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WRC / Şili Rallisi Etap raporu

2023 Şili Rallisi: Tanak avantajını artırarak Cumartesi gününü lider kapattı, Hyundai 2-3

2023 Şili Rallisi'nde Cumartesi günü sona gelirken Ott Tanak rahat bir şekilde zirvede. Hyundai'den Teemu Suninen ise rallinin son günü öncesinde 2. sırada.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

2023 Şili Rallisi'nde Cumartesi günü sabah bölümünde gerçekleştirilen 3 etap ile başlamıştı. Güne lider başlayan Tanak, bu 3 etapta doğru lastik stratejinin de yardımıyla avantajını 47 saniyeye kadar çıkarmıştı. 

Toyota ise yanlış lastik stratejisi nedeniyle büyük zaman kaybetmişti. 

Şili Rallisi Cumartesi günü sabah bölümü:

Cumartesi günü öğleden sonra bölümünde gerçekleştirilen 6 etapla devam etti ve bu 6 etabın 4'ünü kazanan Tanak, zirvedeki avantajını 58.3 saniyeye çıkararak günü lider tamamladı.

Sabah bölümünde lastik stratejisi Tanak'a yardım etmişti. 2019'un şampiyon ismi, öğleden sonra bölümünde ise lastik koruma konusunda bir masterclass vererek momentumunu sürdürdü. 

Hyundai'de güçlü bir ralli geçiren Suninen ikinciydi, Thierry Neuville ise birkaç korkutucu an yaşamasının ardından günü 1 dakika 3 saniye geride üçüncü sırada tamamladı. 

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Neuville'in 10.7 saniye kadar arkasında ise Toyota pilotu Elfyn Evans yer alıyor. Sabah bölümünde Toyota'nın yanlış lastik stratejisi nedeniyle bolca zaman kaybeden Evans, günü dördüncü sırada tamamladı. 

Şampiyona lideri Kalle Rovanpera ise günü beşinci sırada, 2 dakika 24 saniye geride tamamladı. Fin pilot toz sorunu nedeniyle büyük zaman kaybettiği anlar yaşadı. Diğer Toyota'da Takamoto Katsuta altıncıydı ve 4 dakika kadar gerideydi. 

WRC2 sınıfında ise Oliver Solberg liderliğini sürdürüyor. 

2023 Şili Rallisi, Pazar günü tamamlanacak 54.12 kilometrenin ardından son bulacak. 

2023 Şili Rallisi- Cumartesi günü etap galipleri: 

7. etap : Finland K. Rovanperä

8. etap : Estonia O. Tänak

9. etap : Estonia O. Tänak

10. etap : Finland K. Rovanperä

11. etap : Estonia O. Tänak

12. etap : Estonia O. Tänak

Chile 2023 Şili Rallisi - Cumartesi gününün ardından genel klasman: 

  Pilot Takım Süre/Fark
1 Estonia O. Tänak M-Sport Ford 2:36.16.2
2 Finland T. Suninen Hyundai +58"3
3 Belgium T. Neuville Hyundai +1'12"2
4 United Kingdom E. Evans Toyota +1'22"9
5 Finland K. Rovanperä Toyota +2'24"0
6 Japan T. Katsuta Toyota +4'07"2
7 Sweden O. Solberg Skoda (WRC2) +6'52"7
8 United Kingdom G. Greensmith Skoda (WRC2) +7'18"0
9 Finland S. Pajari Skoda (WRC2) +7'36"6
10 Russian Federation N. Gryazin Skoda (WRC2) +8'32"4
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