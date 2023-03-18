2023 Meksika Rallisi: Lappi kaza yaptı, Ogier yeni lider!

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Cumartesi gününe Lappi'nin 5.3 saniye gerisinde giren Ogier, rakibinin 11. etaptaki kazasının ardından sabah etaplarının henüz başlangıcında liderliğe yükseldi.

Daha da iyisi, Ogier'in en yakın rakibi olan Elfyn Evans tam 28.5 saniye geride, dolayısıyla Fransız sürücü galibiyet için avantaj sahibi diyebiliriz.

Podyumun son basamağında Evans'ın 8.7 saniye gerisindeki Neuville yer alıyor; Belçikalı sürücü sabah saatlerinde çok hızlıydı ve tam üç etapta galibiyete ulaştı.

Tempo bulamayan Rovanpera dördüncü, dün yaklaşık bir dakika kaybetmesinin ardından sıkıntıya düşen Dani Sordo ise ancak beşinci.

Sabah etaplarının özeti

Liderlik mücadelesi henüz günün ilk etabının ilk kilometrelerinde kıyasıya bir şekilde devam etti. İstediği başlangıcı yapamayan Lappi ilk kontrol noktasında 2.3 saniye geride kalmasının ardından biraz fazla zorladı; bu da kaçınılmaz bir felakete sebep oldu.

Aracının kontrolünü kaybeden Lappi, aracının ön tarafını bir tümseğe çarpmasının ardından yarım spin attı, bu da hemen arkasındaki bir telgraf direğine çarpmasına sebep oldu.

Telgraf direği aracın üstüne düştü ve araca ciddi hasar verdi, neyse ki Lappi'ye ve yardımcı sürücüsü Janne Ferm'e herhangi bir şey olmadı. Kaza, araçta ufak bir yangın çıkmasına da sebep oldu.

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Kazadan kısa bir süre sonra etap kırmızı bayrakla askıya alındı. Bu esnada kaza yerine varan WRC2 sürücüsü Gus Greensmith ve yardımcı sürücüsü Jonas Andersson da araçlarından inerek yangının söndürülmesine yardım ettiler.

Lappi'nin günü böylece son buldu, etap galibiyetine ulaşan Ogier ise 26.6 saniye gibi büyük bir farkla liderliğe kuruldu.

İkinci sırada Evans, üçüncü sırada Neuville, dördüncü sırada ise dünkü sıkıntıların ardından tempo tutturmayı başaran Ott Tanak yer aldı. Rovanpera ise beşinci sıradaydı.

12. etapta Neuville rüzgarı esti. 22 kilometrelik El Mosquito etabında yolu temizlemediği takdirde hızlı olabileceğini gösteren Neuville, ikinci sıradaki Evans'ın sadece 0.7 saniye önünde rallinin ilk etap galibiyetine ulaştı.

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Artık risk almak zorunda olmayan Ogier 1.4 saniye geride üçüncü, acı dolu bir ralli geçiren Rovanpera ise 6.7 saniye geride dördüncüydü.

Neuville bu formunu 13. etap olan Derramadero'ya da taşıyarak bir etap galibiyeti daha almayı başardı, ikinci Ogier ile fark ise sadece 0.1 saniyeydi!

Evans 0.4 saniye geride üçüncü, Rovanpera 5.8 saniye geride dördüncü, Tanak ise 8.3 saniye geride beşinciydi.

Hızını alamayan Neuville 3.7 kilometrelik özel Las Dunas etabında da galibiyete ulaşarak bir nevi "hat-trick" yapmış oldu. Ogier 0.2 saniye geride ikinci, WRC2 sürücüsü Oliver Solberg 0.5 saniye geride üçüncüydü.

Tanak 0.7 saniye geride dördüncü olurken, Sordo ve Rovanpera 1.4 saniye geride beşinci ve altıncılığı aldılar.