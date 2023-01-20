2023 Monte Carlo Rallisi: Ogier Cuma gününü lider kapattı, Rovanpera ikinciliğe yükseldi

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Asfalt zeminde gerçekleştirilen altı etabın dördünü kazanmayı başaran Ogier, sekiz kez kazandığı Monte Carlo'da tam anlamıyla bomba gibi bir gün geçirdi.

Sabah saatlerinde yaşadığı hibrit sorunlarına rağmen üç etap kazanarak farkı açan Fransız sürücü, bu sayede Cuma gününü 36 saniye farkla lider kapatmayı başardı.

İkinci sırada sabah saatlerinde yolu açmak zorunda kaldığı için epey zorlanan, ancak öğleden sonra etaplara alışarak güçlü bir tempo tutturan son şampiyon Kalle Rovanpera, üçüncü sırada ise nispeten zayıf Hyundai'ye rağmen sadece 1.9 saniye geride kalan Neuville yer almakta.

Ford Puma'ya alışmaya çalışan yeni M-Sport sürücüsü Ott Tanak, eski takım arkadaşı Neuville'in 16.3, lider Ogier'in 54.2 saniye gerisinde dördüncü olarak iyi bir gün geçirirken, beşinci sırada rallinin en iyi isimlerinden olmasına rağmen beşinci etapta lastik patlatarak büyük zaman kaybeden Evans yer alıyor.

Altıncı sırada Hyundai sürücüsü Dani Sordo, yedinci sırada öğleden sonra zaman zaman parıltı gösteren Takamoto Katsuta, sekizinci sırada Hyundai ile ilk rallisinde ciddi anlamda zorlanan Esapekka Lappi bulunmakta.

Yine beşinci etapta bir kayaya çarpması sonucu hidrolik direksiyonunu kaybeden ve öğleden sonra ciddi zaman kaybeden Pierre-Louis Loubet ise 61. sıraya kadar geriledi.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

6. Etap

İlk beş etabın tamamını kazanan Ogier'in serisi, hibrit sistemindeki sorunun çözülmesine rağmen, kuru zeminde gerçekleşen altıncı etapta sona erdi.

Eğer hiç olmazsa podyum istiyorsa gaza basması gerektiğini bilen Evans, takım arkadaşını 0.5 saniye farkla mağlup ederek sezonun ilk etap galibiyetine ulaştı.

Pek zorlamadığını itiraf eden Ogier, "Şu ana kadar hibrit sistemde bir sorun yok, çocuklar gün ortasında dizüstü bilgisayarla sorunu çözdüler."

"30 saniye farkla lideriz, bu yüzden tam anlamıyla risk almak zorunda değiliz." dedi.

Sabah saatlerini bir yandan yolu temizlerken bir yandan etapları tanıyarak geçiren Rovanpera bu kez iyi bir tempo yakaladı ve 2.0 saniye geride üçüncü oldu. Dördüncü sırayı Katsuta'nın almasıyla birlikte, Toyota 1-2-3-4 yaparak dominant performansını pekiştirdi.

Bu sonuç, Rovanpera'nın 0.4 saniye gerisindeki Neuville'i geçerek ikinciliğe tırmanmasını sağladı.

Beşinci sırada 4.2 saniye gerideki Neuville yer alırken, çok iyi bir etap geçiren Tanak liderin 4.4 saniye gerisinde altıncıydı. Yedinci sırada "neden zaman kaybettiğini anlamayan" Sordo, sekizinci sırada ise yine yavaş kalan Lappi yer aldı.

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

7. Etap

Gaza basan Rovanpera'ya karşı tedbir alan ve yeniden zorlamaya başlayan Ogier, takım arkadaşı Evans'ın 1.6 saniye önünde günün dördüncü etap galibiyetine ulaşmayı başardı.

Sabah çok zorlandığı etapta bu kez daha iyi bir performans sergileyen Rovanpera 3.1 saniye geride üçüncü, zayıf Hyundai ile zorlamaya devam eden Neuville sadece 3.3 saniye geride dördüncüydü.

Beşinci sırada yine iyi bir etap geçiren Katsuta yer alırken, bu kez biraz tempo kaybeden Tanak altıncı sırada kaldı.

Yedinci ve sekizinci sıralarda ise bir değişiklik olmadı; bir türlü i20'ye alışamayan Sordo-Lappi ikilisi yine Rally1 klasmanının en dibindelerdi.

8. Etap

Günün son etap galibiyeti, yolu açmanın dezavantajlarından sıyrılan ve avantajlarından yararlanmaya başlayan Rovanpera'ya gitti.

Sezonun ilk etap galibiyetine ulaşan Rovanpera, ikinci sıradaki Neuville'in 1.3, lastik patlatma riskine karşı biraz yavaşlayan Ogier'in 3.1 saniye önünde yer alarak ikinciliğini pekiştirdi.

Dördüncü sırada bugün ikinci kez iyi bir sonuç elde eden Katsuta, beşinci sırada Tanak, altıncı sırada biraz olsun tempo bulan Lappi yer aldı.

Kabus gibi bir etap geçiren ve son iki etapta kazandığı avantajı tamamen çöpe atan Evans yedinci sırada yer alırken, ilk sekizi Sordo tamamladı.

WRC2'de ise Nikolay Gryazin, ikinci Yohan Rossel'in tam 29.7 saniye önünde.

2023 Monte Carlo Rallisi: Genel klasmanda ilk 10 sıra

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark 1 Sebastien Ogier Toyota 1h26m39.4s 2 Kalle Rovanpera Toyota 1h27m15.4s 36.0s 3 Thierry Neuville Hyundai 1h27m17.3s 37.9s 4 Ott Tanak M-Sport Ford 1h27m33.6s 54.2s 5 Elfyn Evans Toyota 1h27m41.7s 1m02.3s 6 Dani Sordo Hyundai 1h28m09.6s 1m30.2s 7 Takamoto Katsuta Toyota 1h28m12.5s 1m33.1s 8 Esapekka Lappi Hyundai 1h28m37.1s 1m57.7s 9 Nikolay Gryazin Skoda 1h30m52.2s 4m12.8s 10 Yohan Rossel Citroen 1h31m21.9s 4m42.5s