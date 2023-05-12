2023 Portekiz Rallisi: Tanak lider başladı, Rovanpera takipte!

M-Sport Ford Puma ile etkileyici bir performans sergileyerek bir etap galibiyetine ulaşan Tanak, böylece sabah bölümünü Toyota'dan Rovanpera'nın 3.0 saniye önünde kapattı.

Üçüncü sıra 3.6 saniye gerideki yarı zamanlı Hyundai sürücüsü Dani Sordo'ya giderken, takım arkadaşı Thierry Neuville 14.6 saniye gibi büyük bir farkla dördüncü sıradaydı.

Geçen ralliyi kazanmasının ve şampiyona liderliğine yükselmesinin ardından yolu açma görevini üstlenen Elfyn Evans 18.0 saniye geride beşinci olurken, Rally1 klasmanını Pierre-Louis Loubet ve Esapekka Lappi tamamladı.

Takamoto Katsuta ise bir elektrik sorunu nedeniyle günü kapatmak zorunda kaldı.

Sabah etapları özeti

M-Sport sürücüsü Loubet, ilk etapta son sıradan başlamanın avantajından faydalandı ve etap galibiyetine ulaşmayı başardı.

Loubet böylece kariyerinin dördüncü etap galibiyetini elde ederek kötü başladığı sezonda ufak bir moral buldu.

İkinci sıra 0.3 saniye gerideki Sordo'ya giderken, yolu açanlardan olmasına rağmen etkileyici bir zaman elde eden Tanak sadece 2.3 saniye geride üçüncü sıradaydı.

Yine etkileyici bir performans sergileyen Rovanpera dördüncü, Katsuta beşinci, Lappi altıncı, Neuville yedinciydi.

Yolu açan Evans ise henüz ilk etapta 7.9 saniye geri düştü.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Sonraki etapta güçlü başlangıcı sürdüren Tanak, bu kez 0.5 saniye farkla etap galibiyetine ulaşmayı başardı, kendisi etapta ön camındaki bir çatlak nedeniyle görüş sorunları da yaşadı.

Sordo ikinci sırada yer alırken, Katsuta elektrik sorunlarına rağmen üçüncüydü.

Önden kaymayla boğuşan Rovanpera 5.5 saniye geride dördüncü, etaba yavaş bir başlangıç yapan Loubet 7.5 saniye geride beşinciydi.

İlk sekizi ise Evans, Lappi ve tempo yakalayamayan Neuville tamamladı.

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Üçüncü etap Toyota için hayal kırıklığıyla başladı, nitekim Katsuta'nın ölümcül bir alternatör arızası yaşadığı ortaya çıktı ve Japon sürücü günü kapatmak zorunda kaldı.

Takım için iyi haberse Rovanpera'nın ikinci Tanak'a 2.8 saniye fark atarak etap galibiyetine ulaşmasıydı!

Evans biraz toparlanarak 4.1 saniye geride üçüncü, genel klasmanda ikinciliği kaybeden Sordo dördüncü, yine tempo tutturamayan Neuville beşinciydi.

İlk yediyi tamamlayan isimlerse yine yavaş kalan Loubet ve Lappi oldu.

Loubet etabın sonlarına doğru aracındaki bir yangın nedeniyle sıkıntı yaşadı ve etabı bitirir bitirmez kapısını açmak zorunda kaldı.