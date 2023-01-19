2023 Monte Carlo Rallisi: Shakedown'ın lideri Ogier, Toyota 1-2!

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2023 WRC sezonu ve Monte Carlo Rallisi başlamadan önceki son adım atıldı. Rally1 araçlarının direksiyonuna geçen sürücüler, bu sabah sadece 2.29 kilometre uzunluğundaki shakedown etabında sürüş yaptılar.

Kuru asfalt üzerinde gerçekleştirilen zorlu testte, Toyota GR Yaris Rally1'ler ön plana çıktı.

Üç farklı markadan 10 isim, bu etapta toplam üç ayrı deneme yaptı. İlk sürüşün ardından 1:47'nin altına inen tek isim 1:46.5 yapan Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'di.

Sonrasında son şampiyonu Kalle Rovanpera en hızlı dereceyi 1:45.5'e çekti ve zirveye çıktı. Fakat üçüncü geçişlerde Sebastien Ogier 1:44.6 yaptı ve en hızlı isim olmayı başardı.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Monte Carlo Rallisi'ni tam sekiz kez kazanan Ogier, böylelikle etabı lider tamamladı ve hafta sonuna hızlı başladı.

Ogier'in en yakın takipçisi 1:44.9 yapan Rovanpera olurken, onu da 0.1 saniye geride Neuville takip etti.

Toyota'nın öne çıktığı etapta Elfyn Evans, 1:45.1 yaptı ve böylelikle bu dört isim 0.5 saniye içerisinde dizilmiş oldu.

Dani Sordo en iyi ikinci Hyundai sürücüsüydü ve etabı 1:45.5'le beşinci bitirdi.

Castrol logolarıyla yarışan M-Sport Ford sürücüleri Pierre Louis Loubet ve eski takımına dönen Ott Tanak sırasıyla altıncı ve yedinci oldular.

Esapekka Lappi, yeni takımı Hyundai ile katıldığı Shakedown etabında performansını düzenli olarak geliştirdi ve 1:47.0 ile sekizinci oldu.

Takamoto Katsuta ise son sürüşünde hata yapınca 1:47.4 ile dokuzuncu sırada yer aldı.

Ott Tänak, M-Sport Ford World Rally Team Fotoğraf: M-Sport