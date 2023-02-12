2023 İsveç Rallisi: Tanak, M-Sport ile yeni dönemin ilk galibiyetine ulaştı!

Haberi dinle

Yılın tek kış rallisi olarak özel bir konumda bulunan İsveç Rallisi, nispeten sert frenlerin takip ettiği uzun düzlükleri, hızlı bölümleri ve tüm takımların rekabetçi görünmesiyle beraber oldukça zevkli, bir o kadar da yorucu geçti.

Rallinin ilk gününün ardından karşımıza beklenmedik üç galibiyet adayı çıktı: Hyundai sürücüleri Craig Breen ve Esapekka Lappi ile M-Sport'a dönen Ott Tanak!

İlk günü üç etap galibiyetiyle kapatan Breen, Cumartesi sabahı bir etap daha kazanmasının ardından kendisine yetecek bir farka sahipti, ancak sonrasında ufak bir hibrit arızasının da etkisiyle tempo kaybetmeye başladı ve günün bitimine son iki etap kala liderliği Tanak'a kazandı.

Ralliyi yalnızca bir etap galibiyeti ile tamamlayan Tanak, buna rağmen oldukça tutarlıydı ve ihtiyacı olan farkı oluşturarak Pazar günü Breen ile farkı açmayı başardı.

Güç Etabı'na 8.5 saniye farkla gelen Estonyalı sürücü, etabı dördüncü sırada tamamladı ve 8.7 saniye farkla galibiyete ulaşan ilk isim oldu!

M-Sport'a döndükten sonraki ilk galibiyetine ulaşan Tanak'ın Ford Puma'ya birtakım fren problemlerine rağmen çabucak alışması da bir diğer önemli husus.

Ralliyi 27 puanla kapatan Tanak, artık 42 puanla uzun bir süre sonra şampiyona lideri!

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

İkinci sıra hızına rağmen hem bir yerden sonra istikrar kaybetmesi, hem de Cumartesi öğleden sonra yaşadığı hibrit sorunları nedeniyle liderlik mücadelesinden kopan Breen'e gitti.

Bu sezon üçüncü i20 N'i Dani Sordo ile paylaşan Breen, geçen yılki hayal kırıklıklarının ardından sezona moral bularak başladı.

Podyumu tamamlayan ise ilk gün -yola üçüncü çıkmasının da etkisiyle- yol tutuş sorunları yaşadıktan sonra Cumartesi gününden itibaren toparlanan ve beş etap kazanan Thierry Neuville oldu.

Belçikalı sürücü, ikinci gün bulduğu hızı Cuma günü de yakalayabilseydi ralliyi kazanacak hıza dahi sahipti, ancak podyumla yetindi.

Dördüncü sırada bu kadar geride olmaya alışmadığımız Kalle Rovanpera yer alıyor.

Cuma günü karla kaplı etaplarda çok zorlanan, hatta yer yer WRC2 sürücülerine dahi geçilen Rovanpera, mümkün olan her etapta gaza basması sayesinde altı etap kazansa da ciddi derecede istikrarsız bir performans sergiledi.

Podyum kovalamaya başladığı Cumartesi günü bir etapta spin de atan Rovanpera, galip Tanak'ın 25.1 saniye gerisinde dördüncü olabildi ve şampiyona liderliğine yükselme şansını tepti.

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: Toyota Racing

Beşincilik hiçbir şekilde hızlanamayan ve bazı ciddi hatalar da yapan Elfyn Evans'a giderken, altıncı sırada sezonun şanssız ismi Pierre-Louis Loubet yer aldı.

Son etapta bir elektrik sorunu nedeniyle yolda kalan Loubet, yine de etabı tamamlamayı ve altıncılığı korumayı başardı.

Cumartesi günü lastik patlattıktan sonra 12. sıraya gerileyen Lappi biraz olsun geri dönerek yedinci olurken, sekizincilik WRC2'deki ilk rallisinde dominant bir galibiyete ulaşan Oliver Solberg'e gitti!

Cuma günü Sami Pajari ile mücadeleye girişen Solberg, rakibinin hata yaparak geri düşmesinin ardından arkasına bakmadı ve sezona müthiş bir giriş yaptı.

İlk onu ise Ole-Christian Velby ve yine toparlansa dahi galibiyeti kaçıran Sami Pajari tamamladı.