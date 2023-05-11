2023 Portekiz Rallisi: Shakedown'ın en hızlısı Evans!

Hırvatistan'da galibiyete ulaşarak uzun süredir devam eden zafer hasretini sonlandıran Evans'ın Portekiz Rallisi'ne de hızlı başladığını söyleyebiliriz; Toyota sürücüsü, Esapekka Lappi'yi [Hyundai] 0.1 saniye gibi ufak bir farkla geride bırakarak hafta sonuna zirvede başladı.

Üçüncü sıra en iyi derecesini ikinci çıkışında gerçekleştiren Tanak'a giderken, Dani Sordo ise Tanak'ın 0.1 saniye gerisinde dördüncüydü.

Beşinci sıra Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta'ya giderken, ilk podyumunu hedefleyen Pierre-Louis Loubet altıncı sırada yer aldı.

Son şampiyon Kalle Rovanpera için gün iyi geçmedi, nitekim kendisi Evans'ın 1.6 saniye gerisinde yedincilikle yetinmek durumunda kaldı.

Rally1 klasmanının en yavaş ismiyse ralli öncesinde WRC yönetimini ve FIA'yı eleştiren Hyundai sürücüsü Thierry Neuville oldu.

WRC2'de Oliver Solberg zaman çizelgesinin zirvesine otururken, uzun süre sonra WRC'de gördüğümüz Kris Meeke ise ilk çıkışında erken start alarak ne kadar heyecanlı olduğunu gösterdi.