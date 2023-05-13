2023 Portekiz Rallisi: Rovanpera son güne büyük avantajla giriyor, Sordo ikinci

Son şampiyon Rovanpera, bugün gerçekleştirilen 7 etaptan 5'ini kazandı ve bugüne başladığı 10.8 saniyelik avantajını 57.5 saniyeye kadar çıkardı. Fin pilot, geçtiğimiz Ekim ayındaki Yeni Zellanda Rallisi'nden sonraki ilk galibiyetine çok yakın.

Hyundai'de Dani Sordo ikinci sırada yer almaya devam ediyor. Thierry Neuville, takım arkadaşı Esapekka Lappi'ye geçerek genel klasmanda üçüncü sıraya yükseldi. Neuville ile Lappi'yi sadece 2.3 saniye ayırıyor.

Pierre Louis Loubet'in 10. etapta ralliye veda etmesiyle ralliye tek araçla devam eden M-Sport Ford'da ise araçta rahat hissetmeyen Ott Tanak günü 5. sırada tamamladı.

Öğleden sonra raporu

12. etap

Cumartesi gününün öğlen bölümü 12. etapla başladı ve Rovanpera, zirvede kalmaya devam etti. Rallinin bu noktasında temposunu yönetmeye başladığını söyleyen Fin pilot, 12. etabı da kazanarak üst üste 4. etap zaferini aldı.

12. etapta Vieira do Minho rotasından ikinci kez geçildi ve sabah bölümünde de bu rotada en hızlı isim Rovanpera olmuştu. Sordo ise Rovanpera'nın 2.8 saniye kadar arkasında ikinci oldu. Lappi, Sordo'nun 0.1 sn arkasında üçüncüydü.

Lappi, genel klasmanda 3. sıra için çekiştiği Neuville'den bu etapta 4.9 saniye daha hızlıydı ve genel klasmandaki 3. sıra mücadelesi için büyük bir avantaj sağladı.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

13. etap

Öğlen bölümünün 2. etabı olan 13. etapta ise Rovanpera'nın galibiyet serisi sona erdi ve 37.24 kilometrelik Amarante rotasında zafer Sordo'nun oldu.

Genel klasmandaki ikinci sırasını sağlamlaştırmak için zorlamayı tercih eden Sordo, bu noktada temposunu düşüren ve biraz daha temkinli sürüşler yapan Rovanpera'yı geçti.

İspanyol sürücü, Rovanpera'nın 0.7 saniye önünde en hızlı isim oldu ve rallideki 2. etap zaferini aldı.

Onların arkasında ise Neuville ile Lappi arasındaki 3. sıra mücadelesi tam gaz devam etti. Neuville, i20N Hyundai'sinin direksiyonunda özgüven bulmakta zorlansa da bu etapta Lappi'den tam 8.5 saniye kadar daha hızlıydı ve bu güçlü performansı sayesinde genel klasmanda 3. sıraya yükseldi.

Tanak da Puma Ford aracıyla mutlu değildi. Aracıyla savaşmaya devam eden Estonyalı pilot, bu etapta 27.7 saniye kadar daha yavaştı.

Tanak, "Benim için sinir bozucu ve zor bir hafta sonu. Olmak istediğiniz yerde olamadığınız zaman durum zorlaşıyor. Şu an yapabileceğimiz bir şey yok." dedi.

Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

14. etap

Sordo'nun 13. etaptaki galibiyetinin ardından, Rovanpera dominasyonu devam etti ve şampiyon pilot, 14. etabı da kazanarak rallideki 8. etap zaferini aldı.

Fin pilot 8.81 kilometrelik Felgueiras etabında en yakın rakibi Lappi'den 2.4 saniye kadar daha hızlıydı.

13. etapta 3. sırasını Neuville'e kaybeden Lappi, 14. etapta vites artırdı ve Neuville'den 0.5 saniye alarak günün son etabı öncesinde takım arkadaşıyla arasındaki farkı 2.2 saniyeye indirdi.

Sordo ise bu etapta sadece 5. olabildi. Böylelikle Rovanpera'nın ön taraftaki avantajı 59.4 saniyeye yükseldi.

15. etap

Günün son etabında ise zafer Sordo'ya gitti. Pilotların yan yana mücadele ettiği Lousada özel etabında Rovanpera'yı 1.9 saniye farkla yenen Sordo, farkı 57.5 saniyeye indirmişti oldu.

Diğer ikili mücadelede Neuville ile Lappi karşı karşıya geldiler ve Neuville, takım arkadaşını 0.1 saniye farkla geçti. Böylelikle son gün öncesinde Neuville ile Lappi arasındaki fark 2.3 saniyeye yükselmiş oldu.

Cuma günü aracında teknik bir sorun yaşayan Takamato Katsuta ralliye geri döndü ve bu özel etapta Tanak ile mücadele etti. Katsuta, bu karşılıklı mücadelede Tanak'ı yendi.

WRC2 sınıfında ise Oliver Solberg, takım arkadaşı Gus Greensmith'in 35.4 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Öğlen bölümü etap galipleri:

12. etap : K. Rovanperä

13. etap : D. Sordo

14. etap : K. Rovanperä

15. etap: D. Sordo

Portekiz Rallisi - 15. etabın ardından genel klasman:

Pilot Takım Süre/Fark 1 K. Rovanperä Toyota 2:59'48"6 2 D. Sordo Hyundai +57"5 3 T. Neuville Hyundai +1'08"6 4 E. Lappi Hyundai +1'10"9 5 O. Tänak M-Sport Ford +2'21"8