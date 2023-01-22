2023 Monte Carlo Rallisi: Ogier galibiyete çok yakın!

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Cumartesi öğleden sonra ciddi vakit kaybeden Ogier, Pazar sabahı ise yeniden gaza bastı ve kendisine galibiyeti getirebilecek bir fark yakalamayı başardı.

Günün ilk etabında galibiyete ulaşan Fransız sürücü, bitime sadece iki etap kala takım arkadaşı Kalle Rovanpera'nın tam 17.2 saniye önünde liderliğini koruyor.

Güne iyi başlamayan Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, yarım spin ve hibrit sorunları gibi birtakım sıkıntılar yaşamasına rağmen üçüncü sıradaki yerini korudu. Belçikalı sürücü an itibariyle genel klasmanda Ogier'in 38.1 saniye gerisinde.

Dördüncü sırada büyük bir farkla Elfyn Evans yer alırken, beşinci sırada Güç Etabı için lastik sakladığı için her iki etapta da geride kalan Ott Tanak bulunmakta.

İlk sekizi tamamlayan isimlerse rallinin genelinde olduğu gibi dördüncü Toyota ile mücadele eden Takamoto Katsuta, dün son etapta ciddi zaman kaybeden Dani Sordo ve Esapekka Lappi.

Dün dokuzuncu etapta kaza yapmasının ardından günü kapatan Pierre-Louis Loubet ise ralliye döndü ve günün ikinci etabında beşinci olarak moral buldu.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Sabah etapları özeti

15. etapta Rovanpera'ya yanıt vermek isteyen Ogier, kendisinin en iyi etaplarından birini geçirerek takım arkadaşının tam 2.7 saniye önünde etap galibiyetine ulaştı.

Etabın ardından konuşan Ogier, "Dün gece insanlar şüphe içindeymiş gibi görünüyordu, ancak şu ana kadar her şey kontrol altında."

"Dağlar ve çakıllar arasında çok hassas bir sürüş gerekiyor, ancak hiç olmazsa lastikleri patlatabilecek kadar keskin parçalar yok." dedi.

İkinci sıra Evans'a giderken, üçüncü sırada Rovanpera yer aldı. İlginç olan kısım, iki ismin de tam 2.7 saniye geride olmasıydı!

Dördüncü sırada etaba hızlı başlayan, ancak bir sola dönüş esnasında hibrit arızası yaşadı ve bunun sonucunda yarım spin atarak zaman kaybeden Neuville yer aldı. Etabı sadece 5.1 saniye geride tamamlayan Neuville'in herhangi bir kaybı yok.

Rallinin en iyi etabını geride bırakan Sordo beşinci sıradaydı, ancak kısa süre sonra etaba erken başladığı için 10 saniye ceza alarak genel klasmanda Lappi'nin gerisine düştü.

Ceza sonrasında yetkililerce incelendi ve geri sayım saatinde bir hata bulunması nedeniyle iptal edildi.

Takvimin en ünlü etaplarından Col de Turini'de gerçekleştirilen 16. etapta ise Rovanpera'nın hücuma geçtiğini gördük. Son şampiyon, ikinci sıradaki Ogier'in 1.5 saniye önünde etap galibiyetine ulaşsa da farkı istediği kadar kapatamadı ve galibiyet umutlarının zayıflamasına engel olamadı.

Neuville bir kez daha üçüncü olurken, iyi bir etap geçiren Katsuta dört, her şeyiyle zorlayan Loubet beş, dar bir sola dönüşte yarım spin atan Evans ise altıncı sıradaydı.

WRC2'de Nikolay Gryazin liderliğini korumayı başardı ancak Skoda sürücüsünün ikinci sıradaki Yohan Rossel ile arasındaki fark sadece 9.7 saniye.