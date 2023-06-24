2023 Safari Rallisi: Cumartesi sabahının lideri Ogier, Rovanpera tempoyu arttırdı

Zaten zorlayıcı koşullarıyla bilinen Safari Rallisi'nin ikinci gününün sabahına yağmur damga vurdu, dolayısıyla tamamen çamurla kaplanan etaplar zorluk derecesini katbekat arttırdı.

Bu koşullar altında öne çıkan isim Kalle Rovanpera oldu ve güne 22.7 saniye avantajla başlayan lider Sebastien Ogier ile farkı az da olsa indirip 22.1 saniye seviyesine çekmeyi başardı.

Bir kez daha ne kadar hızlı olabileceğini gösteren Esapekka Lappi 1.18.4 saniye geride podyum pozisyonuna tırmanırken, bir su birikintisinden geçerken zaman kaybeden Elfyn Evans dördüncülüğe geriledi.

Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta beşinci, Hyundai sürücüsü Dani Sordo altıncı, sırada. Kabus yaşayan M-Sport ise Ott Tanak ile yedinci, Pierre-Louis Loubet ile sekizinci.

Cumartesi sabah etapları özeti

Gece yağan yağmur dindikten kısa bir süre sonra gerçekleşen 29.32 kilometrelik Soysambu etabı herkes için, özellikle de yolu açan Sebastien Ogier için epey sıkıntılı geçti.

Etabın bitimine dört kilometre kala lastik patlatan Ogier, yine de koşulları o kadar iyi değerlendirdi ki, en yakın rakibi Rovanpera'nın tam 7.6 saniye önünde etap galibiyetine ulaştı.

Üçüncü sırada Lappi yer alırken, onu Katsuta, Tanak, Sordo ve ralliye geri dönen Thierry Neuville takip etti.

Evans ise iyi bir zamanla gelirken su birikintisine girdi ve motorunun stop etmesi sonucu tam 45 saniye kaybederek genel klasmanda dördüncülüğe geriledi.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Günün ikinci etabı olan 15.08 kilometrelik Elementeita'da koşullar daha da kötüleşmiş, dolayısıyla Ogier'in işi daha da zorlaşmıştı.

Bu etapta galibiyet Rovanpera'ya giderken, Ogier 0.6 saniye geride ikinci olarak temposunu bir şekilde korumayı başardı.

Evans yeniden gaza basarak üçüncü olurken, Lappi rakibinin sadece 0.2 saniye gerisinde dördüncüydü.

Günün üçüncü etabında ise Rovanpera tam anlamıyla şov yaptı ve önündeki tüm engelleri rahatça aşarak bir etap galibiyetini daha hanesine yazdırdı.

Ufak bir lastik patlağı sonucu zaman kaybeden Lappi yine de 3.5 saniye geride ikinciliği alırken, ayağını biraz olsun gazdan çeken Ogier 7.7 saniye geride üçüncüydü -bu da farkın sabah seviyesine gerilemesi anlamına gelmekteydi!

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Üçüncülük için zorlamaya devam eden Evans'ı bir hayal kırıklığı daha bekliyordu; sol ön lastiğini patlatan Evans, 22.2 saniye daha kaybederek podyum pozisyonundan iyice uzaklaştı.

Etapta sıkıntı yaşayan bir diğer isim Ott Tanak oldu; silme suyunun bitmesi nedeniyle ön camını temizleyemeyen Tanak, ciddi görüş sıkıntları yaşadı.

Etabın ardından Tanak, "Etabın üstesinden gelmek kolay olmadı. Her yer tamamen çamurluydu ve silme suyum tükendi, son 20 kilometrede görüş sıfıra yakındı! Safari Rallisi dediğin de budur." dedi.

M-Sport için işler WRC2'de ise iyi gidiyor, nitekim liderlik koltuğundaki isim Gregoire Munster.