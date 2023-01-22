2023 Monte Carlo Rallisi: Ogier dokuzuncu Monte Carlo galibiyetine ulaştı!
Takvimde en sevdiği ralliye Cuma günü mükemmel bir giriş yapan Sebastien Ogier, kalan iki gün boyunca zaman zaman gaza basarak farkı yönetti ve Monte Carlo'daki dokuzuncu galibiyetine ulaştı! Güç Etabı'nın galibi ise Kalle Rovanpera.
Cumartesi günü biraz kan kaybeden ve Rovanpera'nın farkı 36 saniyeden 16 saniyeye indirmesine karşı risk almayan Ogier, Pazar sabahı yeniden sahneye çıkmış ve günün ilk etabını kazanmasının ardından öğlen saatlerine 17.2 saniye farkla lider girmişti.
Yüksek temposunu öğleden sonraya da taşıyan Fransız sürücü, 17. etapta Rovanpera'ya 6.3 saniye fark atarak galibiyet kupasının bir ucundan tutmuştu, dolayısıyla ekstra puan dağıtan Güç Etabı'nda pek zorlamasına gerek de kalmayacaktı.
Güç Etabı'nı 4.7 saniye geride beşinci tamamlayan Ogier, 18.8 saniye farkla kariyerinde dokuzuncu kez Monte Carlo Rallisi'ni kazanmayı başardı!
Fransız sürücü böylece sekiz galibiyetle adaşı ve vatandaşı Sebastien Loeb'e ait olan "Monte Carlo'da en çok galibiyete ulaşan sürücü" rekorunu da kırmış oldu.
İkinci sırada yolu açmak zorunda kalmamasının da etkisiyle çok iyi bir Cumartesi ve Pazar geçiren Rovanpera yer aldı.
Son şampiyon, özellikle son kilometrelerde iyi bir performans ortaya koyarak Güç Etabı'nı sadece 0.1 saniye farkla kazanmayı başardı.
Podyumu ise yeni i20 N ile çok sevdiği kuru asfaltta iyi bir ralli geçiren Hyundai sürücüsü Thierry Neuville tamamladı. Güç Etabı'nı üçüncü sırada tamamlayan Neuville, hanesine ekstra üç puan daha yazdırmayı başardı.
Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Cuma lastik patlatarak podyum şansını kaybeden Elfyn Evans dördüncü, Pazar gününü tamamen Güç Etabı'na hazırlanarak geçirmesinin ardından epey gerilese dahi yerini koruyan Ott Tanak beşinci olarak fena sonuçlar elde etmediler.
Gün boyunca lastik koruyan, hatta 17. etapta hiç zorlamayarak 31 saniye kaybeden Tanak, bu taktiğinin meyvesini almayı başardı ve Güç Etabı'nı sadece 0.1 saniye geride ikinci sırada tamamlayarak hanesine ekstra dört puan yazdırdı.
Güç Etabı'nda aracın arka tarafındaki bir parçanın kırılması nedeniyle ciddi zaman kaybeden Takamoto Katsuta, beşincilik için saldırma şansını kaybederek ancak altıncı olabildi.
En üst klasmanın son iki sırası ise yanlış araç ayarları nedeniyle iyi bir ralli geçirmeyen Hyundai sürücüleri Dani Sordo ve Esapekka Lappi'ye gitti.
Rally1 klasmanında sadece bir isim ralli dışı kaldı: üç gün boyunca başı beladan kurtulmayan ve Pazar günü geri dönse de öğle arasında yine bir arıza yaşayarak günü tamamen kapatan M-Sport sürücüsü Pierre-Louis Loubet.
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