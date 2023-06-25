2023 Safari Rallisi: Rovanpera bastırıyor, Ogier halen avantajlı

Bitime üç etap kala Ogier ile farkı 13.6 saniyeye kadar indiren Rovanpera, son etaba kadar galibiyet için savaşacak gibi duruyor.

Toyota için işler genel olarak iyi, Elfyn Evans 2 dakika 49.5 saniye geride üçüncü, Takamoto Katsuta ise Evans'ın 35.7 saniye gerisinde dördüncü.

Bir sıkıntı olmazsa, Toyota arka arkaya ikinci kez Safari Rallisi'nden 1-2-3-4 ile ayrılacak.

Toyota dörtlüsünü beşinci sıradaki Dani Sordo takip ediyor, onun epey gerisindeyse Ott Tanak ve Pierre-Louis Loubet yer almakta.

İlk onu tamamlayan isimlerse WRC2'den Kajetan Kajetanowicz, Cuma günü yaşadığı sıkıntının ardından ortada görünmeyen Thierry Neuville ve yine WRC2'den Oliver Solberg.

Pazar sabah etapları özeti

Cumartesi gününü Ogier'in 16.7 saniye gerisinde kapatan Rovanpera'nın açıklamaları genel olarak "zaferi değil şampiyonayı düşüneceği" yönündeydi.

Ancak bu açıklamalara rağmen Pazar gününe gaza basarak başlayan Rovanpera, günün ilk etabında tam anlamıyla uçarak etap galibiyetine ulaştı.

Bu etapta ikinci sıradaki Ogier'e tam 8.1 saniye fark atan Rovanpera, genel klasmanda da farkı 8.6 saniyeye kadar indirdi.

Üçüncü sıra Katsuta'ya, dördüncü sıra ise "tamamen baş ağrısı çektiğini" söyleyerek şaka yapan Tanak'a gitti.

Katsuta için bu noktada podyum bile mümkün görünüyordu, nitekim Evans yarım spin atarak aracının arka kanadına hasar vermiş, Katsuta'nın farkı 11.4 saniyeye indirmesine engel olamamıştı.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Günün ikinci etabı Toyota için dramatik geçti; bir sağ virajda hata yapan ve ağaca çarpmasının ardından aracın arkasını neredeyse paramparça eden Ogier, her şeye rağmen çok iyi bir derece etti ve Rovanpera'nın 8.6 saniye önünde etap galibiyetine ulaştı.

Tanak üçüncü en iyi zamanı elde ederken, Katsuta'ya karşı avantaj kazanmaya çalışan Evans dördüncü sıradaydı.

Öğle arasından önceki son etapta Toyota ikilisi ayağını gazdan biraz olsun çekti, nitekim bu etap öğleden sonra 'Güç Etabı' olarak bir daha geçilecek.

Cuma gününden beri bu etaba hazırlanan Tanak'ın hazırlıkları meyvesini verdi, nitekim Neuville'in 0.6 saniye önünde etap galibiyetine ulaşmayı başardı.

Rovanpera üçüncü, Evans dördüncü, Ogier beşinci sıradaydı; böylece genel klasmanda fark 13.6 saniyeye kadar düştü.