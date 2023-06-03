2023 Sardunya Rallisi: Ogier rahatça lider, Neuville üç etap kazandı

Rallinin ikinci gününe Lappi'nin 0.1 saniye gerisinde başlayan Ogier, günün ilk etabında alıp ikinci etabında geri verdiği liderliği son iki etapta tamamen eline geçirdi ve öğle arasına rakibinin tam 18.2 saniye önünde giriyor!

Günün yıldızlarından Thierry Neuville 24.7 saniye geride üçüncü, şampiyona lideri Kalle Rovanpera 1 dakika 3.5 saniye geride dördüncü sırada. Onu beşinci sıradaki Elfyn Evans takip ediyor.

Bu sene yeni etaplarıyla karşımızda olan Sardunya Rallisi özellikle yağmurdan sonra herkes için aşırı kırıcı geçiyor, nitekim bir su birikintisinden geçen Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta ve M-Sport Ford sürücüsü Ott Tanak araçlarına hasar vererek ralliden çekilmek zorunda kaldılar!

Dün kaza yapan isimlerden Dani Sordo üç dakika zaman kaybına rağmen ralliyi altıncı sırada sürdürüyor, Pierre Louis Loubet ise ralli dışı.

Cumartesi sabah etapları özeti

Cumartesi sabahı takımları parlak bir gökyüzü karşıladı, çoğu kişinin günü etkileyeceğinden korktuğu yağmurdan eser yoktu.

Günün ilk etabında galibiyet Neuville'e gitti, Ogier 1.1 saniye geride ikinci, Rovanpera ise 1.3 saniye geride üçüncüydü.

Güne lider başlayan Lappi liderin 2.9, Ogier'in 1.8 saniye gerisinde kalmış, böylece sadece 0.1 saniye farkla da olsa liderliği Ogier'e kaptırmıştı!

Etabın bitimine iki kilometre kala su birikintisine dalan Katsuta, bu nedenle aracına hasar verdi. Etap biter bitmez aracı tamir etmeyi deneyen ancak başaramayan Japon sürücü böylece güne veda etti.

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Günün ikinci etabında lider değişmedi ve Neuville arka arkaya ikinci etap galibiyetini elde etti.

İkinci sıra temposunu bulan Lappi'ye, üçüncü sıra bu etapta biraz yavaş kalan Ogier'e gitti. Ogier'in 2 saniye önünde yer alan Lappi böylece ralli liderliğini geri aldı!

Biraz yavaşlamaya başlayan Rovanpera 6.5 saniye geride dördüncüydü, onu Evans ve Sordo takip etmekteydi.

Şanssız bir ralli geçiren Tanak bu etapta bir su birikintisine sert şekilde daldı ve güç ünitesine hasar vererek yaklaşık 20 saniye kaybetti.

Tıpkı Katsuta gibi hemen tamir çalışmalarına girişen Tanak bu çalışmalarında başarısız oldu ve günü tamamen kapatmak zorunda kaldı.

Onuncu etapta Ogier'in geri dönüşüne şahit olduk; 22 kilometrelik günün en uzun etabını lider tamamlayan Fransız sürücü, ikinci sıradaki Sordo'nun 4.9 saniye önünde yer aldı.

Etapta gizli bir lastik patlağıyla karşılaşan Lappi tam 13 saniye geride üçüncüydü, ancak lastik patlatmasa dahi Ogier ile aynı tempoda değildi; Fin sürücü böylece genel klasman liderliğini bir kez daha kaybetti!

İyi temposuyla galibiyet savaşına dahil olacak gibi görünen Neuville 14.5 saniye geride beşinci oldu ve ciddi yara aldı.

Su birikintileri bu etapta da can yaktı, bu kez de Evans'ın aracı yoğun su nedeniyle hasar gördü. Etabı tamamlayabilen İrlandalı sürücü, yaklaşık 2 dakika zaman kaybetti!

Neuville 11. etapta geri dönmeyi ve ikinci sıradaki Ogier'in 3 saniye önünde yer almayı başardı, onları 3.7 saniye gerideki Rovanpera takip etti.

Bir diğer zor etabı daha geride bırakan Lappi tam 8.5 saniye geride dördüncü oldu ve genel klasmanda daha da geriye düştü.

Ralli, öğleden sonra aynı dört etabın ikinci kez geçilmesiyle devam edecek.