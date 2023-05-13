2023 Portekiz Rallisi: Rovanpera farkı ciddi oranda arttırdı, Loubet ralli dışı

Güne yalnızca 10.8 saniye avantajla başlayan Rovanpera, sabah saatlerindeki üç etapta da çarpıcı bir performans gösterdi ve öğle arasına giderken ikinci sıradaki Hyundai sürücüsü Dani Sordo ile farkı tam 52.4 saniyeye kadar çıkarttı!

Sordo'nun takım arkadaşı Esapekka Lappi üçüncü sıraya yükselirken, Thierry Neuville dördüncü, dün lastik patlattıktan sonra yükselmeye devam eden Ott Tanak beşinci sırada.

Pierre-Louis Loubet ise podyum mücadelesi vermeyi bekliyordu, ancak 10. etapta yaptığı bir hata sonucu ralliye veda etti.

Dün yaptığı büyük kazanın ardından geri dönmesi epey zor görünen Elfyn Evans da ralliden tamamen çekilmiş vaziyette.

Sabah saatleri özeti

Günün ilk etabı olan 26.61 km'lik Vieira do Minho'da ikinci sıradaki Lappi'ye tam 12.8 saniye fark atan Rovanpera, sezonun en büyüleyici sürüşlerinden birine imza attı.

İkinciliğe ulaşan Lappi kendini genel klasman üçüncülüğünde bulurken, üçüncü sıra 0.5 saniye gerideki Sordo'ya gitti.

Neuville dördüncü olurken, Tanak beşinci, arka kanadı hasar gören Loubet ise altıncı sıradaydı. Geri dönen Katsuta ise yedinciydi.

Rovanpera'nın dominant performansı 10. etapta da devam etti; 37.24 kilometrelik uzun Amarante etabında Tanak'tan 3.3 saniye hızlı olan Fin sürücü farkı açmaya devam etti.

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Lappi üçüncü olarak güçlü temposunu sürdürürken, dördüncülük yine Neuville'e, beşincilik Katsuta'ya, altıncılık ise yumuşak lastiklerle çok zorlanan Sordo'ya gitti.

Sordo'nun tempo kaybı, Rovanpera'nın farkı 45.8 saniyeye çıkarmasını sağladı!

Loubet de iyi bir zamanla geliyordu, ta ki etabın bitimine bir kilometreden az bir mesafe kala kaza yapana ve ralliye veda edene kadar!

Aracın sol ön kısmıyla kenardaki bariyerlere çarpan Loubet, bu kaza nedeniyle direksiyonuna ciddi hasar verdi ve yola devam edemedi.

11. etapta da Rovanpera üstünlüğü devam etti; son şampiyon, ikinci Neuville'e 5.7, üçüncü Sordo'ya 6.6 saniye fark atarak farkı arttırmaya devam etti.

Tanak dördüncü, Lappi beşinci sıradaydı. Katsuta ise spin atması ancak yola devam edebilmesinin ardından ancak ancak 25. olabildi.

Portekiz Rallisi, öğleden sonraki dört etapla birlikte devam edecek.