2023 Safari Rallisi: Ogier kazandı, Toyota 1-2-3-4!
Sebastien Ogier, son gün Kalle Rovanpera tehdidine karşı sakin kalmayı ve 6.7 saniye farkla 2023 Safari Rallisi'ni kazanmaya başladı. Toyota ise 1-2-3-4 yaparak tarihi bir sonuca imza attı.
Pazar gününün tamamını şampiyona lideri Rovanpera'nın baskısı altında geçiren Ogier, farkın azalmasına engel olamasa bile tamamen kapanmasına izin vermedi ve bu sezonki üçüncü galibiyetine uzandı.
İki sürücü arasında yalnızca 6.7 saniye vardı; bu, Safari Rallisi tarihinin en yakın sonucu oldu.
Günün son üç etabına 13.6 saniye farkla önde giren Ogier, sonraki iki etapta farkın 9.2 saniyeye düşmesine engel olamadı, dolayısıyla Güç Etabı'nın bitimine kadar hiç kimse rahat bir nefes alamayacaktı.
Güç Etabı'nda bir kayaya hafifçe çarpan ve biraz zaman kaybeden Ogier, buna rağmen etabı dördüncü sırada bitirebilecek ve galibiyeti koruyacak kadar hızlıydı!
Bu sene sadece bir galibiyet elde etse de istikrarıyla göz dolduran Rovanpera, Güç Etabı'nı ikinci sırada tamamlamayı ve bu sene dördüncü kez podyuma çıkmayı başardı.
Rovanpera için daha da iyi haber, şampiyonadaki en yakın rakibi Thierry Neuville ile farkı da 37 puana yükselterek büyük avantaj sağlaması.
Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Photo by: Toyota Racing
Toyota için rallinin bir rüya gibi geçtiği söylenebilir, nitekim Elfyn Evans üçüncü olarak podyumu tamamladı, Takamoto Katsuta'nın dördüncülüğü de Toyota'ya 1-2-3-4'ü getirdi
Takvime döndüğünden beri Safari'de galibiyeti kimseye bırakmayan Toyota, böylece arka arkaya ikinci sene de 1-2-3-4 yaparak dikkatleri üstüne çekti.
Ancak ralli hem Evans için, hem de Katsuta için zorlu geçti.
Evans rallinin ikinci gününde aracının içine su kaçması nedeniyle yaklaşık bir dakika kaybederek galibiyet savaşından düştü, sonrasında ise lastik patlatarak lider gruptan tamamen koptu.
Katsuta ise Çarşamba günü aracına hasar vermiş, Cuma gününü de sıkıntılarla geçirmişti -ancak Cumartesi ve Pazar günlerini temiz bir şekilde tamamlayarak dördüncülüğe tutundu.
Hyundai ve M-Sport'un rüya değil kabus yaşadığı söylenebilir, nitekim bu iki takımda da neredeyse tüm sürücüler büyük sıkıntılar yaşadı.
Dani Sordo beşinci olarak iyi bir sonuç aldı, ancak rallinin tamamını bitirebilen tek Hyundai de kendisiydi.
Thierry Neuville galibiyet savaşındayken Cuma günü sol ön süspansiyonunu kırdı ve günü kapattı. Cumartesi günü ralliye dönen Neuville, genel klasmanda sekizinci olurken Güç Etabı'nı kazanarak beş bonus puanı da cebine attı.
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Photo by: Tomek Kaliński
Esapekka Lappi epey iyi bir ralli geçiriyordu, Cumartesi günü de Evans'ın sıkıntılarının ardından üçüncü sıradaydı -fakat bir pervane mili arızası nedeniyle o da günü kapattı.
Ott Tanak ralliye galibiyet adaylarından biri olarak başlamıştı, ancak Cuma günü bir zebra sürüsüyle karşılaşması ve lastik patlatması nedeniyle iki dakika henüz ilk etaplarda kaybetti.
Rallinin kalanını güç sorunları, yol tutuş sorunları ve iki lastik patlağıyla daha tamamlayan Tanak, hiç olmazsa genel klasmanda altıncılığa, Güç Etabı'nda da ikinciliğe uzandı.
Pierre-Louis Loubet yedinci olurken, ilk 10, önde gelen WRC2 yarışçıları Kajetan Kajetanowicz ve Oliver Solberg tarafından tamamlandı.
|Sıra
|Pilot / Co-pilot
|Araç
|Fark
|1
|
Sébastien Ogier
Vincent Landais
|Toyota GR Yaris Rally1
|2
|
Kalle Rovanperä
Jonne Halttunen
|Toyota GR Yaris Rally1
|6.7
|3
|
Elfyn Evans
Scott Martin
|Toyota GR Yaris Rally1
|2'58.5
|4
|
Takamoto Katsuta
Aaron Johnston
|Toyota GR Yaris Rally1
|3'23.8
|5
|
Dani Sordo
Candido Carrera
|Hyundai i20 N Rally1
|5'05.4
|6
|
Ott Tanak
Martin Jarveoja
|Ford Puma Rally1
|9'14.4
|7
|
Pierre-Louis Loubet
Nicolas Gilsoul
|Ford Puma Rally1
|16'15.7
|8
|
Thierry Neuville
Martijn Wydaeghe
|Hyundai i20 N Rally1
|24'47.0
|9
|
Kajetan Kajetanowicz
Maciek Szczepaniak
|Škoda Fabia Rally2 evo
|26'33.4
|10
|
Oliver Solberg
Elliott Edmondson
|Škoda Fabia Rally2 evo
|27'04.0
|11
|
Martin Prokop
Zdeněk Jůrka
|Ford Fiesta Rally2
|38'01.1
|12
|
Carl Tundo
Tim Jessop
|Škoda Fabia R5
|40'56.1
|13
|
Esapekka Lappi
Janne Ferm
|Hyundai i20 N Rally1
|42'14.9
|14
|
Armin Kremer
Timo Gottschalk
|Škoda Fabia Rally2 evo
|43'58.3
|15
|
Diego Jr.
Rogelio Penate
|Ford Fiesta Rally3
|1:07'14.6
|16
|
Daniel Chwist
Kamil Heller
|Škoda Fabia RS Rally2
|1:22'09.6
|17
|
Samman Singh
Alfir Khan
|Škoda Fabia Rally2 evo
|1:53'05.8
|18
|
Jason Bailey
Jamie Willetts
|Ford Fiesta Rally3
|2:02'23.4
|19
|
Aakif Virani
Azhar Bhatti
|Škoda Fabia R5
|2:12'30.0
|20
|
McRae Kimathi
Mwangi Kioni
|Ford Fiesta Rally3
|2:13'12.2
|21
|
Nikhil Sachania
Deep Patel
|Mitsubishi Lancer EVO X
|
Evans Kavisi
Absalom Aswani
|Mitsubishi Lancer EVO X
|
Grégoire Munster
Louis Louka
|Ford Fiesta Rally2
|
Karan Patel
Tauseef Khan
|Ford Fiesta R5
|
Jeremiah Wahome
Victor Okundi
|Ford Fiesta Rally3
|
George Vassilakis
Tom Krawszik
|Ford Fiesta Rally2
|
Giancarlo Davite
Sylvia Vindevogel
|Ford Fiesta R5
|
Jourdan Serderidis
Andy Malfoy
|Ford Puma Rally1
|
Miguel Díaz-Aboitiz
Rodrigo Sanjuan
|Škoda Fabia Rally2 evo
|
Hamza Anwar
Adnan Din
|Ford Fiesta Rally3
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