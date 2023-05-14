2023 Portekiz Rallisi: Rovanpera büyük farkla galip, Hyundai iki araçla podyumda!

Sezona formsuz başlamasına rağmen istikrarı sayesinde şampiyonaya tutunan Rovanpera, bu hafta sonu itibariyle gaza bastı ve en yakın rakibi Dani Sordo'nun tam 54.7 saniye önünde sezonun ilk galibiyetine ulaşmayı başardı!

İkinci sırada başlamasına ve bir kez daha yolu açanlardan biri olmasına rağmen çakıldaki ustalığını konuşturan son şampiyon, Cuma gününü 10.8 saniye farkla lider kapatmış, en tehlikeli rakibi Ott Tanak'ın da lastik patlatması sonucu nispeten rahatlamıştı.

Bu rahatlığın da getirdiği bir hırsla saldıran Rovanpera'nın Cumartesi günü tarih yazdığı söylenebilir: yedi etapta beş galibiyet ve gün sonunda Sordo ile 57.2 saniyelik devasa bir fark!

Bu avantajı sayesinde Pazar gününü rölantide geçiren ve Güç Etabı için hazırlanan Rovanpera, yine bu etaba önem veren Tanak'ı 0.7 saniye farkla geride bırakmayı başardı!

Güç Etabı, rallinin en ikonik noktalarından Fafe'de gerçekleşti. Etap büyük bir kalabalığa sahne oldu ve taraftarlar tam bir ay önce kaybettiğimiz Craig Breen için anma töreni düzenledi.

17 etabın 10'unda galibiyete ulaşarak geçen yılki Yeni Zelanda Rallisi'nden bu yana ilk zaferini elde eden Rovanpera, an itibariyle şampiyonada Tanak'ın 17 puan önünde lider.

İkinci sıra, yarı zamanlı mücadeleyi sürdüren Sordo'ya gitti. Rally1 döneminde kendini pek gösteremeyen Sordo, uzun süre sonra önlerde olmanın tadını çıkarttığı ralliyi üç etap galibiyeti ve podyumla kapattı.

Üçüncü sıra tam 1 dakika 20.3 saniye gerideki Lappi'ye gitti. Son etapta aracından dumanlar yükselen Lappi neyse ki ciddi bir sorun yaşamadı.

Dördüncü sırada Cuma günü lastik patlattıktan sonra usul usul yükselen Tanak yer alırken, beşinci sıra zor bir ralli geçiren ve Pazar sabahı bir turbo sorunu yaşayana kadar podyuma çıkacakmış gibi görünen Thierry Neuville'e gitti.

Bu sorun nedeniyle iki sıra kaybeden Neuville'in bitişe dahi zor ulaştığını söyleyebiliriz.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Portekiz Rallisi'nde üç Rally1 sürücüsü puan alamadı veya mücadeleyi tamamlayamadı: Pierre-Louis Loubet, Elfyn Evans ve Takamoto Katsuta.

Loubet ilk etabı kazanmasının ve umut vadetmesinin ardından önce üçüncü etapta araçta ufak bir yangın çıkması nedeniyle yavaşladı, Cumartesi günü ise kaza yaparak günü kapattı.

Zaman zaman ne kadar hızlı olduğunu gösterebilen Loubet böylece bir ralliyi daha kaza yaparak kapatmış oldu. Sonrasında geri dönebilen Fransız sürücü genel klasmanda ancak 31. olabildi.

Evans yolu açmakta zorlandığı rallinin yedinci etabında videosu bulunmayan büyük bir kazaya karışarak ralliden tamamen çekilmek zorunda kaldı.

Katsuta ise ilk gün bir elektronik arızası yaşamasının ardından fena gitmeyen günü kapatmak zorunda kaldı. Sonrasında ralliye dönen Japon sürücü, genel klasmanda ancak 32. olabildi.

WRC2'de ise dramatik bir ralli geride kaldı. Oliver Solberg dominant geçen rallide seyircilere donut yaptığı için 1 dakika ceza alarak liderliği Gus Greensmith'e kaptırdı.

Greensmith direksiyon arızası yaşayarak Pazar günü yine gaza basan Solberg'e geçilme riskiyle karşı karşıya kalsa da rakibini sadece 1.2 saniye farkla geride bırakarak galip gelmeyi başardı.