2023 Portekiz Rallisi: Olaylı ilk günün ardından Rovanpera lider, Evans kaza yaptı

2023 Portekiz Rallisi'nde oldukça olaylı ve dramatik bir ilk günü geride bıraktık. Bugün 8 etap gerçekleştirildi ve gün içerisinde liderlik 4 kez el değiştirdi. Bu olaylı günün sonunda son şampiyon Kalle Rovanpera 10.8 saniye farkla ilk sırada yer almayı başardı.

Şampiyona lideri Elfyn Evans ise kabus gibi bir günü geride bıraktı. Evans, 7. etapta büyük bir kaza yaptı ve ralliye veda etti.

Gün boyunca etaplara ilk çıkan ve diğer pilotlar için yolu temizlemek zorunda kalan Evans, kaza yapmadan önce de pek iyi bir gün geçirmiyordu. Galli pilot, kaza yapmadan önce liderin 46.6 saniye gerisinde altıncı sıradaydı.

Toyota pilotu, 7. etapta bir ağaca çarptı ve Yaris Rally1 aracı ağır hasar aldı. Neyse ki hem Evans'ın hem de co-pilotu Scott Martin'in durumu iyiydi.

Etaplara Evans'ın arkasında, ikinci sıradan çıkan Rovanpera çıkış pozisyonu pek de ideal olmasa da bugün gerçekleştirilen 8 etabın 3 tanesini kazandı.

Fin pilot, cuma gününün ilk bölümünde lastiklerini korumakta zorlandı ama yine de iyi performanslarla ilk günü lider tamamlamayı başardı.

Hyundai'den Dani Sordo ise ikinci sırada yer alıyor. Bugün 4 etabı ikinci sırada tamamlayan Sordo, çakıl etaplarda bir kez daha istikrarını gösterdi.

Thierry Neuville ise ilk 3'ü tamamlıyor. Neuville 7. etapta bir virajı kaçırmasının ardından 12 saniye kaybetti, buna rağmen 3. sırasını korudu.

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

İlk günün sonunda dördüncü sıra Pierre-Louis Loubet'e gitti. Fransız pilot, günün ilk etabını kazanarak birçok kişiyi şaşırttı ancak sonrasında M-Sport Ford'unda ufak bir kokpit yangını çıktı. Takım, buna oldukça hızlı müdahale etti ve sorun hızlıca çözüldü. Böylelikle Loubet, bu soruna rağmen günü 4. sırada bitirmeyi başardı.

Hyundai'den Esapekka Lappi ilk 5'i tamamladı. Lappi, 4 ve 7. etapları kazanarak günün belli bölümlerinde güçlü bir tempo sergiledi ancak diğer etaplardaki güçsüz performansları nedeniyle 5. sıraya geriledi.

Ott Tänak ise altıncı sırada yer alıyor. Tänak, günün ikinci etabını kazandı ve 4. etapta lastiği patlamadan önce rallinin lideriydi. Ancak şampiyon pilot, 4. etapta lastik patlatmasının ardından geriledi ve öğlen bölümünde tempo anlamında da sabahki kadar güçlü değildi.

Etap galibiyetleri:

1. etap : P. Loubet

2. etap : O. Tänak

3. etap : K. Rovanperä

4. etap: E. Lappi

5. etap : K. Rovanperä

6. etap: K. Rovanperä

7. etap : E. Lappi

8. etap : D. Sordo

2023 Portekiz Rallisi - 8. etabın ardından genel klasman:

Pilot Takım Süre/Fark 1 K. Rovanperä Toyota 1:22.27.7 2 D. Sordo Hyundai +10"8 3 T. Neuville Hyundai +26"0 4 P. Loubet M-Sport Ford +26"9 5 E. Lappi Hyundai +27"3 6 O. Tänak M-Sport Ford +1'04"7