2023 Meksika Rallisi: Ogier kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!

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Lappi'nin kazasından bu yana rahat şekilde liderlik koltuğunda oturan Ogier, son günü sadece farkı makul bir seviyede tutarak geçirdi.

Sadece ekstra puan getiren Power Stage esnasında gaza basan Ogier böylece Meksika'da yedinci kez galibiyete ulaşmayı başardı -ayrıca Power Stage'i kazanarak ekstra beş puanı da cebine attı!

Yarı zamanlı yarıştığı sezonda çıktığı iki ralliyi de kazanan Ogier böylece 56 puanla şampiyona liderliğine yükseldi!

Ogier'in son günü rölantide geçirmesi iki ismin işine geldi: güne ikinci başlayan Elfyn Evans ve onu dün dört etap kazanarak takip eden Thierry Neuville.

İkili son etaba kadar çekişti, önde kalan taraf ise son etapta Evans'tan tam 3.1 saniye alan Neuville oldu!

Kalle Rovanpera liderin 1 dakika 53.3 saniye gerisinde dördüncü, Cuma öğleden sonradan bu yana sürekli gerileyen Dani Sordo ise 2 dakika 58.8 saniye geride beşinci oldular.

Tam beş Rally1 aracının sıkıntı yaşadığı rallide altıncı sıra WRC2 klasmanının galibi Gus Greensmith'e ait. İlk ona giren diğer WRC2 sürücüleri ise yedinci Emil Lindholm, sekizinci Oliver Solberg ve onuncu Kajetan Kajetanowicz.

Cuma günü yaşadığı sıkıntılardan sonra biraz da olsa toparlayan Ott Tanak ise dokuzuncu. Tanak ayrıca Power Stage'i ikinci sırada tamamlayarak hafta sonunu 6 puanla kapattı, hasarı azalttı.

geride yalnız bir dördüncü olarak kaldı, ancak Hyundai'den Dani Sordo'nun 2m54.1s önünde, Skoda'dan Gus Greensmith ise WRC2'de altıncı sırada yer aldı.

Pazar günü özeti

Son gün, dördüncü kez geçilen Las Dunas etabıyla başladı. Zemin iyice kötüleşmişti, bu da birçok ismin hata yapmasına sebep oldu.

M-Sport'un yarı zamanlı özel sürücüsü Jourdan Serderidis bir kayaya çarparken, yine hata dolu bir ralli geçiren takım arkadaşı Pierre-Louis Loubet de büyük bir kayanın üstünden geçerek bir virajı geniş almak durumunda kaldı.

Son olarak Hyundai sürücüsü Sordo da bir sağa dönüş esnasında hata yaptı ve aracının kısa süreliğine duraklamasına sebep oldu. Neyse ki üç sürücü de etabı tamamlamayı başardılar.

Etap galibiyeti Neuville'e giderken ikinci sırada Evans, üçüncü sırada Tanak yer aldı. Rovanpera dördüncü, etabın kısa olmasından yine faydalanan WRC2 sürücülerinden Emil Lindholm beşinciydi.

Ogier zorlamamayı tercih etmesinin ardından 3.8 saniye geride sekizinciydi.

Neuville böylece Evans ile farkı 4.1 saniyeye indirmeyi başardı.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Sürücüler kısa süre sonra rallinin en uzun etabı olan ve dünkü El Mosquito etabından bölümler içeren 35.63 kilometrelik Otates etabına geçtiler.

Yol tutuşu seviyesinin değişmesinden ötürü birçok sürücü ölçülü bir yaklaşımı tercih ederken, Evans ve Neuville ikincilik mücadelesi için tam gaz gitmektelerdi.

Bu kez galibiyete ulaşan taraf 1.7 saniye farkla Evans oldu, ikinci sırada kalan Neuville ile farkı 5.8 saniyeye çıkarmayı ve iki etap kala avantaj sağlamayı başardı! Ogier ise tam 9 saniye geride üçüncüydü, bu bile farkı korumasına ve Power Stage'a lastik saklamasına yetiyordu!

Sondan ikinci etapta ikincilik mücadelesi bir kez daha alevlendi, nitekim bu kez Neuville gaza basarak etap galibiyetine ulaşmıştı. İkinci sırada 1.5 saniye gerideki Tanak, üçüncü sırada ise 3.1 saniye gerideki Evans yer alıyordu! Ogier 3.8 saniye geride dördüncüydü.

Neuville böylece son etap öncesi farkı 2.7 saniyeye kadar indirmeyi başardı!

Uzun ve yıpratıcı ralli, 23. etap olan Power Stage'da nihayet sona erdi! Başta lider Ogier ve gerilerdeki Tanak olmak üzere herkes bu etaba hazırlanmıştı, dolayısıyla kıran kırana bir rekabet bizi bekliyordu.

Etabın galibi bütün gün aracını pek yormayan Ogier oldu, böylece Fransız sürücü tam 27.5 saniye farkla galibiyete ulaşmayı başardı!

İkinci sırada dört puanı cebine atan Tanak, üçüncü sırada ise Evans'a tam 3.1 saniye fark atan ve 0.4 saniye farkla ikinciliğe yükselen Neuville yer aldı!

Power Stage'in son iki puanı ise Rovanpera ve Sordo'ya gitti.