında çözüldüğünden, performans bulmaya odaklanabildi.

Aracın ön kaputu, burun kısmı, öndeki ve arkadaki kanat, aynalar ve diğer pek çok şey, aracın daha verimli şekilde çalışması için değiştirildi.

Sezon öncesinde takım içerisinde büyük değişimler yaşandı. 2022'nin sonunda hem Ott Tanak hem de Oliver Solberg ile yollar ayrıldı. Thierry Neuville ve Dani Sordo'nun yanına, Esapekka Lappi ve Craig Breen'i getirme kararı alındı.

Buna ek olarak, Hyundai'deki "hiyerarşi sorunu" da sonunda çözüldü. Eski takım patronu Andrea Adamo, 2021'in Aralık ayında takımdan ayrılmıştı ve Hyundai, 1 yılı aşkın süredir Adamo'nun bıraktığı takım patronu rolünü dolduracak birisini arıyordu.

Takım, bu role geçici olarak motor departmanının başındaki Julien Moncet'i getirmişti. Moncet'in nispeten başarılı bir iş çıkardığını söyleyebiliriz ancak Hyundai, bu rol için eski Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul'la anlaşma sağladı. Tecrübeli isim, bu yıl Hyundai'nin başında olacak. Moncet ise takım içerisindeki başka bir role yerleştirilecek.

Foto Galeri: i20 N Rally1

2023 Hyundai i20 N Rally1 Hybrid 1 / 10 Fotoğraf: Hyundai Motorsport 2023 Hyundai i20 N Rally1 Hybrid 2 / 10 Fotoğraf: Hyundai Motorsport 2023 Hyundai i20 N Rally1 Hybrid 3 / 10 Fotoğraf: Hyundai Motorsport 2023 Hyundai i20 N Rally1 Hybrid 4 / 10 Fotoğraf: Hyundai Motorsport 2023 Hyundai i20 N Rally1 Hybrid 5 / 10 Fotoğraf: Hyundai Motorsport 2023 Hyundai i20 N Rally1 Hybrid 6 / 10 Fotoğraf: Hyundai Motorsport 2023 Hyundai i20 N Rally1 Hybrid 7 / 10 Fotoğraf: Hyundai Motorsport Cyril Abiteboul, Hyundai Motorsport team principal with the drivers line-up 8 / 10 Fotoğraf: Hyundai Motorsport Cyril Abiteboul, Hyundai Motorsport team principal, Sean Kim Hyundai Motorsport president 9 / 10 Fotoğraf: Hyundai Motorsport Cyril Abiteboul, Hyundai Motorsport team principal 10 / 10 Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Thierry Neuville

Ott Tanak'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte, Hyundai'nin 2023'te 1 numaralı pilotunun kim olacağı oldukça açık: Thierry Neuville.

Geçtiğimiz sezon Hyundai'deki 1. pilot rolü için Tanak'la mücadele eden ve sezonu 3. sırada tamamlayan Belçikalı pilot, bu yıl takımın lideri olacak ve ilk şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecek.

Thierry Neuville, Hyundai World Rally Team Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Esapekka Lappi

Toyota'dan ayrılan Esapekka Lappi, Hyundai'nin ikinci tam zamanlı pilotu olarak Neuville'in yanına geliyor.

Lappi, geçtiğimiz yıl Toyota'nın 3. aracını Ogier ile paylaşmıştı ve 7 rallide mücadele etmişti. Finlandiyalı pilot, bu 7 rallideki en iyi sonucunu 3. sırada tamamladığı İsveç Rallisi'nde almıştı. Lappi'nin tam sezon yarışacağı bu yıl neler yapabileceği merak konusu.

Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 of Esapekka Lappi, Janne Ferm Fotoğraf: Toyota Racing

Dani Sordo

2014'ten bu yana Hyundai için süren ve bazen tam zamanlı bazen de yarı zamanlı olarak görev yapan Dani Sordo, 2023'te yarı zamanlı bir pilot olarak Güney Koreli marka için mücadele edecek.

Hyundai'nin puan toplamak için güvenebileceği bir isim olan Sordo, takımın üçüncü aracını Craig Breen'le paylaşacak. İspanyol pilot, bu yıl da takımına puanlar kazandırmak ve podyumlar için mücadele etmek isteyecektir.

Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Craig Breen

Breen, 1 yıllık aranın Hyundai'a geri döndü. 2021'in sonunda Hyundai'den ayrılarak M-Sport'a geçen ve 1. pilot olan Breen'in 2022'den beklentileri büyüktü.

M-Sport'ta 1. pilotluk rolünü üstlenen ve takım lideri olan Breen, maalesef bu rolde başarılı olamadı ve Hyundai veya Toyota'yla mücadele edemedi. Geçtiğimiz sezon gerçekleştirilen 12 ralliden sadece dördünde ilk 5'te yer alabilen Breen, son 7 rallinin 5'ini kaza yaparak tamamlayamadı bile. Tüm bunlar düşünüldüğünde, M-Sport'un 2022'nin sonunda Breen'le yollarını ayırması şaşırtıcı değildi.

M-Sport'ta kabus gibi geçen 2022'nin ardından Breen, eski takımına geri döndü ve Hyundai'de yarı zamanlı bir pilot olarak görev yapacak. Üçüncü i20 N'i Sordo ile paylaşacak.

Craig Breen, Hyundai Motorsport Fotoğraf: Hyundai Motorsport

M-Sport Ford World Rally Team

Geçtiğimiz yıl aslında podyumlar ve belki de galibiyetler için mücadele edebilecek bir araca sahip olan M-Sport, pilot hataları nedeniyle gerçekten kötü bir sezon geçirmişti.

Ancak takımla yarı zamanlı yarışan Sebastien Loeb, katıldığı rallilerde bize şunu göstermişti: M-Sport aracı limitlerine kadar zorlanıp sınırlarda sürülürse galibiyet alabilecek düzeyde bir araç. Lakin geçtiğimiz yıl ne Craig Breen ne de Gus Greensmith aracı o seviyeye çıkaramadılar ve 2022'nin sonunda bu iki isimler yollar ayrıldı.

Buna ek olarak M-Sport, bu yıl küçülmeye gitti. Geçen sene iki tam zamanlı, iki yarı zamanlı araçla mücadele eden takım, bu sezon sadece dört rallide üç araçla mücadele edecek.

Takım, boş olan iki tam zamanlı koltuklardan ilkini şampiyon pilot Ott Tanak ile doldurdu, 1. pilotunu da belirlemiş oldu. 2022'de gösterdiği performanslarla etkileyen Pierre-Louis Loubet ise tam zamanlı pilotluğa terfi etti ve 2. aracı sürecek.

Küçülmeye giden takımın bu yılki hedefi açık: Tanak'ı şampiyon yapmak. Takım patronu Malcolm Wilson, iki araca düşme sebeplerinin Tanak'a sürücüler şampiyonluğu için en iyi fırsatı sunmak olduğunu söylüyor. Nitekim kendisine göre özellikle de mali sebeplerden ötürü üreticiler şampiyonasında Hyundai ve Toyota'ya meydan okumaları mümkün değil. Bundan dolayı da pilotlar şampiyonluğuna odaklanmış durumdular.

Bahsettiğimiz gibi, Ford Fiesta limitlerine kadar zorlandığında galibiyetler alabilecek bir araç. Tanak da bunu yapabilecek bir pilot. Dolasıyla, bu yılki şampiyonluk mücadelesinde Tanak ve M-Sport kesinlikle göz ardı edilmemeli. Pilot kadrosunun kalitesini artıran M-Sport, bu sezon kesinlikle Tanak'la şampiyonluk için mücadele edebilir.

Foto Galeri: M-Sport Ford Puma Rally1

2023 M-Sport Ford Puma Rally1 1 / 8 Fotoğraf: M-Sport M-Sport 2023 M-Sport Ford Puma Rally1 2 / 8 Fotoğraf: M-Sport M-Sport 2023 M-Sport Ford Puma Rally1 3 / 8 Fotoğraf: M-Sport M-Sport 2023 M-Sport Ford Puma Rally1 4 / 8 Fotoğraf: M-Sport M-Sport 2023 M-Sport Ford Puma Rally1 5 / 8 Fotoğraf: M-Sport M-Sport 2023 M-Sport Ford Puma Rally1 6 / 8 Fotoğraf: M-Sport M-Sport 2023 M-Sport Ford Puma Rally1 7 / 8 Fotoğraf: M-Sport M-Sport 2023 M-Sport Ford Puma Rally1 8 / 8 Fotoğraf: M-Sport M-Sport

Ott Tänak

Japonya Rallisi'nin sonrasında Hyundai'den ayrılan yıldız ismin 2023'te nerede yarışacağı konusunda spekülasyon çoktu. Tanak, WRC kariyerinin başladığı M-Sport'a geri dönmeye karar verdi ve 2023'te takımın 1 numaralı pilotu olacak.

Yukarıda da bahsedildiği gibi, takımın bu sezonki ana hedefi Tanak'ı şampiyon yapmak. Geçtiğimiz yıl Loeb, M-Sport'la yarıştığında gördük ki araç limitlerine kadar zorlandığında galibiyetler için mücadele edebiliyor ve Tanak da bunu yapabilecek düzeyde bir isim.

Estonyalı pilotun 2023'te şampiyonluk için savaşacağını tahmin etmek yanlış olmaz.

Ott Tanak, Hyundai World Rally Team Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Pierre-Louis Loubet

2022'de M-Sport'un yarı zamanlı pilotu olan ve seçili rallilere katılan Loubet, gösterdiği performanslarla etkilemişti. Yunanistan Rallisi'nde Loeb'le liderlik için mücadele eden ve Sardunya Rallisi'nde de hızlı bir görüntü çizen Loubet, bu sezon tam zamanlı olarak M-Sport ile yarışacak.

Bu, Fransız pilotun ilk tam zamanlı WRC sezonu olacak ve Tanak'ın yanında, M-Sport'un 2. tam zamanlı pilotu olarak direksiyon başına geçecek.

Pierre-Louis Loubet, Vincent Landais, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Fotoğraf: M-Sport

Kural değişiklikleri

Yeni sezon öncesinde ufak kural değişiklikleri yaşandı. Araçların teknik ya da mekanik regülasyonları üzerinde oynamalar olmasa da test ve servis süreleri gibi kurallar düzenlendi. Test süreleri ile ilgili yapılan düzenlemeler ise pilotlardan tepki topladı.

Bu kural değişikliklerine kısaca göz atacak olursak; akşamları gerçekleştirilecek esnek servis saatlerinin süresi 2 saate indirildi ve toprak rallilerinde sabah servisi kaldırıldı.

Buna ek olarak izin verilen test süresi de azaltılıyor. Normalde takımlar, sezon içerisinde 28 günlük test süresine sahipti.

Ancak bu süre mali nedenlerden ötürü kısaltıldı. 3 araçlı bir takım, artık sezon içerisinde 21 gün test yapabilecek. İki araçlı bir takım içinse bu süre 14 güne indi.

Hyundai World Rally Team motorhome Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Şampiyona takvimi

Ocak ayında Monte Carlo'da başlayacak ve Kasım ayında Japonya'da sonlanacak 2023 sezonuyla birlikte WRC, birkaç sezonluk aranın ardından Kuzey ve Güney Amerika'ya dönmeye hazırlanıyor. Takvimdeki ralli sayısı ise artış göstererek 12'den 13'e yükseldi.

Takvimdeki bir diğer önemli detay ise ilk kez ülkelerarası bir ralli düzenlenecek olması: Ekim ayındaki Avrupa Rallisi'nde sürücüler Almanya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti topraklarındaki parkurlarda mücadele edecekler!

2023 WRC takvimi

Ralli Tarih Zemin 1.) Monte Carlo Rallisi 19-23 Ocak Karışık 2.) İsveç Rallisi 9-12 Şubat Kar 3.) Meksika Rallisi 16-19 Mart Toprak 4.) Hırvatistan Rallisi 20-23 Nisan Asfalt 5.) Portekiz Rallisi 11-14 Mayıs Toprak 6.) Sardunya Rallisi (İtalya) 1-4 Haziran Toprak 7.) Safari Rallisi (Kenya) 22-25 Haziran Toprak 8.) Estonya Rallisi 20-23 Temmuz Toprak 9.) Finlandiya Rallisi 3-6 Ağustos Toprak 10.) Akropolis Rallisi (Yunanistan) 7-10 Eylül Toprak 11.) Şili Rallisi 28 Eylül- 1 Ekim Toprak 12.) Orta Avrupa Rallisi (Almanya) 26-29 Ekim Asfalt 13.) Japonya Rallisi 16-19 Kasım Asfalt

Pierre-Louis Loubet, Vincent Landais, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Fotoğraf: M-Sport