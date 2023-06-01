2023 Sardunya Rallisi: Shakedown'ın lideri Lappi, Ali hatasız başladı
Temsilcimiz Ali Türkkan'ın da mücadele edeceği Sardunya Rallisi heyecanı Shakedown ile başladı, liderlik koltuğunda Esapekka Lappi yer almakta.
Epey kısa sürede geçilen "Loiri Porto San Paolo" etabında çok iyi bir performans ortaya koyan Lappi, böylece Shakedown'ın ardından ralli liderliğine oturdu.
Yol temizlendikçe derecesini geliştiren ve en iyi zamanını son denemesinde elde eden Lappi, 1 dakika 45.9 saniyelik derecesiyle hemen arkasındaki Thierry Neuville'e 0.6 saniye fark atmayı başardı.
Etabın ardından konuşan Lappi, "Umudumuz istikrarlı bir performans sergilemek, büyük çakıllardan kaçınmak ve takımımıza bir podyum daha getirmek."
"Etaplar iyi görünüyor, yumuşak ve sert bölümler mevcut. Bu hafta sonu hava durumunun da büyük bir rol oynayacağı kesin." dedi.
Bir ralli ara verdikten sonra geri dönen Sebastien Ogier [Toyota] sadece 1.2 saniye geride üçüncü olurken, onu vatandaşı Pierre Louis-Loubet [M-Sport Ford] izledi.
Tesadüf o ki, iki Fransız sürücü de birebir aynı zamanı elde etti: 1 dakika 47.1 saniye!
Beşinci sıra çakıl rallilerinde bir spesiyalist olarak anılan Dani Sordo'ya [Hyundai] gitti. Craig Breen'in vefatından bu yana tam zamanlı gibi yarışan Sordo'nun geleceği belirsizliğini koruyor.
Sadece iki kez parkura çıkan Kalle Rovanpera altıncılığı alırken, takım arkadaşları Takamoto Katsuta yedinci, Elfyn Evans ise dokuzuncu sıradalardı.
Üç Toyota'nın arasında sekizinciliğe ulaşan isimse Ott Tanak.
Bu hafta sonu WRC3'te mücadele etmeye hazırlanan temsilcimiz Ali Türkkan'ın oldukça temiz bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz.
Castrol Ford Team Türkiye sürücüsü Türkkan, an itibariyle ana klasmanda 46, WRC3'te ise dokuzuncu sırada yer almakta.
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