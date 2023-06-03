2023 Sardunya Rallisi: Neuville lider, Hyundai 1-2, Ogier kaza yaptı!

Ogier, Cumartesi gününe Lappi'nin 0.1 saniye gerisinde başlamıştı ama sabah bölümündeki güçlü performansıyla 18.2 saniyelik bir avantajla öğleden sonra bölümüne girilirken liderdi.

Lappi, öğleden sonra Ogier'in avantajını etap etap azaltıyordu ve sonrasında, 14. etapta Ogier kaza yaptı. Böylelikle bugün gerçekleştirilen 8 etaptan 5'ini kazanan Neuville liderliğe yükseldi ve günü Lappi'nin 36.4 saniye önünde ilk sırada tamamladı.

Dünya şampiyonu Kalle Rovanpera, bugün sorunsuz bir günü geride bıraktı ve Neuville'in 1 dakika 50.7 saniye kadar arkasında 3. sırayı aldı.

Elfyn Evans, bir su birikintisinden geçmesinin ardından aracı arıza yaptıktan sonra çok vakit kaybetti ve 5 dakika 36.5 saniye geride dördüncü olurken; Hyundai pilotu Dani Sordo 6 dakika 27.9 saniye geride ilk 5'i tamamladı ve Rally1 sınıfındaki da son sırayı almış oldu.

M-Sport'tan Ott Tanak ve Toyota'dan Takamoto Katsuta, su birikintilerinden geçerken araçlarına hasar aldılar ve günü tamamlayamadılar.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: Toyota Racing

12. etap

Sabah bölümünde bolca sorun yaratan su birikintileri, öğleden sonra bölümünde de pilotların başını ağrıttı. Ayrıca beklenen sağanak yağmur da gelmişti.

Sabah bölümünde Katsuta'nın yolda kalmasına neden olan su birikintisi, ralli lideri Ogier'i de kurban aldı. Ogier, su birikintisine fazla hızlı girdi ve GR Yaris'ine zarar verdi.

Lappi, Ogier'in aracına zarar verdiği bu etabı kazanarak rakibinden 7.7 saniye aldı. Üçüncü sıradaki Neuville de Ogier'den zaman aldı ve Lappi-Ogier ikilisi ile arasındaki farkı kapamaya devam etti.

13. etap

Öğleden sonra bölümünün 2. etabı olan 13. etapta kaos devam etti. Yağmur etkisini giderek daha artırdı ve pilotlar, oldukça kaygan koşullarda sürüş yaptılar.

Bu etapta da Evans su birikintisinden geçerken aracına hasar aldı. Evans'ın Toyota'sının tamponundan sular fışkırıyordu ve içten yanmalı motor çalışmıyordu, Galli pilot aracı tamamen elektrikli moda alarak finiş çizgisine geldi.

Bu etapta 42.9 saniye kaybeden Evans, "Aracı nazik bir şekilde finişe getirmeye çalışıyorduk ama etabın sonundaki su birikintisi... Bir ralli aracıyla oradan geçmenin bir yolu yok." dedi.

Ogier, bu etapta su birikintilerine karşı daha dikkatli davrandı ama Evans kadar zaman kaybetmedi. Yine de Lappi'ye 6.2 saniye kadar kaybetti.

Böylelikle ikili arasındaki fark 4.3 saniyeye indi.

Etap galibiyeti ise Neuville'e gitti. Rallideki 4. galibiyetini alan Neuville, bu galibiyetle Ogier'le arasındaki farkı 7.3 saniyeye kadar indirdi.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

14. etap

Rallinin kaderi ise günün sondan bir önceki etabı olan 14. etapta değişti: Ogier kaza yaparak ralliye veda etti!

Zorlayıcı ıslak ve çamurlu koşullarla mücadele eden Ogier, kaza yaptı ve yola devam edemedi. Lappi, Ogier'in ralliye veda etmesinin ardından yavaşladı ve bu etabı daha sakin sürdü.

Bu etapta zafer Sordo'nun oldu, Lappi ise Sordo'ya 32.6 saniye kaybetti.

Ogier'in önünde yola çıkan Neuville ise arkasında yaşanan dramadan tamamen habersizdi ve tam gaz yoluna devam ediyordu. Böylelikle bu etap sona erdiğinde Neuville 23.8 saniyelik bir avantajla ralli lideriydi.

15. etap

14. etapta liderliği alan Neuville, günün son etabını da en yakın rakibi Sordo'nun 10.8 saniye önünde kazanarak güne damgasını vurdu.

Neuville, kendisi için harika geçen günün ardından şunları söyledi: "Finişi görebildiğim için çok mutluyum. Zor bir gündü ama hissiyat giderek daha iyiye gitti."

Pazar günü gerçekleştirilecek 4 etap öncesinde WRC2 sınıfında ise M-Sport pilotu Adrien Fourmaux lider.

8. etap : T. Neuville

9. etap : T. Neuville

10. etap : S. Ogier

11. etap : T. Neuville

12. etap : E. Lappi

13. etap : T. Neuville

14. etap : D. Sordo

15. etap : T. Neuville

2023 Sardunya Rallisi - 15. etabın ardından genel klasman:

Pilot Takım Süre/fark 1 T. Neuville Hyundai 3h03'13"8 2 E. Lappi Hyundai +36"4 3 K. Rovanperä Toyota +1'50"7 4 E. Evans Toyota +5'36"5 5 D. Sordo Hyundai +6'27"9