2023 İsveç Rallisi: Tanak yeniden lider, Lappi ilk 10'un dışında!

Haberi dinle

Dramatik geçen öğleden sonra etapları, her iki galibiyet adayının da lastik patlatmasına ve galibiyet savaşında yara almasına sebep oldu.

Tüm bu olaylara Tanak'ın üstün performansı da eklenince Cumartesi günü biterken liderlik koltuğu da el değiştirdi; an itibariyle Estonyalı sürücü Breen'in 8.6 saniye önünde lider ve Ford Puma ile ilk galibiyetine ulaşmaya çok yakın.

Üçüncü sırada 23.7 saniye gibi büyük bir farkla gerideki Thierry Neuville bulunuyor. Cuma gününü yol tutuşu problemleriyle geçiren Neuville, ikinci gün ciddi şekilde toparlanarak tam üç sıra kazandı.

Dördüncü sırada kariyerinin en zor rallilerinden birini geçiren son şampiyon Kalle Rovanpera yer almakta. Podyum mücadelesini sürdüren Fin sürücü, Neuville'in 3.8 saniye gerisinde.

Beşinci sırada yine epey zorlanan Evans, altıncı sırada ise sorunlardan kurtulamayan Pierre-Louis Loubet bulunmakta.

Esapekka Lappi ise tıpkı Tanak ve Breen gibi lastik patlattı, ancak rakipleri gibi ucuz kurtulamadı ve 11. sıraya kadar geriledi.

Cumartesi öğleden sonra özeti

Sabah etaplarının ikinci geçişi, sabah saatlerinde yollara taşan çakıllar nedeniyle yolun epey kirlenmesine ve sürücülerin ekstra bir meydan okumayla karşılaşmasına sahne oldu.

Daha iyi yol pozisyonundan faydalanan Rovanpera, 11. etabın ardından 12. etapta da galibiyete ulaşarak podyum yürüyüşünü sürdürdü. Bu, kendisinin rallideki beşinci etap galibiyetiydi.

Craig Breen, James Fulton, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

İkinci sırada sadece 0.2 saniye geride Tanak yer aldı. Üçüncü sıra Neuville'e, dördüncü sıra ise üçüncülüğü korumak için saldırmaya devam eden Lappi'ye gitti.

Etapta ufak bir sıkıntı yaşayan Breen ise Tanak'ın 1.3 saniye gerisinde beşinciydi.

Katsuta altıncı, Loubet yedinci olurken, etapta iki ciddi hata yapan ve spin atan Evans ise ancak 14. olabildi ve ciddi zaman kaybetti.

Rallinin kaderinin değişmeye başladığı etap, hiç şüphesiz ki 13. etap idi, rallinin en uzun etabı birçok ciddi dramaya sahne oldu.

Sıkıntı yaşayan ilk isim, yüksek hızda spin atan Rovanpera oldu; neyse ki kendisi bir kar yığınına çarpmadan yola dönebilecek kadar şanslıydı ve etabı sadece 3.4 saniye geride tamamladı.

Sorunlar elbette Rovanpera ile sınırlı kalmadı, kendisinden sonra Lappi son virajlara girilirken bir lastik patlağıyla karşılaştı ve bir kar yığınına saplandı. Yedi dakika kaybeden Fin sürücü seyircilerin yardımıyla parkura dönse de genel klasmanda 12. sıraya kadar geriledi.

Lappi'den sonra problem yaşayan isim, bir düzlükte ufak bir patlakla karşılaşan Breen oldu, ancak kendisi herhangi bir hata yapmasa dahi etabı Tanak'tan 1.2 saniye daha yavaş tamamladı ve farkın 0.5 saniye civarına gerilemesine engel olamadı.

Etabı 2.9 saniye gibi bir farkla Neuville kazanırken, ikinci sırada Tanak, üçüncü sırada ise Rovanpera yer aldı, böylece genel klasmanda Rovanpera üçüncü, Neuville dördüncülüğe yükseldi

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

14. etaba gelindiğinde işler Tanak için halen iyi gidiyordu, öyle ki kendisi bir noktada 7.1 saniye daha hzılı geliyordu -ta ki Lappi ve Breen gibi lastik patlağıyla karşılaşana kadar!

Ciddi fark açması sayesinde biraz yavaşlasa dahi etabı tamamlayabilen Tanak, etap galibiyetini ise 0.8 saniye farkla Neuville'e kaptırdı -ancak yine de Breen'den 2.8 saniye hızlıydı, bu da ralli liderliğini 2.3 saniye farkla geri alması anlamına geliyordu.

İkinci sırada Lappi, üçüncü sırada Tanak, dördüncü sırada Breen yer alırken, Neuville'e karşı 3.6 saniye kaybeden Rovanpera beşinciydi.

Neuville 15. etabı da kazanarak öğleden sonraki dört etabın üçünü tamamlamayı başardı. İkincilik yine Lappi'ye giderken üçüncülüğü iddiasız Katsuta kaptı.

İlk sekizi ise 3.8 saniye geride kalarak bir sıra daha kaybeden Rovanpera, Tanak, Evans, Loubet ve bir kar yığınına hafiften değerek zaman kaybeden Breen tamamladı.

Ralli, yarın yapılacak üç etabın ardından sona erecek.