Kayıt Ol
Önceki / 2023 Safari Rallisi: Rovanpera bastırıyor, Ogier halen avantajlı Sonraki / Thierry Neuville, Safari Rallisi'nden diskalifiye edildi
WRC / Kenya Rallisi Yarış raporu

2023 Safari Rallisi: Ogier kazandı, Toyota 1-2-3-4!

Sebastien Ogier, son gün Kalle Rovanpera tehdidine karşı sakin kalmayı ve 6.7 saniye farkla 2023 Safari Rallisi'ni kazanmaya başladı. Toyota ise 1-2-3-4 yaparak tarihi bir sonuca imza attı.

Tom Howard
Ekleyen:
Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Pazar gününün tamamını şampiyona lideri Rovanpera'nın baskısı altında geçiren Ogier, farkın azalmasına engel olamasa bile tamamen kapanmasına izin vermedi ve bu sezonki üçüncü galibiyetine uzandı.

İki sürücü arasında yalnızca 6.7 saniye vardı; bu, Safari Rallisi tarihinin en yakın sonucu oldu.

Günün son üç etabına 13.6 saniye farkla önde giren Ogier, sonraki iki etapta farkın 9.2 saniyeye düşmesine engel olamadı, dolayısıyla Güç Etabı'nın bitimine kadar hiç kimse rahat bir nefes alamayacaktı.

Güç Etabı'nda bir kayaya hafifçe çarpan ve biraz zaman kaybeden Ogier, buna rağmen etabı dördüncü sırada bitirebilecek ve galibiyeti koruyacak kadar hızlıydı!

Bu sene sadece bir galibiyet elde etse de istikrarıyla göz dolduran Rovanpera, Güç Etabı'nı ikinci sırada tamamlamayı ve bu sene dördüncü kez podyuma çıkmayı başardı.

Rovanpera için daha da iyi haber, şampiyonadaki en yakın rakibi Thierry Neuville ile farkı da 37 puana yükselterek büyük avantaj sağlaması.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

Toyota için rallinin bir rüya gibi geçtiği söylenebilir, nitekim Elfyn Evans üçüncü olarak podyumu tamamladı, Takamoto Katsuta'nın dördüncülüğü de Toyota'ya 1-2-3-4'ü getirdi

Takvime döndüğünden beri Safari'de galibiyeti kimseye bırakmayan Toyota, böylece arka arkaya ikinci sene de 1-2-3-4 yaparak dikkatleri üstüne çekti.

Ancak ralli hem Evans için, hem de Katsuta için zorlu geçti.

Evans rallinin ikinci gününde aracının içine su kaçması nedeniyle yaklaşık bir dakika kaybederek galibiyet savaşından düştü, sonrasında ise lastik patlatarak lider gruptan tamamen koptu.

Katsuta ise Çarşamba günü aracına hasar vermiş, Cuma gününü de sıkıntılarla geçirmişti -ancak Cumartesi ve Pazar günlerini temiz bir şekilde tamamlayarak dördüncülüğe tutundu.

Hyundai ve M-Sport'un rüya değil kabus yaşadığı söylenebilir, nitekim bu iki takımda da neredeyse tüm sürücüler büyük sıkıntılar yaşadı.

Dani Sordo beşinci olarak iyi bir sonuç aldı, ancak rallinin tamamını bitirebilen tek Hyundai de kendisiydi.

Thierry Neuville galibiyet savaşındayken Cuma günü sol ön süspansiyonunu kırdı ve günü kapattı. Cumartesi günü ralliye dönen Neuville, genel klasmanda sekizinci olurken Güç Etabı'nı kazanarak beş bonus puanı da cebine attı.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: Tomek Kaliński

Esapekka Lappi epey iyi bir ralli geçiriyordu, Cumartesi günü de Evans'ın sıkıntılarının ardından üçüncü sıradaydı -fakat bir pervane mili arızası nedeniyle o da günü kapattı. 

Ott Tanak ralliye galibiyet adaylarından biri olarak başlamıştı, ancak Cuma günü bir zebra sürüsüyle karşılaşması ve lastik patlatması nedeniyle iki dakika henüz ilk etaplarda kaybetti.

Rallinin kalanını güç sorunları, yol tutuş sorunları ve iki lastik patlağıyla daha tamamlayan Tanak, hiç olmazsa genel klasmanda altıncılığa, Güç Etabı'nda da ikinciliğe uzandı.

Pierre-Louis Loubet yedinci olurken, ilk 10, önde gelen WRC2 yarışçıları Kajetan Kajetanowicz ve Oliver Solberg tarafından tamamlandı.

 

Sıra Pilot / Co-pilot Araç Fark
1 France Sébastien Ogier
France Vincent Landais
Toyota GR Yaris Rally1
2 Finland Kalle Rovanperä
Finland Jonne Halttunen
Toyota GR Yaris Rally1 6.7
3 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin
Toyota GR Yaris Rally1 2'58.5
4 Japan Takamoto Katsuta
Ireland Aaron Johnston
Toyota GR Yaris Rally1 3'23.8
5 Spain Dani Sordo
Candido Carrera
Hyundai i20 N Rally1 5'05.4
6 Estonia Ott Tanak
Estonia Martin Jarveoja
Ford Puma Rally1 9'14.4
7 France Pierre-Louis Loubet
Belgium Nicolas Gilsoul
Ford Puma Rally1 16'15.7
8 Belgium Thierry Neuville
Belgium Martijn Wydaeghe
Hyundai i20 N Rally1 24'47.0
9 Poland Kajetan Kajetanowicz
Poland Maciek Szczepaniak
Škoda Fabia Rally2 evo 26'33.4
10 Sweden Oliver Solberg
United Kingdom Elliott Edmondson
Škoda Fabia Rally2 evo 27'04.0
11 Czech Republic Martin Prokop
Zdeněk Jůrka
Ford Fiesta Rally2 38'01.1
12 Carl Tundo
Tim Jessop
Škoda Fabia R5 40'56.1
13 Finland Esapekka Lappi
Finland Janne Ferm
Hyundai i20 N Rally1 42'14.9
14 Germany Armin Kremer
Germany Timo Gottschalk
Škoda Fabia Rally2 evo 43'58.3
15 Diego Jr.
Spain Rogelio Penate
Ford Fiesta Rally3 1:07'14.6
16 Daniel Chwist
Kamil Heller
Škoda Fabia RS Rally2 1:22'09.6
17 Samman Singh
Alfir Khan
Škoda Fabia Rally2 evo 1:53'05.8
18 Jason Bailey
Jamie Willetts
Ford Fiesta Rally3 2:02'23.4
19 Aakif Virani
Azhar Bhatti
Škoda Fabia R5 2:12'30.0
20 McRae Kimathi
Mwangi Kioni
Ford Fiesta Rally3 2:13'12.2
21 Nikhil Sachania
Deep Patel
Mitsubishi Lancer EVO X
Evans Kavisi
Absalom Aswani
Mitsubishi Lancer EVO X
Grégoire Munster
Louis Louka
Ford Fiesta Rally2
Karan Patel
Tauseef Khan
Ford Fiesta R5
Jeremiah Wahome
Victor Okundi
Ford Fiesta Rally3
George Vassilakis
Tom Krawszik
Ford Fiesta Rally2
Giancarlo Davite
Sylvia Vindevogel
Ford Fiesta R5
Greece Jourdan Serderidis
Andy Malfoy
Ford Puma Rally1
Miguel Díaz-Aboitiz
Rodrigo Sanjuan
Škoda Fabia Rally2 evo
Hamza Anwar
Adnan Din
Ford Fiesta Rally3
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar

2023 Safari Rallisi: Rovanpera bastırıyor, Ogier halen avantajlı

Thierry Neuville, Safari Rallisi'nden diskalifiye edildi
Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
Thierry Neuville, Safari Rallisi'nden diskalifiye edildi

Thierry Neuville, Safari Rallisi'nden diskalifiye edildi

WRC
Kenya Rallisi

Thierry Neuville, Safari Rallisi'nden diskalifiye edildi Thierry Neuville, Safari Rallisi'nden diskalifiye edildi

2023 Safari Rallisi: Rovanpera bastırıyor, Ogier halen avantajlı

2023 Safari Rallisi: Rovanpera bastırıyor, Ogier halen avantajlı

WRC
Kenya Rallisi

2023 Safari Rallisi: Rovanpera bastırıyor, Ogier halen avantajlı 2023 Safari Rallisi: Rovanpera bastırıyor, Ogier halen avantajlı

Esapekka Lappi, Safari Rallisi'ne veda etti

Esapekka Lappi, Safari Rallisi'ne veda etti

WRC
Kenya Rallisi

Esapekka Lappi, Safari Rallisi'ne veda etti Esapekka Lappi, Safari Rallisi'ne veda etti

Son Haberler

Mercedes, Marko'nun Mick Schumacher yorumlarından rahatsız

Mercedes, Marko'nun Mick Schumacher yorumlarından rahatsız

F1 Formula 1

Mercedes, Marko'nun Mick Schumacher yorumlarından rahatsız Mercedes, Marko'nun Mick Schumacher yorumlarından rahatsız

Horner: "Perez'e destek olacağız"

Horner: "Perez'e destek olacağız"

F1 Formula 1
Kanada GP

Horner: "Perez'e destek olacağız" Horner: "Perez'e destek olacağız"

Maffei: "F1'i satmak isteseydik, 20 milyar dolardan çok daha fazlasını isterdik"

Maffei: "F1'i satmak isteseydik, 20 milyar dolardan çok daha fazlasını isterdik"

F1 Formula 1
Kanada GP

Maffei: "F1'i satmak isteseydik, 20 milyar dolardan çok daha fazlasını isterdik" Maffei: "F1'i satmak isteseydik, 20 milyar dolardan çok daha fazlasını isterdik"

DS Penske, tarayıcı konusuna açıklık getirdi

DS Penske, tarayıcı konusuna açıklık getirdi

FE Formula E
Portland

DS Penske, tarayıcı konusuna açıklık getirdi DS Penske, tarayıcı konusuna açıklık getirdi

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol