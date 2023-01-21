2023 Monte Carlo Rallisi: Ogier son güne lider giriyor, Rovanpera kovalıyor!

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Sabah saatlerinde gerçekleşen üç etabın ardından Monako'daki servis alanında çalışma imkanı bulan takımlar, öğleden sonra etapları ikinci kez geçmek için Monte Carlo dağlarına doğru yola koyuldular.

Güne 36 saniye farkla lider giren Ogier'in nispeten iyi geçen sabah saatlerinin ardından öğleden sonra belirgin şekilde yavaşladığına, hatta son etapta tam 9.8 saniye kaybettiğine şahit olduk.

Üç etabın tamamını dördüncü sırada tamamlayan Fransız sürücü liderliğini koruyor ancak yarın farkı 16 saniyeye kadar indiren Rovanpera tehdidine karşı mücadele etmesi gerekecek.

Cuma günü son etapta galibiyete ulaşan ve sezonun ilk etap galibiyetini elde eden Rovanpera günü üç etap galibiyetiyle tamamlamayı başardı. Galip geldiği etapları Neuville'in de ciddi farkla önünde tamamlayan son şampiyon, Hyundai sürücüsüyle farkı 1.9 saniyeden 16 saniyeye kadar çıkarttı!

Kısa ve hızlı virajlarda yol otomobili tarzı i20 ile iyi bir performans gösteren Neuville, her zamanki gibi asfaltta fırsatını bulduğu anda kazanmayı bildi. Kendi sürüş tarzına uygun 12. ve 13. etaplarda galibiyete ulaşan Belçikalı, 32 saniye geride üçüncü.

Dördüncü sırada dünkü lastik patlağını telafi etme çabaları iyi bir şekilde ilerleyen Evans yer aldı. Tüm etapları ilk üçte tamamlayan Evans'ın podyum şansı buna rağmen pek yüksek değil, nitekim Neuville ile fark tam 24 saniye.

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Beşinci sıra, öğleden sonra da sabah saatlerinde ortaya çıkan hidrolik direksiyon sorunuyla boğuşan Ott Tanak'a gitti. Soruna rağmen aracın sürülebilir olduğunu söyleyen Tanak, son gün öncesi servis alanında her şeyin normale dönmesini bekleyecek.

Ford Puma ile ilk rallisini birçok mekanik arızanın gölgesinde geçiren 2019 WRC şampiyonu, genel klasmanda da 1 dakika 37 saniye geri düşmüş vaziyette.

Altıncı sırada bu hafta sonu dördüncü Yaris ile mücadele ettiği için ralliyi daha çok bir test havasında geçiren Takamoto Katsuta var. İstikrarlı ve hatasız bir ralli geçiren Katsuta, buna rağmen genel olarak hız eksikliğinden muzdarip.

Yedinci ve sekizinci sıralarda ise kabus yaşayan iki Hyundai, Dani Sordo ve Esapekka Lappi yer aldılar.

Yavaş yavaş araca alışma belirtileri gösteren Lappi, 12. etapta lastik patlatarak hayal kırıklıklarına bir yenisini eklerken, Sordo ise son etapta büyük zaman kaybederek iki WRC2 sürücüsünün (Erik Cain ve Oliver Solberg) gerisinde kaldı.

Sıra Sürücü Araç Zaman/Fark 1 Sebastien Ogier Toyota GR Yaris Rally1 2.27.11”5 2 Kalle Rovanpera Toyota GR Yaris Rally1 +16"0 3 Thierry Neuville Hyundai i20 N Rally1 +32"0 4 Elfyn Evans Toyota GR Yaris Rally1 +56"5 5 Ott Tanak Ford Puma Rally1 +1'37"3 6 Takamoto Katsuta Toyota GR Yaris Rally1 +2'15"7 7 Dani Sordo Hyundai i20 N Rally1 +3'08"8 8 Esapekka Lappi Toyota GR Yaris Rally1 +3'11"4 9 Nikolas Gryazin Skoda Fabia RS Rally2 +8'06"1 10 Yohan Rossel Citroen C3 Rally2 +8'21"3