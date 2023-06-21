2023 Safari Rallisi: Shakedown'ın lideri Rovanpera
Sezonun en zorlu rallisi Çarşamba günü shakedown ile başladı, liderlik koltuğundaki isimse şampiyona lideri Kalle Rovanpera!
Geçen yıl Safari Rallisi'ni domine eden ve Toyota'nın 1-2-3-4 bitirmesinde büyük rol oynayan Rovanpera, bu yıl da çok iyi bir başlangıç yaptı.
Naivasha Gölü'nün hemen kıyısındaki 5.40 kilometrelik Loldia etabını lider tamamlayan Rovanpera, ralliye M-Sport sürücüsü Ott Tanak'ın 1.5 saniye önünde başladı.
Etabın ardından konuşan Rovanpera, "Açıkçası oldukça iyi hissediyoruz. Her şey mümkün olduğunca net gibi duruyor."
"Umarım bir diğer güçlü hafta sonu daha geçirir ve şampiyonluk yolunda önemli puanlar alabiliriz." ifadelerini kullandı.
İki sene önce burada galibiyete ulaşan Sebastien Ogier etaba en iyi başlayan isimdi, ancak sonraki virajlarda hata yaptı ve seansı Tanak'ın 0.7 saniye gerisinde üçüncü tamamladı.
Ogier'in 0.2 saniye arkasındaki Neuville dördüncü olarak Hyundai'e liderlik ederken, onu Toyota sürücüleri Elfyn Evans ve Takamoto Katsuta izledi.
Katsuta beşinciliğe rağmen kolay bir gün geçirmedi, nitekim seansın sonlarına doğru takla atarak aracına hasar verdi. Neyse ki kendisinde ve yardımcı sürücüsü Aaron Johnston'da bir yaralanma yok.
Altıncı sıra tam sezon yarışmayacağı kesinleşen Dani Sordo'ya giderken, yedinci sırada Safari Rallisi'nin tadına ilk kez bakacak Esapekka Lappi bulunmakta.
Pierre-Louis Loubet sekizinci olarak Rally1 klasmanının dibine yerleşirken, ilk onu WRC2'nin lideri Oliver Solberg ve özel sürücü statüsündeki Jourdan Serderidis tamamladı.
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