2023 Meksika Rallisi: Olaylı sabah etaplarının lideri Lappi, Tanak sorun yaşadı

Haberi dinle

Gerilerden başlamasının avantajını bir kez daha çok iyi kullanan Lappi, sabah düzenlenen üç etabın ikisinde galibiyete ulaşarak liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

Diğer etap galibiyetini elde eden Ogier 1.4 saniye geride ikinci, Elfyn Evans ise 12.4 saniye gibi büyük bir farkla üçüncü.

Yola ilk çıkanlardan biri olmanın dezavantajlarından bir türlü kurtulamayan Kalle Rovanpera ise 23.4 saniye geride altıncı. Rovanpera'nın önündeyse Dani Sordo ve Thierry Neuville yer almakta.

Cuma sabah etapları özeti

Rallinin büyük bir şokla başladığını söyleyebiliriz; nitekim yolu açan şampiyona lideri Ott Tanak, sadece 15 kilometre gittikten sonra bir turbo arızasıyla kenara çekmek zorunda kaldı.

Kısa bir kontrolden sonra yola devam eden Tanak yine de epey yavaşlamış vaziyetteydi ve etabı tabiri caizse sürünerek tamamlayabildi.

Kalan üç etapta da sorunun çözülmemesi nedeniyle toplam 12 dakika kaybeden Tanak an itibariyle ilk 20'nin dışında.

M-Sport'un sorunları Tanak ile bitmedi; bir kayaya çarparak direksiyon arızası yaşayan Pierre-Louis Loubet ve aracının kontrolünü kaybedip yolu tıkaması sonucu kırmızı bayrak çıkmasına sebep olan Jourdan Serderidis araçlarına hasar vermeleri sonucu günü tamamen kapattılar!

Böylece geçen rallinin galibi, bu kez tam anlamıyla kabusu yaşadı.

Kırmızı bayrakla biten etabın galibi Lappi olurken ikinci sıra Ogier'e, üçüncü sıra ise geçen ralli yerini Craig Breen'e bırakan Sordo'ya gitti.

Evans dört, Neuville beş, Rovanpera ise ancak altıncı olabildiler. Aracından duman çıktığını söyleyen Takamoto Katsuta ise yedinci olsa da görüş anlamında ciddi sıkıntılar yaşadı.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Dördüncü etapta Ogier'in geri döndüğünü gördük; Fransız sürücü Lappi'yi 0.4 saniye farkla geride bırakarak etap galibiyetine ulaştı.

Etabın en önemli sürprizi, testler esnasında kimsenin rastlamadığı yeni bir tümseğin ortaya çıkmasıydı; Lappi ve Ogier bu tümsekten kaçınabilseler de diğerleri bu kadar şanslı değildi.

Tümseğe en sert giriş yapan isimler Neuville ve Rovanpera oldular, hatta bu iki isim sonraki etapta bir güç kaybı dahi yaşadılar. Takımların da şikayetleri üzerine hakemler tarafından öğleden sonra etaplarında bu tümseğin yer almamasına karar verildi.

Günün son etabında ise Lappi'nin Ogier'e cevap verdiğini ve rakibinin 0.6 saniye önünde etap galibiyetine ulaştığını gördük.

Sıralamanın kalanında ise bir değişiklik yoktu: Sordo, Evans, Neuville ve Rovanpera sıralaması aynı şekilde devam etti.

Kötü bir etap geçirmeyen Katsuta ise bir sola dönüş esnasında aracın arkasını kaybetti ve yol dışına çıkarak takla attı.

Araç son saniye uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu, ancak Katsuta için gün sona ermişti.

WRC2'de ise son şampiyon Emil Lindholm 3 saniye farkla lider, kendisini eski WRC sürücüleri Gus Greensmith, Adrien Fourmaux ve Oliver Solberg takip ediyor.