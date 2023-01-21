2023 Monte Carlo Rallisi: Ogier halen lider, Rovanpera farkı kapatıyor

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Sekiz etabın altısını kazandığı ve tabiri caizse herkese tur bindirerek liderliği aldığı bir Cuma gününün ardından Ogier'in Cumartesi günü biraz daha tedbirli davrandığını söyleyebiliriz.

Güne son şampiyon Rovanpera'nın 36 saniye önünde başlayan Ogier, tüm etaplarda ilk üçte yer almasına rağmen aşırı zorlamadı ve sabah saatlerinde düzenlenen üç etabın sadece birini (450 metre rakımdan başlanan ve 800 metre civarına bir tırmanışın gerçekleştiği, günün en alçak etabı olan 10. etap) kazanarak takım arkadaşının farkı biraz olsun kapatmasına izin verdi.

Cuma gününün son etabını kazanarak sezonun ilk etap galibiyetine ulaşan Rovanpera, Cumartesi sabahı yüksek rakıma bir tırmanışla dikkat çeken 9. ve 550 metrelik bir inişe sahne olan 11. etaplarda galibiyete ulaşarak Ogier ile farkı 30 saniye bandına kadar çekti.

Bu ayrıca, Toyota'nın şu ana kadar gerçekleştirilen 11 etabın tamamında galibiyete ulaşması anlamına da gelmekte!

Üçüncü sırada sabaha Rovanpera'nın sadece 1.9 saniye gerisinde başlasa da Toyota'nın temposuna ayak uyduramayan Neuville yer aldı. Hyundai sürücüsü an itibariyle ana rakibinin tam 12.4 saniye gerisinde yer almakta, galibiyet şansı ise düşük.

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Dördüncü sırada takım arkadaşları gibi tüm etapları ilk üçte tamamlayan ve Neuville ile zaman farkını yavaş yavaş kapatan Elfyn Evans yer alırken, beşinci sırada 10 ve 11. etaplarda hidrolik direksiyon sorunu nedeniyle neredeyse 18 saniye kaybeden Ott Tanak bulunmakta.

Altıncı sırada Dani Sordo'yu geride bırakan ve Tanak'ı kovalamaya başlayan Takamoto Katsuta, yer aldı. Dünkü gibi sürpriz dördüncülüklere erişemeyen Japon sürücü, buna rağmen zorlanmaya devam eden Hyundai sürücülerinden hızlıydı.

Yedinci sırada Cumartesi sabahı hiçbir şekilde tempo yakalayamayan Sordo, sekizinci sırada ise rallinin şu ana kadarki en yavaş ismi Esapekka Lappi yer aldı.

Dün bir kayaya çarpması sonucu hidrolik direksiyonunu parçalayan ve ciddi zaman kaybederek 61. sıraya kadar gerileyen M-Sport sürücüsü Pierre-Louis Loubet ise bugün bir kabus daha yaşadı.

9. etabın sonlarına doğru bir arkadan kayma yaşayan ve aracın arkasını bariyere kaptıran Loubet, süspansiyon hasarı sonucu yavaşladı. Etabın ardından hasarı gidermeye çalışan Fransız sürücü başarısız oldu ve Cumartesi gününden çekildi.

Sıra Sürücü Zaman Fark 1 Sébastien Ogier 1h56m54.8s 2 Kalle Rovanperä 1h57m24.8s 30.0s 3 Thierry Neuville 1h57m37.2s 42.4s 4 Elfyn Evans 1h57m55.6s 1m00.8s 5 Ott Tänak 1h58m07.0s 1m12.2s 6 Takamoto Katsuta 1h58m54.3s 1m59.5s 7 Dani Sordo 1h59m14.7s 2m19.9s 8 Esapekka Lappi 1h59m19.2s 2m24.4s 9 Nikolay Gryazin 2h02m38.9s 5m44.1s 10 Yohan Rossel 2h03m22.4s 6m27.6s