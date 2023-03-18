2023 Meksika Rallisi: Lappi liderliğini korudu, Ogier ile farkı açtı

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Dramatik başlayan ralli, henüz ilk etapta tüm M-Sport'ların sıkıntı yaşamasına, hatta Pierre-Louis Loubet ve Jourdan Serderidis'in günü kapatmasına şahit olmuştu.

Bir turbo arızası yaşayan Ott Tanak yola devam edebilse de 12 dakika kaybetmişti, dolayısıyla artık kendisinin tüm odağı Power Stage galibiyeti olacak.

Öğle arasında takımın sıkıntıyı çözebilmesi sayesinde parkura dönebilen Tanak yine de halen yolu açmak zorundaydı, bu da öğleden sonra ciddi anlamda yavaş kalmasına sebep oldu.

Altıncı etabın ardından konuşan Tanak, "Turbo şimdi iyi, büyük bir iş çıkarttık.

"Yol epey temizlenmiş vaziyette ancak genel olarak hiçbir şey hissetmediğimi söylemeliyim. Bu çok zorlayıcı." dedi.

Sabah saatlerinde iki ismin fazlasıyla öne çıktığını görmüştük: avantajlı yol pozisyonlarına sahip Esapekka Lappi ve Sebastien Ogier.

Lappi sabah saatlerinde iki etap kazanarak liderliğe yükselmişti, Sebastien Ogier ise bir etap galibiyetiyle takibi sürdürüyordu.

Altıncı etapta da durum değişmedi; Lappi güçlü bir performansla üçüncü etap galibiyetine ulaşmayı başardı, Ogier ise sadece 0.8 saniye geride ikinciydi.

Bu ikilinin yol pozisyonu dışında da epey hızlı olduğunu söyleyebiliriz, nitekim üçüncü sıradaki Evans tam 7.6 saniye gerideydi.

Evans'ın gerisinde ise Sordo, Neuville ve Rovanpera yer almaktaydı.

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Yedinci etap olan Ortega 2'de Lappi'ye cevap veren Ogier, 1.9 saniye farkla etap galibiyetine ulaşarak genel klasmanda farkı 0.3 saniyeye kadar indirdi.

Lappi ikinci olurken, Evans yine üçüncü olmayı başararak Neuville ve Rovanpera ile farkı açmayı başardı.

Sordo ise sol arka lastiğinin patlaması ve alt tarafta açılan bir delik nedeniyle aracın içine toz kaçmasından ötürü bir dakika kaybederek podyum mücadelesinden düştü.

Sekizinci etap olan Las Minas 2'de Lappi sazı yeniden eline aldı ve ikinci sıradaki Neuville'e 1.2, üçüncü sıradaki Ogier'e 3.1 saniye fark atarak galibiyete ulaştı.

Önceki etap farkı epey azaltan Ogier böylece kendini bir anda 3.4 saniye geride buldu!

Evans bu kez dördüncü olabilirken, Sordo beş, yolların nispeten temiz olmasından faydalanamayan Rovanpera ise altıncıydı.

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

Ralliye bu sene eklenen ve bir taş ocağından geçen dokuzuncu etapt da -Las Dunas- sağlam bir çaba gösteren Neuville, buna rağmen Lappi'nin 2.6 saniye gerisinde yine ikinci oldu.

Ogier tam 3.5 saniye geride dördüncüydü, bu de farkın 6.9 saniyeye kadar yükselmesin anlamına geliyordu.

Üçüncü sırada ise sürpriz bir isim vardı: WRC2 sürücüsü Oliver Solberg! Etabın kısa olmasından faydalanan eski Hyundai sürücüsü, Lappi'nin sadece 2.9 saniye gerisindeydi.

Günün son etabı olan ve servis alanının etrafında düzenlenen 1 kilometrelik özel asfalt etabında ise Sordo galibiyete ulaştı. Tanak 0.5 saniye geride ikinci, Neuville ise üçüncüydü.

Bu etaptan en iyi faydalanan isim, yedinci sırada kalan Lappi'den 1.6 saniye hızlı bir derece elde ederek farkı 5 saniye civarına indiren Ogier oldu.

WRC2'de ise Gus Greensmith eski takım arkadaşı Adrien Fourmaux'nun 8.5 saniye önünde lider. Son şampiyon Emil Lindholm üçüncü sırada.