2023 İsveç Rallisi: Tanak ve M-Sport lider, Breen yakın takipte

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Cuma günü yola dördüncü sırada çıkan Tanak, buzun önündeki üç isim tarafından temizlenmesinin ve Puma'ya her geçen gün daha da alışmasının faydalarını gördüğü ilk dört etabın ardından ikinci sıradaki Craig Breen'in 2.1 saniye önünde lider.

İlginç olan kısım, Tanak'ın henüz etap galibiyetine ulaşamamış olması; bu da aslında Puma'nın ne denli tutarlı bir araç olduğunu gösteriyor.

Üçüncü sırada hem tecrübesinden hem de gerilerden başlamasından faydalanan Esapekka Lappi, dördüncü sırada ise yolu açmasına rağmen şimdiden iki galibiyeti elde eden Kalle Rovanpera yer aldı.

Rovanpera, tüm dezavantajına rağmen yalnızca 4.7 saniye geride.

Dördüncü etapta galibiyete ulaşan Takamoto Katsuta beş, Elfyn Evans altı, zorlanan Thierry Neuville yedi, Pierre-Louis Loubet ise sekizinci sıradaydı.

Cuma sabah etapları özeti

Günün ilk, rallinin ikinci etabı tamamen karlıydı, dolayısıyla yol pozisyonunun önemini çok iyi bir şekilde gözler önüne sermesi bekleniyordu -ki öyle de oldu, nitekim etap galibiyeti en son başlayan isme gitti: Craig Breen!

Bu sezonu yarı zamanlı geçirecek olan Breen, ilk etabı tam 3.8 saniye gibi ciddi bir farkla lider tamamlamayı başardı..

Etap sonunda neredeyse gözyaşlarına boğulduğu görülen Breen, "Bu duyguyu özlemişim. Çok, çok basit, tamamen zahmetsiz bir etaptı. İkinci şansımı elde ettim, çok şanslı birisiyim." dedi.

İkinci sırada Tanak yer alırken, gece saatlerinin lideri Rovanpera'ya attığı 7.1 saniye fark kendisinin liderliğe yükselmesini sağladı.

Craig Breen, James Fulton, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Hızlı bir başlangıç yapan Lappi etap içinde ufak bir kayma yaşamasına rağmen üçüncü, fabrika sürücüsü olarak ilk rallisine çıkan Katsuta dördüncü, Neuville beşinci sıradaydı.

İlk sekizi tamamlayan isimler ise Evans, Loubet ve Rovanpera oldular. Rovanpera, ilk sırada başlamanın dezavantajını fazlasıyla yaşayarak 12.5 saniye geride kaldı ve genel klasmanda dördüncülüğe geriledi.

Üçüncü etapta ise kar kendini buz tabakasına bıraktı, bu da Rovanpera'nın elverişli koşullar yakalamasını ve gaza basarak etap galibiyetine ulaşmasını sağladı.

İkinci sıra Lappi'ye giderken, Katsuta üçüncü oldu. Tanak dördüncü, 0.6 saniye gerisindeki Breen ise beşinci oldu.

Sabahtan beri yol tutuşu problemleri çeken Neuville ve Evans ise çeşitli hatalar yaptıkları etabı sırasıyla altıncı ve yedinci sırada tamamladılar. Loubet ise yine sonuncuydu.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Dördüncü etapta ise hızının tesadüf olmadığını gösteren Katsuta, az farkla da olsa etap galibiyetine ulaşmayı başardı.

Bu, Katsuta'nın kariyerinindeki sadece altıncı etap galibiyeti!

Rovanpera sadece 0.3 saniye farkla ikinci, Tanak 0.5 saniye farkla üçüncü, Breen ise 0.7 saniye farkla dördüncü oldular. Böylece ilk dördü sadece 0.7 saniye ayırdı!

Lappi 1.9 saniye geride beşinci olurken, Evans 5.4 saniye gibi büyük bir farkla altıncı, Neuville ise 7.3 saniye geride yedinciydi.

WRC2'de ise lider eski Hyundai sürücüsü Oliver Solberg. Genç yeteneklerden Sami Pajari ise onu yakından takip ediyor.