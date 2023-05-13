2023 Portekiz Rallisi: Rovanpera farkı ciddi oranda arttırdı, Loubet ralli dışı
Son şampiyon Kalle Rovanpera herkese "ben buradayım" mesajı verdi ve Cumartesi sabahına üç etap galibiyetiyle başlayarak farkı bir dakika seviyesine kadar çekti.
Güne yalnızca 10.8 saniye avantajla başlayan Rovanpera, sabah saatlerindeki üç etapta da çarpıcı bir performans gösterdi ve öğle arasına giderken ikinci sıradaki Hyundai sürücüsü Dani Sordo ile farkı tam 52.4 saniyeye kadar çıkarttı!
Sordo'nun takım arkadaşı Esapekka Lappi üçüncü sıraya yükselirken, Thierry Neuville dördüncü, dün lastik patlattıktan sonra yükselmeye devam eden Ott Tanak beşinci sırada.
Pierre-Louis Loubet ise podyum mücadelesi vermeyi bekliyordu, ancak 10. etapta yaptığı bir hata sonucu ralliye veda etti.
Dün yaptığı büyük kazanın ardından geri dönmesi epey zor görünen Elfyn Evans da ralliden tamamen çekilmiş vaziyette.
Sabah saatleri özeti
Günün ilk etabı olan 26.61 km'lik Vieira do Minho'da ikinci sıradaki Lappi'ye tam 12.8 saniye fark atan Rovanpera, sezonun en büyüleyici sürüşlerinden birine imza attı.
İkinciliğe ulaşan Lappi kendini genel klasman üçüncülüğünde bulurken, üçüncü sıra 0.5 saniye gerideki Sordo'ya gitti.
Neuville dördüncü olurken, Tanak beşinci, arka kanadı hasar gören Loubet ise altıncı sıradaydı. Geri dönen Katsuta ise yedinciydi.
Rovanpera'nın dominant performansı 10. etapta da devam etti; 37.24 kilometrelik uzun Amarante etabında Tanak'tan 3.3 saniye hızlı olan Fin sürücü farkı açmaya devam etti.
Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1
Photo by: M-Sport
Lappi üçüncü olarak güçlü temposunu sürdürürken, dördüncülük yine Neuville'e, beşincilik Katsuta'ya, altıncılık ise yumuşak lastiklerle çok zorlanan Sordo'ya gitti.
Sordo'nun tempo kaybı, Rovanpera'nın farkı 45.8 saniyeye çıkarmasını sağladı!
Loubet de iyi bir zamanla geliyordu, ta ki etabın bitimine bir kilometreden az bir mesafe kala kaza yapana ve ralliye veda edene kadar!
Aracın sol ön kısmıyla kenardaki bariyerlere çarpan Loubet, bu kaza nedeniyle direksiyonuna ciddi hasar verdi ve yola devam edemedi.
11. etapta da Rovanpera üstünlüğü devam etti; son şampiyon, ikinci Neuville'e 5.7, üçüncü Sordo'ya 6.6 saniye fark atarak farkı arttırmaya devam etti.
Tanak dördüncü, Lappi beşinci sıradaydı. Katsuta ise spin atması ancak yola devam edebilmesinin ardından ancak ancak 25. olabildi.
Portekiz Rallisi, öğleden sonraki dört etapla birlikte devam edecek.
Loubet'in egzoz sorunu, M-Sport teknisyenlerinin "tekme atması" sayesinde çözülmüş!
2023 Portekiz Rallisi: Rovanpera son güne büyük avantajla giriyor, Sordo ikinci
Son Haberler
Quartararo yarışta kol pompası ağrısı yaşamış
Quartararo yarışta kol pompası ağrısı yaşamış Quartararo yarışta kol pompası ağrısı yaşamış
Coulthard'a göre New York cadde pisti Formula 1 takvimine eklenmeli
Coulthard'a göre New York cadde pisti Formula 1 takvimine eklenmeli Coulthard'a göre New York cadde pisti Formula 1 takvimine eklenmeli
Verstappen: "Lambiase ile harika bir ilişkimiz var"
Verstappen: "Lambiase ile harika bir ilişkimiz var" Verstappen: "Lambiase ile harika bir ilişkimiz var"
F1, ABD iş dünyasında nasıl popüler hale geldi?
F1, ABD iş dünyasında nasıl popüler hale geldi? F1, ABD iş dünyasında nasıl popüler hale geldi?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.