2023 Safari Rallisi: Ogier kazandı, Toyota 1-2-3-4!

Pazar gününün tamamını şampiyona lideri Rovanpera'nın baskısı altında geçiren Ogier, farkın azalmasına engel olamasa bile tamamen kapanmasına izin vermedi ve bu sezonki üçüncü galibiyetine uzandı.

İki sürücü arasında yalnızca 6.7 saniye vardı; bu, Safari Rallisi tarihinin en yakın sonucu oldu.

Günün son üç etabına 13.6 saniye farkla önde giren Ogier, sonraki iki etapta farkın 9.2 saniyeye düşmesine engel olamadı, dolayısıyla Güç Etabı'nın bitimine kadar hiç kimse rahat bir nefes alamayacaktı.

Güç Etabı'nda bir kayaya hafifçe çarpan ve biraz zaman kaybeden Ogier, buna rağmen etabı dördüncü sırada bitirebilecek ve galibiyeti koruyacak kadar hızlıydı!

Bu sene sadece bir galibiyet elde etse de istikrarıyla göz dolduran Rovanpera, Güç Etabı'nı ikinci sırada tamamlamayı ve bu sene dördüncü kez podyuma çıkmayı başardı.

Rovanpera için daha da iyi haber, şampiyonadaki en yakın rakibi Thierry Neuville ile farkı da 37 puana yükselterek büyük avantaj sağlaması.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Toyota için rallinin bir rüya gibi geçtiği söylenebilir, nitekim Elfyn Evans üçüncü olarak podyumu tamamladı, Takamoto Katsuta'nın dördüncülüğü de Toyota'ya 1-2-3-4'ü getirdi

Takvime döndüğünden beri Safari'de galibiyeti kimseye bırakmayan Toyota, böylece arka arkaya ikinci sene de 1-2-3-4 yaparak dikkatleri üstüne çekti.

Ancak ralli hem Evans için, hem de Katsuta için zorlu geçti.

Evans rallinin ikinci gününde aracının içine su kaçması nedeniyle yaklaşık bir dakika kaybederek galibiyet savaşından düştü, sonrasında ise lastik patlatarak lider gruptan tamamen koptu.

Katsuta ise Çarşamba günü aracına hasar vermiş, Cuma gününü de sıkıntılarla geçirmişti -ancak Cumartesi ve Pazar günlerini temiz bir şekilde tamamlayarak dördüncülüğe tutundu.

Hyundai ve M-Sport'un rüya değil kabus yaşadığı söylenebilir, nitekim bu iki takımda da neredeyse tüm sürücüler büyük sıkıntılar yaşadı.

Dani Sordo beşinci olarak iyi bir sonuç aldı, ancak rallinin tamamını bitirebilen tek Hyundai de kendisiydi.

Thierry Neuville galibiyet savaşındayken Cuma günü sol ön süspansiyonunu kırdı ve günü kapattı. Cumartesi günü ralliye dönen Neuville, genel klasmanda sekizinci olurken Güç Etabı'nı kazanarak beş bonus puanı da cebine attı.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Tomek Kaliński

Esapekka Lappi epey iyi bir ralli geçiriyordu, Cumartesi günü de Evans'ın sıkıntılarının ardından üçüncü sıradaydı -fakat bir pervane mili arızası nedeniyle o da günü kapattı.

Ott Tanak ralliye galibiyet adaylarından biri olarak başlamıştı, ancak Cuma günü bir zebra sürüsüyle karşılaşması ve lastik patlatması nedeniyle iki dakika henüz ilk etaplarda kaybetti.

Rallinin kalanını güç sorunları, yol tutuş sorunları ve iki lastik patlağıyla daha tamamlayan Tanak, hiç olmazsa genel klasmanda altıncılığa, Güç Etabı'nda da ikinciliğe uzandı.

Pierre-Louis Loubet yedinci olurken, ilk 10, önde gelen WRC2 yarışçıları Kajetan Kajetanowicz ve Oliver Solberg tarafından tamamlandı.